Karputov Vladimir :
Sunucu ecn.fxopen.com? Değilse, lütfen ticaret hesabının türünü ve ticaret sunucusunu belirtin.
Vasyl Nosal :
Fikre göre, bir FXOpen-Real1 sunucusu olmalıdır. Komut dosyası, mevcut tüm sembolleri "Piyasa İzleme" penceresine eklemenize yardımcı olur ve "Zaman" sütununu açarsanız, hafta sonu hangi sembolün son alıntıyı aldığını görebilirsiniz:

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                          MarketWatch_Add_All.mq4 |
//|                              Copyright © 2014, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2014, Vladimir Karputov"
#property link        "http://wmua.ru/slesar/"
#property version    "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
//---
   int symbols_total= SymbolsTotal ( false );
   string symbol_name= "" ;
   for ( int i= 0 ;i<symbols_total;i++)
     {
      symbol_name= SymbolName (i, false );
       if (! SymbolSelect (symbol_name, true ))
        {
         Print ( "Error SymbolSelect" );
         return ;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Dosyalar:
MarketWatch_Add_All.mq4  2 kb
 
Güzel )). Komut dosyasını çalıştırma durumunda, aynı eylem "manuel" olarak yapıldığından birkaç fare tıklaması daha az alırız. Gerçek programcı! ))
 
Vasyl Nosal :
Çünkü hafta sonu terminale giderseniz oradaki saat giriş yaptığınız tarihe göre güncellenir ve kene olup olmaması önemli değildir.

Gerçekten?

Ihor Herasko :
Güzel )). Komut dosyasını çalıştırma durumunda, aynı eylem "manuel" olarak yapıldığından birkaç fare tıklaması daha az alırız. Gerçek programcı! ))

Niye ya?

komut dosyası 3 kez LMB (komut dosyalarına genel bakışı genişletin, 2 tıklama komut dosyasını ekleyin = kuyu veya sürükleyin, ancak bu aynı zamanda 2 tıklama+sürükle eylemidir)

PCM+LMB piyasa incelemesi (menüyü açın, tüm sembolleri göster'i seçin)

Alexey Busygin :

Gerçekten?

Mesajı silmeyin.
 
Ihor Herasko :
Güzel )). Komut dosyasını çalıştırma durumunda, aynı eylem "manuel" olarak yapıldığından birkaç fare tıklaması daha az alırız. Gerçek programcı! ))

Muhtemelen 15 kategoriye ayrılmış yaklaşık 1000 araç görmediniz :) .

Ve bu nedenle, referans olarak: "forex.all" tipi setler mutlaka mevcut tüm enstrümanları içermeyebilir.

 
Bu durumda "Tüm sembolleri göster" yardımcı olmuyor mu?
 
Ihor Herasko :
Bu durumda "Tüm sembolleri göster" yardımcı olmuyor mu?
Kontrol. Yardım eder :).
Ihor Herasko :
Bunu, hafta sonları fiyat vermeyen brokerlerin terminallerinde yapmanız gerektiğini unutmayın (deneylerimin herhangi biri şubede daha yüksektir).

.

PS eklemeyi unutmuş. Hesaba giriş yaptığınızda saatin güncellenmesi.

123456789
