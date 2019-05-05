Piyasanın kapalı olduğunu doğru bir şekilde nasıl bilebilirim? (mql4) - sayfa 8
Sunucu ecn.fxopen.com? Değilse, lütfen ticaret hesabının türünü ve ticaret sunucusunu belirtin.
gerçek STP
Fikre göre, bir FXOpen-Real1 sunucusu olmalıdır. Komut dosyası, mevcut tüm sembolleri "Piyasa İzleme" penceresine eklemenize yardımcı olur ve "Zaman" sütununu açarsanız, hafta sonu hangi sembolün son alıntıyı aldığını görebilirsiniz:
Çünkü hafta sonu terminale giderseniz oradaki saat giriş yaptığınız tarihe göre güncellenir ve kene olup olmaması önemli değildir.
Gerçekten?
Güzel )). Komut dosyasını çalıştırma durumunda, aynı eylem "manuel" olarak yapıldığından birkaç fare tıklaması daha az alırız. Gerçek programcı! ))
Niye ya?
komut dosyası 3 kez LMB (komut dosyalarına genel bakışı genişletin, 2 tıklama komut dosyasını ekleyin = kuyu veya sürükleyin, ancak bu aynı zamanda 2 tıklama+sürükle eylemidir)
PCM+LMB piyasa incelemesi (menüyü açın, tüm sembolleri göster'i seçin)
Gerçekten?
Muhtemelen 15 kategoriye ayrılmış yaklaşık 1000 araç görmediniz :) .
Ve bu nedenle, referans olarak: "forex.all" tipi setler mutlaka mevcut tüm enstrümanları içermeyebilir.
Bu durumda "Tüm sembolleri göster" yardımcı olmuyor mu?
Bunu, hafta sonları fiyat vermeyen brokerlerin terminallerinde yapmanız gerektiğini unutmayın (deneylerimin herhangi biri şubede daha yüksektir).
PS eklemeyi unutmuş. Hesaba giriş yaptığınızda saatin güncellenmesi.