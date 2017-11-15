Rastgele diziler için hafıza teoremi - sayfa 32

Boris :
Özür dileyecek bir şey yok! Bu, şu ifadenize yanıttır: " Hiçbir şey anlamıyoruz ama destekliyoruz!" Yani, evrensel "onay"! Eski günlerde olduğu gibi şimdi de!
Mitya'nın eski usulde tam tersi var: Okumadım ama kınıyorum.
 
Yury Reshetov :
Belki okumuştur ama Rus edebiyatının altın çağının eleştirel gerçekçiliğiyle büyümüştür!
 
Boris :
Peki, o zaman, "altın çağda" olduğu gibi: Okumaya çalıştım, hiçbir şey anlamadım ama kınıyorum.
 
Yury Reshetov :
Neden anlamadığından eminsin, belki farklı bir görüşü var, artık yok ya da bir tür aksiyom için endişeleniyor musun?
 
Boris :
O kim dinlenecek? Burada dedikleri gibi: köpek yalan söyler ve kervan yoluna devam eder.

İşte normal insanların görüşleri:

dört yıldız


Uzman Danışman, CodeBase'de yalnızca birkaç saatliğine göründü ve şimdiden mümkün olan beş yıldızdan dördünü kazandı.

 
Yury Reshetov :

İşte normal insanların görüşleri:



Evet... Yuri... bir matematikçi! İki ses ve bir yıldız çoktan söndü. Ben oy vermedim. Ve genel olarak, okları neden sadece bu teoremle ilgili bir danışmana yönlendiriyorsunuz? Buradaki en ilginç şey konunun başlığında... ama inatla bu konuşmalardan kaçınıyorsunuz.
 
Yury Reshetov :
Orada hiçbir şey anlamadığına emin misin? Özellikle böyle mi yazıldı? Bu arada, doğru, insanlar için değil, muhtemelen bilerek, hiçbir şey anlamadıklarını söylemek için mi yazıldı? Evet bu teoremi okumanıza gerek yok, konu başlığı yeterli, küplü oyunun açıklaması yeterli, sorudaki ısrarınız küp ile oyunun kurallarını bir küp içinde ifade etmeniz için yeterli. anlaşılır bir dil (ve süper bilim adamı tarzında değil).

 

Yuri, unuttuysan, işte ikinci teoremin sunumum, belki de orada yazılanları okuyup anlayamayan sensin?

Burada en önemli şeyi alıntılıyorum: " Satırın yarısının MO'su satırın ikinci yarısının MO'sına eşittir "

 
Yury Reshetov :

İşte normal insanların görüşleri:



Sonuçlara atlamamak daha iyi! 4 yıldız, aynı oranda 5 üzerinden 4 ve belki daha fazlası anlamına gelebilir! Normal insanların %80'i pratikte kontrol edip hesaplarınızı doğruladığında muhtemelen daha inandırıcı olacaktır!

Alıntılardaki kaosa pratik olarak, ortalama ve nerede ve dogmalar olmadan bakıyorum!

sıcaklık ortogonal yarıçapı kesinlikle kimseye dokunamaz ve daha da fazlası soyut öznel eğilimlere neden olur ...

