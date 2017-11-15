Rastgele diziler için hafıza teoremi - sayfa 32
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Özür dileyecek bir şey yok! Bu, şu ifadenize yanıttır: " Hiçbir şey anlamıyoruz ama destekliyoruz!" Yani, evrensel "onay"! Eski günlerde olduğu gibi şimdi de!
Mitya'nın eski usulde tam tersi var: Okumadım ama kınıyorum.
Belki okumuştur ama Rus edebiyatının altın çağının eleştirel gerçekçiliğiyle büyümüştür!
Peki, o zaman, "altın çağda" olduğu gibi: Okumaya çalıştım, hiçbir şey anlamadım ama kınıyorum.
Neden anlamadıklarından eminler, belki farklı bir fikirleri var ...
O kim dinlenecek? Burada dedikleri gibi: köpek yalan söyler ve kervan yoluna devam eder.
İşte normal insanların görüşleri:
Uzman Danışman, CodeBase'de yalnızca birkaç saatliğine göründü ve şimdiden mümkün olan beş yıldızdan dördünü kazandı.
Ve kimin fikrini önemsemesini sağlayacak? Burada dedikleri gibi: köpek yalan söyler ve kervan yoluna devam eder.
İşte normal insanların görüşleri:
Uzman Danışman, CodeBase'de yalnızca birkaç saatliğine göründü ve şimdiden mümkün olan beş yıldızdan dördünü kazandı.
Peki, o zaman, "altın çağda" olduğu gibi: Okumaya çalıştım, hiçbir şey anlamadım ama kınıyorum.
Orada hiçbir şey anlamadığına emin misin? Özellikle böyle mi yazıldı? Bu arada, doğru, insanlar için değil, muhtemelen bilerek, hiçbir şey anlamadıklarını söylemek için mi yazıldı? Evet bu teoremi okumanıza gerek yok, konu başlığı yeterli, küplü oyunun açıklaması yeterli, sorudaki ısrarınız küp ile oyunun kurallarını bir küp içinde ifade etmeniz için yeterli. anlaşılır bir dil (ve süper bilim adamı tarzında değil).
Yuri, unuttuysan, işte ikinci teoremin sunumum, belki de orada yazılanları okuyup anlayamayan sensin?
Burada en önemli şeyi alıntılıyorum: " Satırın yarısının MO'su satırın ikinci yarısının MO'sına eşittir "
Ve kimin fikrini önemsemesini sağlayacak? Burada dedikleri gibi: köpek yalan söyler ve kervan yoluna devam eder.
İşte normal insanların görüşleri:
Uzman Danışman, CodeBase'de yalnızca birkaç saatliğine göründü ve şimdiden mümkün olan beş yıldızdan dördünü kazandı.
Sonuçlara atlamamak daha iyi! 4 yıldız, aynı oranda 5 üzerinden 4 ve belki daha fazlası anlamına gelebilir! Normal insanların %80'i pratikte kontrol edip hesaplarınızı doğruladığında muhtemelen daha inandırıcı olacaktır!
Alıntılardaki kaosa pratik olarak, ortalama ve nerede ve dogmalar olmadan bakıyorum!
...произнес боцман и грязно выругался.