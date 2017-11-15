Rastgele diziler için hafıza teoremi - sayfa 29
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Herhangi bir i ve j için: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj) olacak şekilde belirlenimsizliğin gerekli olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum. Onlar. rastgele bir dizide (veya akışta), önceki hiçbir değer bir sonrakini etkilemez (ilk seviyenin derinliğine sonradan etki olmaz)
Bu durumda, eğer bir indeks daha eklersek, örneğin k (başka bir seviye) veya hatta birkaç tane daha eklersek, o zaman determinizm azalacaktır ve ikinci seviyenin derinliğine olan etki açık hale gelecektir, çünkü:
p(Xi > Xk | Xi < Xj) ≥ p(Xi < Xj)
nerede:
p(A) - ek faktörler olmaksızın A olayının koşulsuz gerçekleşme olasılığı;
p(B | A), B olayının zaten gerçekleşmiş olması koşuluyla, A olayının koşullu olasılığıdır, yani. bir faktör daha hesaba katarak - olay B.
Doğal bir tezahürü olan ekonomik süreçlerle ilişkili olduğu için , Forex piyasasını rastgele süreçlere bağlamanın doğru olmadığına inanıyorum. Forex piyasasının karakteristiği olan kalıpları aramamız gerekiyor ve ben bunu şansa bağlama girişimini, daha da zor olmasa da, yenilgiye uğramış bir ruh hali olarak görüyorum.
Nehrin su akışı doğal olarak dünya okyanuslarının seviyesine ulaşmayı amaçlar, ancak nehir yatağı da doğal olarak hem sola hem de sağa birçok rastgele ve beklenmedik dönüşlere sahiptir.
Nehrin su akışı doğal olarak dünya okyanuslarının seviyesine ulaşmayı amaçlar, ancak nehir yatağı da doğal olarak hem sola hem de sağa birçok rastgele ve beklenmedik dönüşlere sahiptir.
Su her zaman bir delik bulur © Halk atasözü
Nehirlerin akışı hiç de rastgele değildir, ancak en az direnç yasalarına uyar.
Eskiden altın madenciliğine ilgi duyardım. Birçoğu için, altın içeren damarların jeolojik keşfinin nehirlerdeki kumların incelenmesi yoluyla en etkili olduğu muhtemelen bir sır değildir, yani. bir jeolog veya maden arayıcısı akıntıya karşı bir nehir boyunca hareket eder. Bu yüzden en ilginç şey, altının en az direnç yolu boyunca nehrin dibi boyunca hareket etmesidir, yani. zikzaklar, yüksek yoğunluğu nedeniyle. Bu nedenle, altın tanelerinin varlığı için kum, nehir rotası boyunca - büyük olasılıkla nehir toprağına sıkışabileceği yerde dönmeden önce bir numune için alınır. Başka bir yere bakmak sadece işe yaramaz.
Buna ek olarak, su akışı araştırılan ve üzeri kapatılmayan birçok etkiye bağlıdır ve Forex'te daha az etki yoktur, ancak analiz veya mantığa ve sağduyuya uygun olmayan çok şey gizlidir!
Yine suyun hareketi sübjektif olarak gözlemlenebilir ve piyasa hareketleri ticari sırlar kisvesi altında gizlenir. Bu nedenle, kumardaki dolandırıcılar gibi içeriden bilgi sahibi olanlar, diğer herkes üzerinde açık bir avantaja sahiptir.
Sinyalde , iki poz negatif kapandı, biri pozitife döndü:
Bu durumda, eğer bir indeks daha eklersek, örneğin k (başka bir seviye) veya hatta birkaç tane daha eklersek, o zaman determinizm azalacaktır ve ikinci seviyenin derinliğine olan etki açık hale gelecektir, çünkü:
p(Xi > Xk | Xi < Xj) ≥ p(Xi < Xj)
nerede:
p(A) - ek faktörler olmaksızın A olayının koşulsuz gerçekleşme olasılığı;
p(B | A), B olayının zaten gerçekleşmiş olması koşuluyla, A olayının koşullu olasılığıdır, yani. bir faktör daha hesaba katarak - olay B.
Yuri, bu eşitsizlik neden işe yarıyor? Tam olarak anlayamıyorum, bence mesele senin kastettiğin sıranın özelliklerinde.
Herhangi bir i ve j için: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj) olacak şekilde belirlenimsizliğin gerekli olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum. Onlar. rastgele bir dizide (veya akışta), önceki hiçbir değer bir sonrakini etkilemez (ilk seviyenin derinliğine sonradan etki olmaz)
Bu anlaşılabilir görünüyor. Örneğin, mu = 0, sd = 1 olan ve bitişik gecikmelere bağımlılığı olmayan bir seri örnek olabilir mi?
Yuri, bu eşitsizlik neden işe yarıyor?
Fragmanda teoremin yeni bir sürümü var. Bir zar iki kez atıldığında, başlangıca bir görev eklendi ve ardından oyuncunun bir artış veya azalma için oynaması gerekiyor, yani. kalıp rulosunun son sonucu ile gelecekteki sonuç arasındaki farkı alın. Daha açık hale getirmek için, soruna, oyuncunun pozitif matematiksel beklentisini kolayca hesaplayabileceğiniz üçlü bir zar atma sonuçları için 216 seçeneğin tümünü gösteren bir tablo eklenmiştir.
Peki, görevden sonra, tam da sorduğunuz eşitsizliğin kanıtıyla birlikte ayrıntılı bir analiz yapılıyor mu?
Orada, plakalar zaten daha küçük - her biri sadece altı satır. Dolayısıyla, elbette uygun matematik bilgisine sahip değilseniz, bunu anlamak zor olmayacaktır.
Fragmanda teoremin yeni bir sürümü var. Bir zar iki kez atıldığında, başlangıca bir görev eklendi ve ardından oyuncunun bir artış veya azalma için oynaması gerekiyor, yani. kalıp rulosunun son sonucu ile gelecekteki sonuç arasındaki farkı alın. Daha açık hale getirmek için, soruna, oyuncunun pozitif matematiksel beklentisini kolayca hesaplayabileceğiniz üçlü bir zar atma sonuçları için 216 seçeneğin tümünü gösteren bir tablo eklenmiştir.
Peki, görevden sonra, tam da sorduğunuz eşitsizliğin kanıtıyla birlikte ayrıntılı bir analiz yapılıyor mu?
Orada, plakalar zaten daha küçük - her biri sadece altı satır. Dolayısıyla, elbette uygun matematik bilgisine sahip değilseniz, bunu anlamak zor olmayacaktır.