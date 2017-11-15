Rastgele diziler için hafıza teoremi - sayfa 39
Madem bu kadar akıllısın, neden sıraya girmiyorsun? © Kont Arakcheev
Matematikte ve aynı olasılık teorisinde, bazıları için belirli banknotlarda oldukça belirli miktarların atandığı birçok çözülmemiş problem vardır.
Madem bu kadar zekisin, o halde neden yemek için buggy serbest danışmanlarını kodlıyorsun?
Kendiniz dediğin gibi vicdansız bir dahiyseniz, boş zamanlarınızda bir düzine hat alın ve bir kürekle ganimeti tırmıklayın veya Perelman gibi bonusu reddedin.
Bir dahi olduğum gerçeği hakkında, burada bazılarını arayan sensin. Aslında, benim için her şey daha basit, sadece bazen kaz sürmem, ki herkese diliyorum.
Ve Tanrı herkesi benimki gibi yiyeceklerle kutsasın.
Şey, peki, ateistler ... batıl inançlara saplanmış durumdalar. Dini hayranlardan daha kötü.
Tankta olup gerçeği karıştıranlar için.
Kalabalık Rus ruleti oynarsa, oyuncuların 1/6'sı öbür dünyaya gider ve olasılık teorisinden kaçamazsınız, tamburda altı delik var ve bir kartuş var. Ancak her oyuncu için sonuç rastgele olmayacak, ancak bunun olasılık teorisi ile ilgisi yok.
Özünde bir şey yazdığımda mı yoksa herhangi bir şekilde matlab olmadan mı alırdım?
Şimdi "tanrı" kelimesini daha sık yazacağım, buna komik bir şekilde tepki veriyorsunuz.
Özünde bir şey yazdığımda mı yoksa herhangi bir şekilde matlab olmadan mı alırdım?
Özünde mümkündür.
Ama önce size sormak istiyorum: MSTU im adlı kuruluş mu? Bauman'ı mı?
Özünde mümkündür.
Ama önce size sormak istiyorum: MSTU im adlı kuruluş mu? Bauman'ı mı?
Ne yazık ki, çok uzun bir süre olmadı.
Fark etmese de, mantıklı ve akıllıca bir şey olurdu, ama temelde bu Baumanistler sadece göğüslerini topuklarıyla vururlar. Ve içlerinden birinin kurada kazanmayı öğrendiğini mi?
Ne yazık ki, çok uzun bir süre olmadı.
Bu durumda, kendinizi yönlendirebilmeniz için, hangi benzer kurumların sizin gözünüzde saygıyı veya en azından dikkati hak ettiğini söyleyin?
Ne için? Üç kez ku ne yapardın? Hangi okul olduğu önemli değil. Önemli olan tam olarak ne olduğudur, madalyaların varlığı onları giymekten başka bir şeye hak vermez.
Pekala, (bizimkilerden) A.N. Kolmogorov, V.I. Arnold, L.S. Pontryagin, E.S. Ventzel, V.N. , O. Kurno, R. Kalman ve diğerleri gibi ünlü şahsiyetler --- sizin iyiliğinizi hak ediyorlar mı?