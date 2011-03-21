MT5'te MQL kodunun yazarlığının korunması. güvenlik sertifikaları - sayfa 10
Peki ya grafiğe sıfırlanarak çalışan komut dosyaları? Tabii ki, toplam hacim arasında çok küçük bir miktar olacak, ama yine de: test cihazında nasıl kontrol edilir? Yoksa görsel bir test modu olacak mı?
Komut dosyaları test cihazında kontrol edilmez, ancak "faydalı çalışmalarını" kontrol etmek çok daha kolaydır (komut dosyalarında Uzman Danışmanlara göre çok daha az hata ve doğrudan aldatma vardır).
Yani, komut dosyaları için görsel onaylar yeterlidir: açıklamalar, ekran görüntüleri, raporlar ve günlükler.
Peki ya boş arbitrajcılar? Bu, mağazayla ilgili bir soru değil, testçinin sonuçlarının itibarı ile ilgili.
Çok basit - yetersiz karlarla yüzlerce scalping ticareti görürseniz, uygun sonuçlar çıkarılmalıdır.
Bizim açımızdan:
Görevimiz, yatırımcılara "Uzman Danışman ancak MetaTrader 5 test cihazının N standart stres testini geçtikten sonra sağlam olarak kabul edilebilir" konumunu açıkça aşılamaktır.
- çoklu para birimi akışları oluşturma süreçlerinde yapay ihlaller de dahil olmak üzere agresif test modları ekleyelim - bu, arbitrajcıların kene geliştirme modeline uyum sağlamadaki başarısızlığını hemen gösterecektir
- raporlarda " işlem sayısı ve işlem başına kâr açıkça gösteriyor..." gibi insan tavsiyeleri olacaktır.
Anlaşılan tahkimin ne olduğunu anlamıyorsunuz. İşlemler arasında saatler olabilir. Her zaman çoklu para birimi hedge'leri vardır, bu yüzden günlerce anlaşma yapamazsınız, eksi sadece takaslardan gelir.
Yine, kene simülasyonuna dayalı hiçbir stres testi, bir arbitraj robotunu öldürmez. Arbitraj, ne keskin ne de ölçeklendirmedir.
Çoklu para birimi riskinden korunmaya bakın (piyasa nasıl davranırsa davransın, Hisse Senedi neredeyse hareketsiz kalacaktır):
Bu, mevcut her bir para biriminin (açık pozları sayarsanız) miktarının sıfır olması gerçeğinden kaynaklanır (ekran görüntüsünün sağ üst köşesine bakın).
Not: Bu, MT5 test cihazının itibarı için büyük bir tehdittir. Herhangi bir danışmana bir arbitrajcı eklenebilir (neyse ki, OOP bunu yapmayı kolaylaştırır) ve Hisse Senedi test cihazı yanlış gittiyse, arbitrajı açın. Düzeltin - kapatın. Arbitrajın nereye dahil edildiğini ve klasik ticaretin nerede olduğunu tahmin etmek gerçekçi değildir. Ve test cihazı yanlış gösterecektir.
PPS Test cihazına yalnızca mono para birimlerinde güvenilebileceği ortaya çıktı.
resimsiz tahkim tanımınızı verin
Arbitrajın tamamen çiğnendiği tek bir yer biliyorum - Trade-Arbitrage EA'nın açıklaması.
Bağlantısız, kısa ve genel kabul görmüş istedim
Pomodoros1 , Pomodoros2'nin satın alınmasından daha ucuza satılır (ve tam tersi).
Pomodoros 1 ve Pomodoros 2 , yayılma içindeki zamanın aynı %99,9'una mal oldu. Test cihazında durum böyle değil.
Anlaşılan tahkimin ne olduğunu anlamıyorsunuz. İşlemler arasında saatler olabilir. Her zaman çoklu para birimi hedge'leri vardır, bu yüzden günlerce anlaşma yapamazsınız, eksi sadece takaslardan gelir.
Bunun yerine, yerleşik tahkim kavramına dolaylı olarak uygun bazı süreçler atfederek, sorunuzu yeterince açık bir şekilde tanımlamıyorsunuz.
"Test kullanıcısının keneleri tahmin etmede bir sorunu var, gerçek bir kene geçmişiyle savaşabilirsiniz" fikrini öne çıkaran şu soruyu sordunuz, bu da sorunun şu şekilde anlaşılmasını oldukça açık bir şekilde yaratıyor: "Test cihazı, tahmin edilebilir bir kene kullanılarak aldatılabilir. çok para birimi ortamında nesil modeli". Açıklamanızdan çıkan bu anlayıştır.
Ardından tahkim danışmanlarıyla nasıl başa çıkacağınızı düşünün. Arbitraj danışmanı tam olarak tüm agresif test modlarına uygundur:
Mod ne kadar agresif olursa, kar o kadar düşük olur. Ama her zaman kazanç olacaktır. Ve sadece test cihazında.
Ayrıca tahkimin özel bir durum olarak değerlendirilmesi bir şeydir. Örneğin, yalnızca bir üçlüde: EURUSD, GBPUSD ve EURGBP.
Arbitrajın evrensel olduğu başka bir konudur: Üçlü ve dörtlü binlerce değişken dikkate alınır ve arbitraj dalgalanmaları yakalanır (MQL4'te ücretsiz olarak kullanılabilen, netleştirme modunda da çalışan ve MQL5 için minimum değişiklik gerektiren böyle bir değişken vardır). Böyle bir Uzman Danışman ile hiçbir agresif mod yardımcı olmaz.
PS Bir arbitraj danışmanı yalnızca kene geçmişiyle gün ışığına çıkarılabilir. Hayır, bu eski holivar değil. Örneğin, yalnızca bir kene geçmişi üzerinde bir gün için test yapan test cihazının süper modunu yapabilirsiniz. Ve kene geçmişini ticaret sunucusundan değil, kendisi toplar. Onlar. kullanıcı süper modda test etmek isterse, kene toplamak için terminali 24 saat çevrimiçi tutabilir.
Bu anlayıştan yola çıkarak, "kene oluşturma sürecine rastgelelik karıştırmayı kullanan agresif bir test yöntemi" yanıtını veriyorum, testçi pipler arası arbitraj uzmanlarını temiz suya getirmenize izin verecek.
Sonraki "işlemler arasında saatler olabilir" şeklindeki açıklamalarınız, önceki sözlerinizi tamamen reddediyor. Veya test aracı arbitrajı veya çok saatlik işlemler veya "pozisyonu sıfıra indirip pozitif takaslara yönlendirmeye çalışıyoruz".
Farklı kavramları bir yığında karıştırdığınızı düşünüyorum. Ekran görüntüsü de bir sonuç içermediğinden gösterge niteliğinde ve kanıt niteliğinde değildir. Açıkça tanımlanmış ve anlaşılabilir kâr nerede?
Biri, spreadlerde ve uygulama kalitesinde ciddi bir kayıp (bir pip düştü ve tüm dengeleme modeli çöktü) yoluyla toplu operasyonlar yoluyla pozları sıfıra indirmek isterse, o zaman kimse buna karşı değildir. Özellikle ticaret raporuna baktıktan sonra. Yoksa denge eğrisine bakmanız yeterli mi?
"Bu, MT5 test cihazının itibarı için büyük bir tehdit" sorunu temelde çok zor.
Danışmanın açıklamasına bir bağlantı verdim. Rosh'a sorun, belki size açıklanan ve uygulanan arbitraj ilkesini ve bunun çoklu para birimi test cihazınız için oluşturduğu tehdidi açıklayabilir. Bu konuya aşina olan kişilerin de bir tehdit olduğunu ve bunun hayali olmadığını teyit edeceğini düşünüyorum.
Bunu göstermenin en kolay yolu, MQL4 Expert Advisor'ı MQL5'te yeniden yazmak ve test cihazında çalıştırmaktır. Simüle edilmiş keneler üzerinde hiçbir stres testinin yardımcı olmadığından emin olun.
Böyle bir danışman mutlaka bir gün CodeBase'de görünecektir. Ve insanlar bunu, bir test cihazındaki bir Hisse senedi çekicisi gibi, Uzman Danışmanlarına yerleştirecekler.
Onunla nasıl başa çıkılır - hiçbir fikrim yok. Bir günlüğüne Tiki burada yardımcı olmayacak.
Pomodoros1 , Pomodoros2'nin satın alınmasından daha ucuza satılır (ve tam tersi).
Pomodoros 1 ve Pomodoros 2 , yayılma içindeki zamanın aynı %99,9'una mal oldu. Test cihazında durum böyle değil.
İlk domates örneğin bir haç, ikincisi hacim dikkate alınarak karşılık gelen iki düz çiftten oluşuyor.Bunu anladım.
MT5 test cihazında senkron kene oluşturma hakkında bilgim yok. Ve genel olarak stres testlerinde bir kâse olacak