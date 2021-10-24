Matstat Ekonometri Matan - sayfa 36
Görünüşe göre, kaybedilen bir oyunda, riski artırarak kaybı biraz azaltabileceğinizi söylüyorsunuz. Bu şekilde (kaybedilen bir oyundan) kâr elde edilemez.
Benim için bu, "hasta ölmeden önce terler mi?" şakası gibi bir şey.
"İçinde hiçbir şeyi değiştirmeden zarar eden bir ekonomiden karlı bir ekonomi yapmak" imkansızdır.
Kaybedilen bir oyunda bahisleri artırarak açıkça kazanabileceğinizi söylemedim.
en uygun stratejiyi seçmekle ilgilidir (daha sonra birleştir veya daha az birleştir veya erken kazan). Spesifik, ulaşılabilir sınırlar belirleyerek, aniden dışa doğru paradoksal bir sonuca varırız - artan bir risk daha karlı, yani küçük olandan daha optimaldir.
burada gerçek zamanlı olarak çok sayıda görebilirsiniz: toplamda "neredeyse sonuna kadar vuran" yüzler daha fazla kazanır ve burada uzun süre kalır. Daha kararlıdırlar. Çaresiz ve ilgisizler hariç.
Kâse açık olduğu için değil, sadece biraz daha optimal. Her neyse, sonuç biraz tahmin edilebilir :-)
Söylediğin her şey doğru.
Spekülatörler her zaman yatırımcılardan daha fazla kazanır ve çoğu yatırımcılardan daha az kaybeder.
"Hayatta kalan paradoksun" başka bir versiyonu daha var - sinyaller halinde düzenlenirler ve uzun süre orada kalırlar, çoğunlukla sadece başarılı seçenekler)
Uzun süre işlem yapamazsınız ve yatırımcılar böyle güzel bir şeye yatırım yapmaktan kaçınırlar)
Peki, sinyallerdeki yatırımcılar ne halt ediyor? göksel bilim kitaplığınızdan dünyamıza inin ..:-) Yatırımlar biraz başka bir şeyle ilgilidir.
zaten bir yere işaret edildi - sinyal ne kadar iyi görünürse, oradaki yakalama o kadar güçlü olur.
Yeraltı pratik laboratuvarınızda, sinyal daha iyi, daha kötü görünüyor mu?) Onlardan da yeterince var)
İyi göstergelerle kötü sinyaller varsa ve kötü göstergelerle iyi sinyaller varsa, o zaman altın bir ortalama olmalıdır.)
Bana öyle geliyor ki (kendimi geçiyorum, zaten görünüyor))) yapmam gerekiyor.?
Matanda, yaklaşıklık gibi kendini merkezleyecek herhangi bir kaydırıcı var mı?
Dünyadaki her şey dengeli, yani her durum için bir kayma var. Matan henüz olgunlaşmadı.)
Bilim pek çok geek yapabilir, ancak sorunun matematiksel anlamı benim için net değil.
Matanda, yaklaşıklık gibi kendini merkezleyecek herhangi bir kaydırıcı var mı?
tüm EMA ailesi..
şaka bir yana - deneysel verilerle yaptıkları ilk şey EMA'yı uygulamaktır.
çünkü deneyci nihai sonuçlardan çok beklenen EMA hakkında önceden bilgi sahibidir.