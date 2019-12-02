Robotu için Otomatik Sanal Kendinden Optimizasyon yapan var mı? - sayfa 5
Otomatik optimizasyonu hem Expert Advisor içinde yapabilirsiniz (örneğin, uzun zaman önce İngilizce blogda birkaç bölümde yazdım - buradan başlayın ) ve dışarıda - site terminalin bir kopyasını başlatmayla ilgili makalelerle dolu, içindeki Expert Advisor'ı optimize etmek ve sonuç almak (ayarlar). En yeni çözüm muhtemelen fxsaber'dan.
Başkalarının kodlarına asla bakmam ve kimlerin ve nasıl kendi kendini optimize ettiğini bilmek istemiyorum.
Birçok insan her şeyi biliyormuş gibi yazıyor. Ne ve nasıl olacağını söylemek değil, sadece nihai sonuçları göstermek gerekir. Onlar. kendi kendine optimizasyon nedir?
Burada EURUSD çifti en yüksek sonucu aldı (2017'den 2019'a). Ama bu yıldan beri bu değişti ve başka çiftler geldi. Bu tabii ki araca göre değişir.
2019 için farklı sunucularda gerçek keneler üzerinde tüm çiftler için testlere bir örnek. Tüm çiftler aynı ayarlara sahiptir. Bu yılın başından beri optimize edilmedi. Ve soru ortaya çıkıyor, kendi kendini iyileştirme çalıştığında ne olacak?
İlk masada 60 çift, ikinci masada 44 çift var.
Bu arada, MQL kitaplığı, Uzman Danışmanların kendi kendini optimize etme özel bir işlevine sahiptir.
Bu fonksiyonlar nerede?
Ama yine de sanal kendi kendine optimizasyon yapacağım.
Onlar. aynı robot ayrı ayrı çalışacak, ancak MQL ticaret fonksiyonlarını kullanmayacak ve emirleri açma ve kapama yerine tüm pozisyonlar yapı dizilerinde saklanacak. son sonuçlar da.
UzmanKaldır()
Her zaman aynı sonuçları gösteren böyle bir robot olmadığını düşünüyorum.
Sonuçlar ayrıca, komisyoncu değiştiğinde, ticaret hesabının türünü, her bir çift için ayrı ayrı optimize etmenin ve optimal girdi parametrelerini seçmenin gerekli olduğu farklı döviz çiftlerinden bahsetmiyorum bile farklılık gösterir.
Bu, sanal otomatik optimizasyon ihtiyacının ortaya çıktığı yerdir (MT5 test cihazının optimize edicisi olmadan).
Nasıl çalışacak?
Her hafta, pazar kapandıktan sonra Cumartesi günü, sanal optimizasyon 3,6 veya 12 ay boyunca gerçek kenelerdeki her çift için otomatik olarak etkinleştirilir. Piyasa sürekli değiştiği için artık mantıklı değil.
Sonuçlara dayalı olarak, örneğin, kimin daha fazla karı, ancak daha az maksimum düşüşü, daha fazla işlemi ve daha fazla kurtarma faktörü olan, girdi parametrelerinin bu kombinasyonu otomatik olarak seçilir.
Tüm bu seçilen parametreler bir dosyaya yazılır, böylece piyasa açıldığında yüklenebilir ve yeni parametrelerle çalışılabilir.
MQL ticaret işlevi olmadığı için neden sanal optimizasyon? hızı sağlamak için çağrılmayacak. Doğal olarak, tüm işlemler ve hesaplamalar formüllere göre kendiniz yapılmalıdır.
Birisi bunu kullanırsa, ne kadar hızlı çalıştığı ve ne gibi sonuçlar verdiği ilginçtir.
Başvurmaya değer mi?
kesinlikle kullanmaya değer
örneğin, gösterge parametrelerini optimize etmek için
UzmanKaldır()
lanet olası tahmin :-)
biliyordun ! biliyordun...
UzmanKaldır()
Teşekkür ederim! Ve bu danışmanda nereye girilmelidir?
PS Belki bunu deneyin :)
Teşekkür ederim! Ve bu danışmanda nereye girilmelidir?
PS Belki bunu deneyin :)
( AccountProfit()>StartBalance()*100500) & WithdrawAll() & Run() & Run()
Teşekkür ederim! Ve bu danışmanda nereye girilmelidir?
PS Belki bunu deneyin :)
Vitaly, böyle şaka yapmayı bırak. İlk başta, bunu bilmediğin için çenem şaşkınlıkla düştü ... Ve sadece 10 saniye sonra fark ettim ...