Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 3
1 küçük ihtiyaç 10-50
Ne için ? Ne kadar sessiz gidersen o kadar uzağa gidersin. Yoksa "yayılımı hesaba katmadan" mı demek istiyorsun? Yayılma dikkate alınmazsa, bu "1 puan" değil, "eksi beş ila on puan" olur.
tabiki yayılmayı kastediyorum
Eğer spread hesaba katılırsa ve 1 pip "spreadin üstünde" ise - Ne tür problemleriniz olduğunu anlamıyorum... Kase sizde!
herkese yetmiyor... :-)
Göstergeye baktım - çok ilginç. Çok fazla veri - özellikle çalışmak gerekir.
Lig için çok bilgilendirici olacağını düşünüyorum. LAN'da yorumlar ekleyeceğim ve kina'yı güncelleyeceğim. Kontrol.
tek bir hesapta farklı danışmanlarla ilgili istatistikleri toplamam uzun zaman alıyor. Ve zaten bir hesabınız var.
Bir şey atabilirseniz, hesap verilerini (yatırım yapın) ve göstergeyi test edeceğim.
Gönderilmiş.
Teşekkür ederim.
Kontrol edip sonucu yazacağım.
Şu anki durum.
Dengeye göre ilk 20TS (tek bir kayıp olmadığında kalite değerlendirmesi mümkün değildir):
Bakiyeye göre en iyi 10TS tablosu:
Ticaret Kalitesinde İlk 20TC:
Ticaret kalitesine göre ilk 10TS tablosu:
Şu anda ücretsiz TS League Signal üzerinde çalışan 7 TS var.
Ne yazık ki, defalarca söylediğim gibi, en iyiler arasından seçimleri resmi olmaktan çok sezgisel olarak yapıldı. Şu anda, gerçek bir hesapta (sinyal başına) çalışmak için bir TS seçmek için kriterler geliştirmeye çalışıyorum.
Bir hafta içinde - bir cent hesabı ve ondan bir sinyal açmayı planlıyorum.