Siz karar verin - bir rapor almanız gerekiyor mu?
Beni duymuyorsunuz... Ben (ve diğer herhangi bir tüccar) TS'nin çılgın ellerin müdahalesi olmadan doğru çalıştığının ONAYLANMASINA ihtiyacım var...
Hadi ama sen". Meslektaşların "siz" hakkında iletişim kurması aptalca.
Demo testi hakkında. Herhangi bir araç herhangi bir zamanda çalışmayı durdurabilir. Ancak, yine de, gerçek ticaret için, yalnızca geçmiş için optimize edilmiş değil, aynı zamanda bir süreliğine bir demo hesabında da kâr gösteren bir sistem almayı tercih ederim. Aslında, bir kereden fazla söyledim - TS Ligi'nin görevi, her zaman sadece bu tür sistemleri alabileceğiniz bir "TS havuzu" oluşturmaktır - zaten optimize edilmiş ve demoda iyi ticaret gösteriyor.
"Uyuşların dağılımı" hakkında. Neyle ilgili olduğunu pek anlamadım. 3 çeşit giriş, 2 yön, 4 eşlik var. Toplam 24 araç seçeneği. Bu seçeneklerin her biri, optimize edici aracılığıyla çalıştırılır ve en iyi parametre seti, bir demo hesabına yerleştirilen bir Uzman Danışmana "dövülür". Bu küme bir "istatistiksel yapı" ise - TS iyi sonuçlar göstermez. Ancak bu set gerçekten pazarın bazı özelliklerini kullanıyorsa, büyük olasılıkla sistem bir süre daha eskisi gibi aynı davranışı göstermeye devam edecektir. Görev, bu tür çalışmaların olasılığının en yüksek olduğu sistemleri seçmektir.
"Açma-kapama" hakkında. Pekala. Bir kereden fazla yazdım, ikna oldum ki herhangi bir aracın kazanç dönemleri ve zarar dönemleri vardır, üstelik zarar dönemleri kazanç dönemlerinden daha uzundur. Ve her zaman kârda kalmanın tek yolu, sürekli olarak bir dizi sistem arasında geçiş yapmaktır. Ve setin kendisi, mümkün olduğu kadar çok piyasa davranışı değişkenini kapsamalıdır.
Varyans hakkında... Yani, tüm olası sonuçlar, ayarlamaların, permütasyonların sayısının bir sonucu olarak.
Kapsamlı aramaları, tüm olası sonuçların varyansını verecektir.
Örnekteki sonuç kümesi pozitifse (en azından yayılımı kapsar), o zaman algoritma yöntemi koşullu olarak yararlıdır. ve tersi.
Zaman zaman yeniden optimize etmek zorunda kalırsanız, 10 bin yıl içinde bir demo testinde muhtemelen hepsini bire kadar sıralarsınız.
Oysa tarih çok zaman kazandırabilir)))
Optimize edici bununla iyi bir iş çıkarır.
Bazı algoritmalara göre yararlı bir danışmanı açıp zararlı olanı kapatabileceğiniz yönteminizi dikkate alırsak,
o zaman tek bir algoritmanın kullanışlılığı (yukarıda tanımladığım gibi) hiç önemli değil,
ama o zaman yönteminizin kendisini mantıksal olarak anlamak zor ... Ne kanıtlamak ne de çürütmek ...
En azından soruya cevap verme arzusu var ama doğada böyle bir algoritma var mı? ve var mı
varlığı için mantıksal önkoşullar?
Açıkça cevaplardan daha fazla soru var.
Başka bir şey ise, sonuçların dağılımında her biri ayrı ayrı olumlu sonuç veren faydalı algoritmalarınız varsa.
ancak bazı özellikler için: düşüşler, dalgalanmaların periyodikliği, ayrı ayrı oynanamazlar,
o zaman sonuçların ortalamasını almak için bunları bir demet halinde bağlamak faydalı olacaktır... Nihai olumlu sonucu azaltacak olsa bile.
Başlangıçta tam olarak bu ortalama yöntemini uygulamaya çalıştığınızı düşündüm:
İşte koşullu olarak pozitif bir algoritmanın bir örneği (netlik için).
Algoritma Bazı mantıksal örüntülere göre bir sipariş verir.
Sadece 4 ayarı vardır. bir sabit - Sipariş silme adımı.
ve sonuçları bir şekilde etkileyecek üç değişken.
SL, TP, Sipariş verme adımı,
Sağduyu tarafından yönlendirilen ayarlama aralığını ve olasılık alanını nasıl anladığımızı sınırlayacağız.
SL ve TP, 40'tan 70'e, 40'tan düşük değerlerin yayılmaya büyük ölçüde bağlı olacağı gerçeğiyle yönlendirilecek,
ve 70'in üzerindeki değerlerin örneklemdeki sonuç sayısını azaltacağı ve yeterli kalitede örneği kapsamayacağının yanı sıra,
SL ve TP'nin yürütülmesinin doğruluğunun önemli ölçüde değişebileceğini.
Sipariş verme adımı 58'den 70'e kadardır. Buna dayanarak, yürütme doğruluğu düşük olabilir.
Toplamda 12.494 olası sonuç elde ederiz.
10 yıl sonra onları EURUSD üzerinde çalıştıralım.
Hesaplayalım:
Tüm işlemlerde toplam kar: 26.441.561.
Toplam işlem/sonuç sayısı: 24.192.214.
Bu tür koşullu olarak faydalı algoritmalarla ilgili sorun, düşük oynanabilirlikleridir. 10 yıldan 1 yılda tüm kârlılığın %80'ini elde edebildiğinden ve
zamanın geri kalanında, takılma zamanı %50 50 veya daha da kötüsü, kazanmaktan daha fazla sarkıyor.
Sanırım herkeste böyle bir şey var...
Şimdi, eğer herkes böyle benzersiz bir 1'de yontulmuşsa, o zaman toplama, ortalama alma, düşüşlerin emilimi vb. Prensiplere göre bağlanmaya çalışılabilir.
ve kontrol edin... Mars'ta hayat var mı?)
Üstelik Georgy, bir danışman bulutunu tek bir pakette birleştirme yöntemini oluşturup test etti ve işe yarıyorlar)
düşürmeni öneririm)
Korkarım ki tüm olası sonuçları sıralamak çok zor olacak. TS'de - En az dört parametrem var. Burada hala makul bir zamanda onları sıralayabilirsiniz. Ve sekiz parametre olduğunda?
Bu yüzden tüm seçenekleri değil, yalnızca genetik ileri geri testlerden elde edilenleri alıyorum. Hepsini topluyorum ve en iyi parametre setinin, genel ticaret sonucunun siyah olmasına rağmen, geri ve ileri dönemlerde ticaret kalitesinin mümkün olduğunca yakın olduğu parametre olduğuna inanıyorum.
Aslında bu, kararlı kombinasyonlar bulmak için seçeneklerden biridir. Şimdiye kadar, çalışıp çalışmadığını kesin olarak belirtmek için yeterli istatistiğim yok. izlemeye devam ediyorum.
Tekrar tekrar edeceğim!!! İşlemleri manuel olarak kapatma ihtimaliniz var... Test sonuçlarında böyle bir ihtimal yok...
hayır. Pekala, bak.
Optimize ediciyi çalıştırıyorum - bir dizi parametre buldu. Ondan sonra - Bu seti demoya koydum ve nasıl işlem gördüğünü görüyorum. Öneriyorsunuz - sadece birikmiş geçmiş üzerinde periyodik olarak çalıştırın? Bu, yalnızca bir sisteminiz olduğunda ve ayda bir kez ayarlanması gerektiğinde kullanışlıdır. Ve bir grup sisteminiz olduğunda ve her gün birkaç sistem (bazen bir düzineye kadar) yeniden optimizasyon gerektirdiğinde, bu zaten stresli hale gelir.
İşte tam da bu yüzden “sistemler döngüsünün” sürekli olarak gerçekleştiği TS Ligi fikrini ortaya çıkardım. Basit olanla aynı hızda çalışmayı bırakan çok karmaşık Expert Advisor'dan sonra, "bir grup basit sistem yapmaya" karar verdim. Yaptım ve önerdiğin gibi onları seçmeye başladım. Bir centovik'e birkaç sistem koydum. Burada sistem çalışmayı durdurdu - değiştirilmesi gerekiyor ... Kalanların en iyisi gibi görünen bir sistem alıyorum ve yapılandırıldıktan sonra başlatıyorum ... ayy... en iyisi ... Bir sonrakini başlatıyorum - ve artık en iyisi olmadığı ortaya çıkıyor ... Sadece birkaç sistemden geçtikten sonra, sonunda hala sonuç veren bir sistem buldum ... Başlatıyorum O ...
Bir hafta sonra, kırkayak üzerindekilerden başka bir sistem kabul edilemez bir sonuç gösteriyor, değiştirilmesi gerekiyor ... Kalanları açıyorum ve şimdi uzun süredir çalışan bir sistem arıyorum ... Aynı zamanda , Düşündüğüm gibi iyi çalışan bir sürü sistem biriktiriyorum, ama aslında - yeniden optimizasyon gerektiriyorlar.
İşte o zaman bir "araç havuzu" olması gerektiğine karar verdim. Lig fikri aklıma geldi. Forum kullanıcıları ile paylaşılmıştır. Onlardan alınan "fu, nikrom çalışmayacaksın." Lig'i kendi başına kurmaya başladı. Şimdi, "Birini alıyorum - çalışmıyor, diğeri - çalışmıyor, üçüncüsü çalışmıyor" durumlarını görüyorum - olmuyor. Her zaman çalışan sistemlerin bir listesi vardır. Yani, bu görev tamamlandı.
Sıradaki görev, işe yarayanların, en kararlı olanların seçimi ve ben üzerinde çalışıyorum.
Duyamıyor musun yoksa duymak istemiyor musun?
Tüm görevler otomatik olarak çözülmelidir. Yeniden optimizasyon da. İnsan müdahalesi olmadan tüm eylemleri kendi başına yapabilecek bir danışmana ihtiyacımız var. Daha sonra test cihazında çalıştırmak ve ondan bir şey çıkıp çıkmayacağının cevabını almak mümkün olacaktır.
Şimdi gerçekle yüzleşmek için inatçı bir isteksizlik gibi görünüyor. Geliştirici ve bilim adamı oynama arzusu. Mümkün olduğu kadar.. "Teğmen, çocukları sever misiniz? Çocuk yok, sürecin kendisi!"
Duyamıyor musun yoksa duymak istemiyor musun?
Tüm görevler otomatik olarak çözülmelidir. Yeniden optimizasyon da. İnsan müdahalesi olmadan tüm eylemleri kendi başına yapabilecek bir danışmana ihtiyacımız var. Daha sonra test cihazında çalıştırmak ve ondan bir şey çıkıp çıkmayacağının cevabını almak mümkün olacaktır.
Şimdi gerçekle yüzleşmek için inatçı bir isteksizlik gibi görünüyor. Geliştirici ve bilim adamı oynama arzusu. Mümkün olduğu kadar.. "Teğmen, çocukları sever misiniz? Çocuk yok, sürecin kendisi!"
Şimdi, bu görev dışında neredeyse her şeye otomatik olarak sahibim - en iyinin seçimi!
Seçim olmadan - her şey zaten otomatik, sadece sistemlerin yeniden optimizasyon sürecini gözlemliyorum ve en iyileri hakkında raporlar gönderiyorum.
Ve seçim olmadan - prensipte tüm sistemlerin birlikte bir kar sağlayamayacağı açıktır - aynı sembole güçlü bir şekilde trend olan ve güçlü bir şekilde düz bir sistem üzerine bahse girersek - o zaman basitçe birlikte bir yayılmanın varlığından hiçbir şekilde karlı olamazlar. Ve enstrüman "ne bu ne de bu" ise, her iki sistemin de ciddi bir eksi içinde olacağı netleştiğinde!
"Gerçekle yüzleşme isteksizliği" nerede... Nasıl bir "gerçek"ten bahsediyoruz? Tüm sistemlerin bir arada kâr sağlayamayacağını mı? Bunu önceden biliyordum ve CU Ligi'ni yaratma hedefi hiç de bunda değil. Amaç, "sistemin kazanmasını sağlamak için ne yapılmalı" sorusundan "halihazırda kazananlardan en istikrarlı olanı nasıl seçilir" sorusuna geçmekti. Bence gayet iyi çözüldü. Sırada bu en önemli ve son soru var.
Kanıtlanmış prosedürler varken - iki yıllık bir test ... ve soru ya da saçmalık yokken neden enayi gibi davranayım (birinin sözüne güvenin) ...
Neden "enayi gibi davranmalısın"?
Elindeki tüm kartları sana veriyorum!
Raporları - "sözümü tutanlar" için.
Ortak Projelere (tatilden sonra) şifre ve bağlantı yatırın - inanmayanlar için.
Bana inanmıyorsanız - bağlanın, derleyin ve kontrol edin - kendinize inanıyor musunuz, umarım?
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Özetleyelim. Favoriler arasında "upstart" yok, sistemlerin çoğu reytinge eski katılımcılar ve aralarında ciddi bir mücadele var.
İlk etapta TS 642952 - AUDCAD'de zikzak zirvelerinde limit gecikmelerle girerken TP'yi takip ediyor. Sistem şimdi üç haftadır sıralamada ve son iki haftadır birinciliği elinde tutuyor. Geçen hafta - ticaret kalitesini biraz azaltan iki anlaşma yaptı.
İkincilik - TC 442122 - EURJPY'de sabit TP-SL (ve başabaş) ile ZigZag zirvelerinde mevduat girişlerini sınırlayın. Sistem sıralamada altıncı haftasında, üste çıkmıyor, ancak çoğu zaman ilk beşe giriyor. Geçen hafta beş işlem yaparak ticaretin kalitesini biraz artırdı.
Üçüncü sırada TS 740142 yer alıyor - ZigZag zirvelerinde durma gecikmeleri ile girişler ve EURUSD üzerinde TP takip ediyor. Bu sistem uzun süredir reytinglerde yer almakta, hatta bazen ilk sıraya yerleşerek geçen hafta üç işlem yaparak ticaretin kalitesini önemli ölçüde artırmıştır.
Dördüncü sıra - TS 543350 - EMA'nın kesişimi ve CADCHF fiyatı ile gösterilen eğilime karşı "dürtü" çubuğundaki tersine dönüşler. Sistem geçen hafta tek bir işlem yapmadı, bu nedenle işlem kalitesi biraz düştü, ancak dördüncü sırasını korudu.
TS 640150, EURUSD'de EMA ve takip eden TP ile fiyatın kesiştiği trende karşı "dürtü" çubuğundaki ilk beş girişi kapatır.Geçen hafta boyunca sistem 3 işlem yaptı, biraz iyileşti ticaret kalitesi ve yedinci sıradan beşinci sıraya yükseldi