Python neden makine öğreniminde bu kadar popüler? - sayfa 7
Python için eklentileri olan bir not defteri dizisi kullanmak daha iyidir, Windows altında Notepad++ gibi fena değil. veya PyCharm'ı koyun, bunun için keskinleştirildi ve VS daha kolay olacak, Linux'ta gedit kullanıyorum ve yalnızca proje karmaşıksa, o zaman PyCharm
Zaten Studio 2017'ye sahibim. Code'u da yüklememe rağmen, bir şekilde çalışan bir araç haline gelmedi.
Ve stüdyonun ağırlığına gelince, evet var. 10 yıl önce, C# ile saniyeler içinde ve C++ ile dakikalar içinde derlenmiş oldukça büyük bir MT4 robot projem olduğu zamanları hatırlıyorum. Ve sonra daha da yavaşladı. Şimdi Sharp için derleme de çocukça değil, artılar daha da yavaşlıyor. Optimizasyon? HZ. Sonuçta, MT5 şimdi başlıyor ve uzun bir süre için derleniyor. Kısacası, bugünkü ilerlemenin genel eğilimi ketlenmedir))
Bu arada, python.org'dan Python 3.6.5'i kurmaya karar verdim, MS'nin kendi versiyonuna sahip olduğuna dair şüpheler vardı. Ama hayır, resme bakın.
Anaconda'yı yetkiliden kurmaya başladım. site, kurulumdan sonra VS Kodunu kurmayı teklif ediyorlar. Bu resmen tavsiye edilir.
ama Birleştirici onu azarladı.
Hiçbir şeyi azarlamadım. biriyle karıştırdın mı
python pycharm için geliştirme ortamı hakkında stüdyodan daha kötü değil
Visual Studio Kodu. Kod ipuçları ve hata ayıklama ile hafif düzenleyici. Python eklentisinin yüklenmesi gerekiyor.
sen yapabilirsin ama küçük projeler için not defteri kullanmak benim için daha kolay
ve birçok yönden daha da iyi
Çok özür dilerim gerçekten kafam karıştı kim yazmış
Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 TR
Python'un ne olduğuna resmi sitesinden kurarak bakmanız gerekiyor. Demir Python öyle değil. Bu bir Microsoft hackidir. Kimse istemiyor. Bildiğim kadarıyla Python paketleriyle uyumlu değil.
ve birçok yönden daha da iyi
Spyder'dan ne haber? Baktım, editör + konsol.