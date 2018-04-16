Python neden makine öğreniminde bu kadar popüler? - sayfa 6
Hangi sürümü önerirsiniz?
üçüncü tabii. ve sonra sadece bazı özel gereksinimler varsa - şu anda 3.6.5 olan en son sürüm - seçim yapmak mantıklıdır.
üçüncü tabii.
3.6.5 - 2018.03.28'den en son ?
https://www.python.org/downloads/ Hangi sürümü önerirsiniz? Sürüm numarasının genellikle yayın tarihiyle ilişkili olmadığını görüyorum. Dilin farklı dalları?
VS post python'a sadece bir ek. 3.6 sürümü var, yine de anakondayı aynı yere koyabilirsiniz (VS'de neden gerekli olduğunu tam olarak anlamadım)
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio
VS'de, bağlantıda yazdığınız gibi yükleyiciden Pyton paketini kurdum, bir Pyton ve Iron Pyton paketi var, ancak Combinator onu azarladı. Resmi siteden 3.6.5 indirildi. site ve Anaconda da, hala hatırlıyorum. ben de koyayım. Anladığım kadarıyla Anaconda'da birçok farklı paket var.
Genel olarak, Python ile en son yaklaşık 10 yıl önce çalıştım ve o zamandan beri her şey değişti))), yavaş yavaş öğreneceğim.
Stüdyoda her şey böyle anlatıldı
ve bu arada filtreler SciPy'de
Bilmiyorum bir şey anlamıyorum onlardan :) hadi bir yazı alalım :))
http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html
İşte başka bir liste
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html
https://www.python.org/downloads/ Hangi sürümü önerirsiniz? Sürüm numarasının genellikle yayın tarihiyle ilişkili olmadığını görüyorum. Dilin farklı dalları?
Python için eklentileri olan bir not defteri dizisi kullanmak daha iyidir, Windows altında Notepad++ gibi fena değil. veya PyCharm'ı koyun, bunun için keskinleştirildi ve VS daha kolay olacak, Linux'ta gedit kullanıyorum ve yalnızca proje karmaşıksa, o zaman PyCharm
