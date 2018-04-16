Python neden makine öğreniminde bu kadar popüler? - sayfa 6

Yeni yorum
 
Alexey Volchanskiy :

Hangi sürümü önerirsiniz?

üçüncü tabii. ve sonra sadece bazı özel gereksinimler varsa - şu anda 3.6.5 olan en son sürüm - seçim yapmak mantıklıdır.

 
birleştirici :

üçüncü tabii.

3.6.5 - 2018.03.28'den en son ?

[Silindi]  
Alexey Volchanskiy :

https://www.python.org/downloads/ Hangi sürümü önerirsiniz? Sürüm numarasının genellikle yayın tarihiyle ilişkili olmadığını görüyorum. Dilin farklı dalları?

VS post python'a sadece bir ek. 3.6 sürümü var, yine de anakondayı aynı yere koyabilirsiniz (VS'de neden gerekli olduğunu tam olarak anlamadım)

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Установка поддержки Python
Установка поддержки Python
  • 2018.02.15
  • kraigb
  • docs.microsoft.com
Подробные инструкции по установке средств Python для Visual Studio (PTVS) в Visual Studio 2017, 2015, 2013, 2012 и 2010, включая параметры и расположения установки.
 
Maksim Dmitrievski :

VS post python'a sadece bir ek. 3.6 sürümü var, yine de anakondayı aynı yere koyabilirsiniz (VS'de neden gerekli olduğunu tam olarak anlamadım)

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

VS'de, bağlantıda yazdığınız gibi yükleyiciden Pyton paketini kurdum, bir Pyton ve Iron Pyton paketi var, ancak Combinator onu azarladı. Resmi siteden 3.6.5 indirildi. site ve Anaconda da, hala hatırlıyorum. ben de koyayım. Anladığım kadarıyla Anaconda'da birçok farklı paket var.

Genel olarak, Python ile en son yaklaşık 10 yıl önce çalıştım ve o zamandan beri her şey değişti))), yavaş yavaş öğreneceğim.

Stüdyoda her şey böyle anlatıldı

avva

[Silindi]  
Alexey Volchanskiy :

VS'de, bağlantıda yazdığınız gibi yükleyiciden Pyton paketini kurdum, bir Pyton ve Iron Pyton paketi var, ancak Combinator onu azarladı. Resmi siteden 3.6.5 indirildi. site ve Anaconda da, hala hatırlıyorum. ben de koyayım. Anladığım kadarıyla Anaconda'da birçok farklı paket var.

Genel olarak, Python ile en son yaklaşık 10 yıl önce çalıştım ve o zamandan beri her şey değişti))), yavaş yavaş öğreneceğim.

Stüdyoda her şey böyle anlatıldı


ve bu arada filtreler SciPy'de

Bilmiyorum bir şey anlamıyorum onlardan :) hadi bir yazı alalım :))

http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html

FIR filter — SciPy Cookbook documentation
  • scipy-cookbook.readthedocs.io
The final plots shows the original signal (thin blue line), the filtered signal (shifted by the appropriate phase delay to align with the original signal; thin red line), and the "good" part of the filtered signal (heavy green line). The "good part" is the part of the signal that is not affected by the initial conditions.
[Silindi]  

İşte başka bir liste

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

Signal processing (scipy.signal) — SciPy v1.0.0 Reference Guide
  • docs.scipy.org
Filtering¶ Filter design¶ Lower-level filter design functions: Matlab-style IIR filter design¶ Continuous-Time Linear Systems¶ Discrete-Time Linear Systems¶ LTI Representations¶ Waveforms¶ Window functions¶
 
Alexey Volchanskiy :

https://www.python.org/downloads/ Hangi sürümü önerirsiniz? Sürüm numarasının genellikle yayın tarihiyle ilişkili olmadığını görüyorum. Dilin farklı dalları?

üçüncüyü kullan

 
Alexey Volchanskiy :

VS'de, bağlantıda yazdığınız gibi yükleyiciden Pyton paketini kurdum, bir Pyton ve Iron Pyton paketi var, ancak Combinator onu azarladı. Resmi siteden 3.6.5 indirildi. site ve Anaconda da, hala hatırlıyorum. ben de koyayım. Anladığım kadarıyla Anaconda'da birçok farklı paket var.

Genel olarak, Python ile en son yaklaşık 10 yıl önce çalıştım ve o zamandan beri her şey değişti))), yavaş yavaş öğreneceğim.

Stüdyoda her şey böyle anlatıldı


Python için eklentileri olan bir not defteri dizisi kullanmak daha iyidir, Windows altında Notepad++ gibi fena değil. veya PyCharm'ı koyun, bunun için keskinleştirildi ve VS daha kolay olacak, Linux'ta gedit kullanıyorum ve yalnızca proje karmaşıksa, o zaman PyCharm

 
3.6
 
Alexey Volchanskiy :

VS'de, bağlantıda yazdığınız gibi yükleyiciden Pyton paketini kurdum, bir Pyton ve Iron Pyton paketi var, ancak Combinator onu azarladı. Resmi sitesinden 3.6.5 indirildi. site ve Anaconda da, hala hatırlıyorum. ben de koyayım. Anladığım kadarıyla Anaconda'da birçok farklı paket var.

Genel olarak, Python ile en son yaklaşık 10 yıl önce çalıştım ve o zamandan beri her şey değişti))), yavaş yavaş öğreneceğim.

Stüdyoda her şey böyle anlatıldı


Anokonda iyi bir şey. Çok sayıda önceden yüklenmiş paket. Bazı paketleri kurarken Windows'u tef ile dans etmekten kurtarır. VS ile kullanabilirsiniz.
123456789
Yeni yorum