Python neden makine öğreniminde bu kadar popüler? - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte R için değerlendirme listesi
İşte zaman serisine göre bir seçim
İşte makine öğrenimine bir bağlantı
İşte microsoft'ta R
İşte Rusça bir seçim
Burada soru sorun
Birkaç dalgacık paketi vardır, örneğin dalgacıklar. Açıyorsunuz, bağlantılar var, genellikle size ticarette dalgacıkları nasıl kullanacağınızı anlatan kitaplar bulabilirsiniz.
Bütün bir seçimim vardı, hemen bulamıyorum, tökezliyorum, atacağım.
R ana akımdır ve bir şey bulamazsanız, nasıl olduğunu bilmiyorsunuz, sorun, R hakkındaki bilgim çok sınırlı, ama açıkçası sizinkinden daha fazla , yardım edeceğim.
Bilgim sıfıra yakın)) Tamam, filtrelerin FIR katsayılarını hesaplamak için bir paket bulmam gerekiyor. Ve pencere yöntemleriyle değil (uzun filtreler elde edilir), ancak Equiripple ile.
Matlab'da sadece böyle bir yardımcı program kullanıyorum, basit ve kullanışlı. Bunun R'de olduğundan şüpheliyim. Ama yine de lütfen bakın, makalede bahsedeceğim))
Ve herhangi bir filtreyi bir dosyaya yazılan katsayılarla hesaplamak için kod yazabilirsiniz, bu yardımcı programın özellikle ürettiği şey budur. Geriye sadece katsayıların yazılacağı kısmı eklemek kalıyor. Uzun zamandır yapılıyor, çekirdek olmadığı için buraya getirmeyeceğim.
***
Dağıtılmış makine öğrenimi (Spark, MXNet, Hadoop) için Java (Scala) standardı.
R ve Python'un yalnızca bu sistemleri kullanmak için eklentileri vardır, tam destek değil.
Bu nedenle, Android projesinin bir parçası olarak bu kadar çok geliştirilen Java yerine Google'ın demir parçası olarak neden Python'u seçtiği ilginç hale geldi. Biri tamamen sıfırdan olan en az iki IDE alın - Android Studio.
Bu arada, bir soru sormak için stackofflow'a gittim. Bir saat taşındı ve bir mesaj gönderemedi, sonra paragraflar orada değildi, sonra başka bir şey.
Çok aptalca bir kaynak, bilerek beğenmedim.
C++'da TensorFlow ve yalnızca Python API'sinde.
Spark, Python kodunu da çalıştırabilir.
Şube sorusunu hiç sormadım ama benim için cevabı bir bilim adamının gözünden Habré - Python, Delphi ve C++ makalesinde tam olarak açıklanmış / Habrahabr
Habere yapılan yorumları okumak da ilginçti.
Şube sorusunu hiç sormadım ama benim için cevabı bir bilim adamının gözünden Habré - Python, Delphi ve C++ makalesinde tam olarak açıklanmış / Habrahabr
Habere yapılan yorumları okumak da ilginçti.
Okudum, böyle bir saçmalığın Habré'de yayınlanması garip. Anladığım kadarıyla, sevgili Rashid bir şaka yapmaya karar verdi)) Genel olarak, bir şekilde bana bu forumda OOP'nin tehlikeleri hakkında eşit derecede saçma anlaşmazlıkları hatırlattı))
Sözde birkaç aptalca ifade. "Bilim adamı":
İşletim sisteminin düşmesi nedeniyle günlüğün kaydedileceğine dair hiçbir garantiniz yok. (benden - bu onun programı bir şekilde işletim sistemini çökertiyor !!!)
------------
Yorumlayıcının büyüsü, iyi python'un numaramın ne kadar bellek gerektirdiğini görmesine ve onun için yeterli olacak kadarını ayırmasına yardımcı olur.
-----------
En azından Windows'taki kod, işletim sistemi koduyla birlikte bellek alanına girebilir ve onu çökertebilir.
----------
Ancak sezgisel "saf" Python kodu neredeyse her zaman beklendiği gibi çalışır. Benzer Pascal kodu her zaman doğru çalışmıyor. Eh, C'deki saf kod neredeyse% 100, bazı özel bilgiler olmadan derlenmeyecektir.
-----------
işte keder içtiler orada yazı yazmışlar :)
fule, bilim şehitleri)) üzerlerinde yanlış dilleri avuçlayın
Okudum, böyle bir saçmalığın Habré'de yayınlanması garip. Anladığım kadarıyla, sevgili Rashid bir şaka yapmaya karar verdi)) Genel olarak, bir şekilde bana bu forumda OOP'nin tehlikeleri hakkında eşit derecede saçma anlaşmazlıkları hatırlattı))
Kimin umurunda, şaka yapmıyordum. Bilim adamının “eleştirmenleri” gibi anlamadın.