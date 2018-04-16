Python neden makine öğreniminde bu kadar popüler? - sayfa 4

San Sanych Fomenko :

İşte R için değerlendirme listesi

İşte zaman serisine göre bir seçim

İşte makine öğrenimine bir bağlantı

İşte microsoft'ta R

İşte Rusça bir seçim

Burada soru sorun

Birkaç dalgacık paketi vardır, örneğin dalgacıklar. Açıyorsunuz, bağlantılar var, genellikle size ticarette dalgacıkları nasıl kullanacağınızı anlatan kitaplar bulabilirsiniz.

Bütün bir seçimim vardı, hemen bulamıyorum, tökezliyorum, atacağım.



R ana akımdır ve bir şey bulamazsanız, nasıl olduğunu bilmiyorsunuz, sorun, R hakkındaki bilgim çok sınırlı, ama açıkçası sizinkinden daha fazla , yardım edeceğim.

Bilgim sıfıra yakın)) Tamam, filtrelerin FIR katsayılarını hesaplamak için bir paket bulmam gerekiyor. Ve pencere yöntemleriyle değil (uzun filtreler elde edilir), ancak Equiripple ile.

Matlab'da sadece böyle bir yardımcı program kullanıyorum, basit ve kullanışlı. Bunun R'de olduğundan şüpheliyim. Ama yine de lütfen bakın, makalede bahsedeceğim))

1

2

Ve herhangi bir filtreyi bir dosyaya yazılan katsayılarla hesaplamak için kod yazabilirsiniz, bu yardımcı programın özellikle ürettiği şey budur. Geriye sadece katsayıların yazılacağı kısmı eklemek kalıyor. Uzun zamandır yapılıyor, çekirdek olmadığı için buraya getirmeyeceğim. 

function Hd = getFilter
%GETFILTER Returns a discrete-time filter object.

% MATLAB Code
% Generated by MATLAB(R) 9.3 and DSP System Toolbox 9.5.
% Generated on: 12-Apr-2018 22:48:35

Fpass = 0.2;   % Passband Frequency
Fstop = 0.3;   % Stopband Frequency
Apass = 0.01;  % Passband Ripple (dB)
Astop = 60;    % Stopband Attenuation (dB)

h = fdesign.lowpass('fp,fst,ap,ast', Fpass, Fstop, Apass, Astop);

Hd = design(h, 'equiripple', ...
    'MinOrder', 'any', ...
    'StopbandShape', 'flat');
% а из объекта Hd уже можно вытащить коэффициенты и много чего еще

Roffield :

Dağıtılmış makine öğrenimi (Spark, MXNet, Hadoop) için Java (Scala) standardı.

R ve Python'un yalnızca bu sistemleri kullanmak için eklentileri vardır, tam destek değil.

Bu nedenle, Android projesinin bir parçası olarak bu kadar çok geliştirilen Java yerine Google'ın demir parçası olarak neden Python'u seçtiği ilginç hale geldi. Biri tamamen sıfırdan olan en az iki IDE alın - Android Studio.

 

Bu arada, bir soru sormak için stackofflow'a gittim. Bir saat taşındı ve bir mesaj gönderemedi, sonra paragraflar orada değildi, sonra başka bir şey.

Çok aptalca bir kaynak, bilerek beğenmedim.

 

C++'da TensorFlow ve yalnızca Python API'sinde.

Spark, Python kodunu da çalıştırabilir.

 
Yüzünüz kızarana kadar tartışabilirsiniz. Python, bilim camiasında çok yaygındır ve bilimsel hesaplamalar için kullanılır. Aslında onlar için standarttır. MO için standarttır. Microsoft, NS kitaplığını öncelikle Python için keskinleştirdi. Bunlar gerçekler. Ve bu neden oluyor? Python, bir dizi kitaplığı olan hem basit hem de güçlü bir dildir. Bu yüzden bilimsel hesaplamalarda popüler hale geldi.
 

Şube sorusunu hiç sormadım ama benim için cevabı bir bilim adamının gözünden Habré - Python, Delphi ve C++ makalesinde tam olarak açıklanmış / Habrahabr

Habere yapılan yorumları okumak da ilginçti.

Python, Delphi и C++ глазами учёного
Python, Delphi и C++ глазами учёного
  • 2021.02.18
  • habrahabr.ru
Статья про использование Python в научных вычислениях подтолкнула меня написать эту статью. Это история, случившаяся со мной и с коллегами 6 лет назад. На тот момент я уже достаточно подразобрался с Delphi и Python, но только теперь я ощущаю что достаточно поработал с C/C++, чтобы здраво оценить время на «ремонт» сломанного кода и вообще —...
 
Raşid Umarov :

Şube sorusunu hiç sormadım ama benim için cevabı bir bilim adamının gözünden Habré - Python, Delphi ve C++ makalesinde tam olarak açıklanmış / Habrahabr

Habere yapılan yorumları okumak da ilginçti.

Habere yapılan yorumları okumak da ilginçti.

Okudum, böyle bir saçmalığın Habré'de yayınlanması garip. Anladığım kadarıyla, sevgili Rashid bir şaka yapmaya karar verdi)) Genel olarak, bir şekilde bana bu forumda OOP'nin tehlikeleri hakkında eşit derecede saçma anlaşmazlıkları hatırlattı))

Sözde birkaç aptalca ifade. "Bilim adamı":

İşletim sisteminin düşmesi nedeniyle günlüğün kaydedileceğine dair hiçbir garantiniz yok. (benden - bu onun programı bir şekilde işletim sistemini çökertiyor !!!)
------------
 Yorumlayıcının büyüsü, iyi python'un numaramın ne kadar bellek gerektirdiğini görmesine ve onun için yeterli olacak kadarını ayırmasına yardımcı olur.

-----------
En azından Windows'taki kod, işletim sistemi koduyla birlikte bellek alanına girebilir ve onu çökertebilir.
----------
Ancak sezgisel "saf" Python kodu neredeyse her zaman beklendiği gibi çalışır. Benzer Pascal kodu her zaman doğru çalışmıyor. Eh, C'deki saf kod neredeyse% 100, bazı özel bilgiler olmadan derlenmeyecektir.
-----------

işte keder içmişler orada yazı yazmışlar :)
 
Maksim Dmitrievski :
işte keder içtiler orada yazı yazmışlar :)

fule, bilim şehitleri)) üzerlerinde yanlış dilleri avuçlayın

 
Alexey Volchanskiy :

Okudum, böyle bir saçmalığın Habré'de yayınlanması garip. Anladığım kadarıyla, sevgili Rashid bir şaka yapmaya karar verdi)) Genel olarak, bir şekilde bana bu forumda OOP'nin tehlikeleri hakkında eşit derecede saçma anlaşmazlıkları hatırlattı))

Kimin umurunda, şaka yapmıyordum. Bilim adamının “eleştirmenleri” gibi anlamadın.

123456789
