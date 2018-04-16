Python neden makine öğreniminde bu kadar popüler? - sayfa 5
Kimin umurunda, şaka yapmıyordum. Bilim adamının “eleştirmenleri” gibi anlamadın.
harika girdim. Programın çalışmadığı için dilleri suçlanıyor. Ve verdiğim cümleleri oku. Bu, beşinci sınıf öğrencisi için mazur görülebilir ama sözde bir bilim insanı için değil.
Peki neden şaşırsın
Yani bazı diller aynı değil ama o şekilde çalışmıyorlar...
Bilgim sıfıra yakın)) Tamam, filtrelerin FIR katsayılarını hesaplamak için bir paket bulmam gerekiyor. Ve pencere yöntemleriyle değil (uzun filtreler elde edilir), ancak Equiripple ile.
Matlab'da sadece böyle bir yardımcı program kullanıyorum, basit ve kullanışlı. Bunun R'de olduğundan şüpheliyim. Ama yine de lütfen bakın, makalede bahsedeceğim))
Ve herhangi bir filtreyi bir dosyaya yazılan katsayılarla hesaplamak için kod yazabilirsiniz, bu yardımcı programın özellikle ürettiği şey budur. Geriye sadece katsayıların yazılacağı kısmı eklemek kalıyor. Uzun zamandır yapılıyor, çekirdek olmadığı için buraya getirmeyeceğim.
Hayır, yapmayacağım, filtrelerle hiç ilgilenmediğim için benim için zor.
Genel olarak, filtre ararken, R bir istatistik paketi olduğu için zorluklar oldukça mümkündür ve filtreli paketler olmasına rağmen, tartıştığınız düzeyde olmadığını düşünüyorum.
Evet, bir yıl önce araştırdım ve araştırdım, bir şey buldum, ama seviye ... neredeyse bir pencere. Ve pencereleri kendim sayacağım, bu basit. Gerçekten istatistiklere ihtiyacım yok.
Harika bir makine olan https://habrahabr.ru/post/350042/ makalesini okudum ve yine Google tüm API'yi ve geliştirme araçlarını Python'da sunuyor. Ama neden, yavaş, yavaş bir dil kullanılıyorsa, harika donanımın anlamı nedir?
Evet biliyorum, oradaki kütüphaneler profesyonellerin üzerine yazılmış ve hızlılar. Ancak kullanıcı kodu hala python'da. Python ile uzun zamandır oynuyorum, belki yıllar içinde olağanüstü bir şey oldu da bu kadar popüler oldu?
Kim bilir ne yaz lütfen.
Pratik bir görev ortaya çıktığında tüm şüpheler ortadan kalkar. Bir günde Ubuntu'yu ikinci sistem olarak kurdum, tüm paketleri kurdum, Python kodunu yazdım ve para kazandım. C# ile her şeyin sizin için açık olduğunu düşünüyorum. Ve C++ - lütfen, Sierra Charts var. 24 dolar / ay, eğer bir şeyi karıştırmıyorsam. İndirdim, ne yazık ki açıklamaya ve örneklere baktım ... Sonra, bir şekilde, iki haftalık deneme süresi belirsiz bir şekilde geçti. Ve indirdi. Not: C# ile yazmaya devam ettiğim için deneme süresinin iki haftası fark edilmeden geçti.
Python ile başlayıp Sharp ile bitirdiniz. Sonuç nedir?
Birçok gönderiye bakılırsa, birçok hesaplama için Matlab kullanıyorsunuz. R, bir istemci-sunucu (Matlab) bağlantısında doğrudan Matlab ile çalışabilir. paket
matlabr tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.
Python ile ilgili olarak - Bugün, Python'daki her şey P'de tam olarak uygulanmaktadır ve bunun tersi de geçerlidir. Her birinin güçlü ve zayıf yönleri var, bu yüzden her birinin en iyisini alıp birlikte kullanmak sorun değil.
İyi şanlar
Bu bağlantı neden belirsiz. Matlab zaten ihtiyaçlarımı tam olarak karşılıyor, ancak bu ücretli bir ürün (deneme sayılmaz), bu nedenle kodunu aynı makaleye ekleyemezsiniz ve Matlab'da filtrelerin hesaplamasını göstermezsiniz. Sırf bu yüzden R'yi sordum.
Ve Python ile bir zamanlar bildiklerimi hatırlayacağım. VS 2017'ye Iron Python kurdum, bakalım neymiş.
Python'un ne olduğuna resmi sitesinden kurarak bakmanız gerekiyor. Demir Python öyle değil. Bu bir Microsoft hackidir. Kimse istemiyor. Bildiğim kadarıyla Python paketleriyle uyumlu değil.
https://www.python.org/downloads/ Hangi sürümü önerirsiniz? Sürüm numarasının genellikle yayın tarihiyle ilişkili olmadığını görüyorum. Dilin farklı dalları?