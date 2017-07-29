Yeni başlayanlar için saf stratejiler. - sayfa 19
İki MA'da başarılı bir şekilde "ganimeti keserseniz", bu stratejide gerçekten saf bir şey yoktur. Ama yine de, yeni başlayanlar onu sever.
“Saf” listesinden yazıp yazmayacağımı bilmiyorum ...
Ed Seykota ile yapılan bir röportajdan:
- Ticaret programınız uygulamada nasıl performans gösterdi?
- Program mükemmel çalıştı. Sorun, sistemin sinyallerini değiştirmeye direnemeyen yönetimdi. Örneğin, programın bir zamanlar şeker satın almak için bir sinyal verdiğini hatırlıyorum, o zaman 5 sent seviyesindeydi. Yetkililer, piyasanın zaten aşırı alım olduğuna karar verdi ve bu sinyali görmezden geldi. Piyasa yükselmeye devam ettiğinde yeni bir karar verildi - ilk 20 puanlık geri çekilmede satın almak [100 puan 1 senttir]. Ancak geri çekilme olmadı ve ardından bu karar değiştirildi: ilk 30 puanlık tepkide satın alın. Ancak piyasa önemli bir geri çekilme olmadan inatla yükseldi ve yetkililer geri çekilme seviyesini 50'ye ve ardından 100 puana çevirdi. Sonunda, şeker 9 sent civarındayken, piyasanın yükselişte olduğuna karar verildi ve bu nedenle fiyatlar çok yükselmeden satın almak daha iyi oldu. Ve bu seviyede, yönetilen hesaplarda uzun pozisyonlar açtık.
Tahmin edebileceğiniz gibi, piyasa kısa süre sonra zirve yaptı. Yönetim, satış sinyalini görmezden gelerek hatalarını daha da artırdı ve bu da çok karlı olabilirdi.
Tüm bu müdahaleler sonucunda yılın en karlı ticareti zararla sonuçlandı. Sonuç olarak, yılda yüzde 60'lık teorik bir gelir yerine, birçok müşterinin zarar ettiği ortaya çıktı. Sonunda ayrılmamın ana nedenlerinden biri haline gelen bu gönüllülüktü.
...
- İlk ticaret sisteminiz neydi?
- İlk sistemim Donchian hareketli ortalama sisteminin bir varyasyonuydu. İçinde, hesaplamaları basitleştiren ve zamanla hesaplama hatalarının etkisini pratik olarak ortadan kaldıran üstel ortalama yöntemini kullandım. O zamanlar çok yeniydi.
- İlk sistem hakkında söylenenlere göre, daha sonra başkaları da vardı. Sistemin değiştirilmesi gerektiğine nasıl karar veriyorsunuz?
- Sistemlerin değiştirilmesine gerek yoktur. İşin püf noktası, bir tüccar olarak uyumlu olduğunuz bir sistem geliştirmektir.
D. D. Schwager Stock sihirbazları.
Çok ilginç ve açıklayıcı. Örnek için teşekkürler.
Benim sonucum:
1. İnsanlar kararlarını otomatikleştirir ve sonra onları yapan programla çatışır. Psikoloji kanunu.
2. Ortalamalara gelince: Basit olanda naif olan, kendi içinde bilinçli olan hiçbir şey yoktur. Sadece yeni başlayanların hazırlıklarına ve neler olup bittiğine dair anlayışlarına olan güvenleri saftır. Karar vermedeki aptal kararlılıkları, piyasayı algılama konusundaki iddialılıkları ve kibirli beceriksizlikleri.
Daha hızlı büyüyebilmeleri için pratikte yanılsamalarından tutarlı bir şekilde vazgeçme fırsatı verildiğinde, kendilerini görmelerine yardımcı olunması gerekir.
Altın sözler! +1000 000 000
Yeni başlayanlar psikolojiye ihtiyaç duyar, ancak yeni başlayanlarla çalışmak kolay değildir, bazıları sadece çılgındır. Güçlerimizi birleştirebiliriz, ben psikolojide yeni gelenleri inceleyeceğim ve sen programlayacaksın.
Kaydırarak başladım. Birçok kişi bununla başladı. Ve bana öyle geliyor ki, bu MA'lar bana boyun eğerlerse, o zaman bu mümkün olan en iyi ticaret çözümü olacaktır.
Kendi yazılı göstergeli saf strateji.
Günlük Kapanış fiyatı (yeşil çizgi) Günün Yüksek (mavi çizgi) üzerinde biterse, ertesi gün fiyat Yüksek'in üzerine çıktığında satarız.
Günlük Kapanış fiyatı (yeşil çizgi) Düşük (kırmızı çizgi) altındaki gün biterse, ertesi gün fiyat Düşük'ün altına düştüğünde satın alırız.
İşte çok naif bir strateji:
Evet, ancak EURAUD ve AUDUSD gibi EUR kote eden çiftlerle.
Strateji fikriniz ne olacak?
Bilmiyorum, benden önce biri böyle bir fikir yayınladıysa, okumadığım için özür dilerim ve bu nedenle kendimi intihal olarak görmüyorum.