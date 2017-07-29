Yeni başlayanlar için saf stratejiler. - sayfa 16
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Maxim, fikrini söyle, çünkü pratik bir tüccarın kişisel deneyiminden tavsiye. Değerli, değil mi? Kendi adıma, tüm bu rezaletten sadece M1 ve manuel ticaretin bana yardımcı olduğunu söyleyebilirim. sonuç olarak, her gün normal bir yüzde))
manuel ticaret ile ayarlamak daha kolay ve daha hızlıdır, evet, ancak hiçbir şekilde test edemezsiniz. Gerçek hayatta geriye dönük testi ve kısa bir stres testi olmayan bir strateji tehlikelidir :)
manuel ticaret ile yeniden inşa etmek daha kolay ve daha hızlıdır, evet, ancak hiçbir şekilde test edemezsiniz. Gerçek hayatta geriye dönük testi ve kısa bir stres testi olmayan bir strateji tehlikelidir :)
Bu doğru, daha kolay ve daha hızlı. Genellikle bir sinyalden bir tetiğe 5 dakikam var, bu yüzden her şey oldukça ölçülü )) Öte yandan, sürekli monitörlerde olmak benim için, tablolarda birçok ilginç şey gösteriliyor ))
Maxim, fikrini söyle, çünkü pratik bir tüccarın kişisel deneyiminden tavsiye. Değerli, değil mi? Kendi adıma söyleyebilirim ki, tüm bu rezaletten sadece M1 ve manuel alım satım bana yardımcı oluyor. sonuç olarak, her gün normal bir yüzde))
Kalemlerle, bu kesinlikle iyi ve karlı, ancak günlük olarak monitörde saatlerce meditasyon durdu. Şimdi ruh halime göre sadece ara sıra çalışıyorum.
Bana gelince, salıncak piyasasının handikapı uzun zamandır var, bu yüzden adapte olmak oldukça mümkün. M1 hakkında iyi olan şey - üzerinde açık manipülasyonların neredeyse hiç etkisi yok - tamamen şans)) Elbette manipülasyonlar var, ama biz zaten onun yönünde duruyoruz. Belki de küçük bir TF'de stratejiler seçmeniz daha kolay olacaktır - daha uzun yaşayacaklar))
Şimdi her şey anlaşıldı.
Artık kimin erkek, kimin bıyıklı olduğunu görebilirsiniz.
https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632
nnnda ... damat ...... b ... için harika
Öğretecektim))) böyle bir g ... acıklı ... ağlayıp gülmeyeceğini bile bilmiyorsun
Kalemlerle, bu kesinlikle iyi ve karlı, ancak günlük olarak monitörde saatlerce meditasyon durdu. Şimdi ruh halime göre sadece ara sıra çalışıyorum.M1 stratejileri de 3-4 ay yaşar, daha sonra değiştirilmeleri veya değiştirilmeleri veya ayarlanması gerekir. Birkaç yıl sonra, strateji tamamen çalışmayı durdurur ve hiçbir ayarlama-değiştirme yardımcı olmaz.
Haftada beş gün çok fazla, elbette, bir kerede ofiste çok çalıştım)) O zaman neden tüm bunlara ticaretle başlıyorsunuz, eğer ofiste olduğundan daha fazla saban kullanıyorsanız) ama haftada birkaç gün oldukça mümkün ve gerekli! ))
Gösterge stratejileri evet, ama hindi kullanmıyorum. momentum, düzeltme, seviye - değişmezler))
Kral! Maxim Demitrievsky'nin küstah bir yalancı, bir kaba, bir manipülatör ve son derece aşağılık bir insan olduğunu resmen ilan ediyorum. Provokasyonlarına kanan bana, anneme ve milletime hakaret etti, en azından dikkatli olmanızı rica ediyorum, bu yetersiz kişi her an gevşeyip size ve ailenize zarar verebilir. İzole edilmesi gerekiyor.
Haftada beş gün çok fazla, elbette, bir kerede ofiste çok çalıştım)) O zaman neden tüm bunlara ticaretle başlıyorsunuz, eğer ofiste olduğundan daha fazla saban kullanıyorsanız) ama haftada birkaç gün oldukça mümkün ve gerekli! ))
Gösterge stratejileri evet, ama hindi kullanmıyorum. momentum, düzeltme, seviye - değişmezler ))
Asla değişmeyecekler, bu herhangi bir pazarda sürekli çalışan bir araçtır.
Gösterge stratejileri evet, ama hindi kullanmıyorum. momentum, düzeltme, seviye - değişmezler))
Ellerinizle çalışırken, evet, göstergelere gerek yoktur. Algıyı kolaylaştırmak için Masha'yı çizmediğiniz sürece.
Ancak göstergeleri olmayan makine, hiçbir şekilde. Sindirilebilir bir formda infa'ya ihtiyacı var.
Ellerinizle çalışırken, evet, göstergelere gerek yoktur. Algıyı kolaylaştırmak için Masha'yı çizmediğiniz sürece.
Ancak göstergeleri olmayan makine, hiçbir şekilde. Sindirilebilir bir formda infa'ya ihtiyacı var.
Bu arada, bu "gösterge" tanımına giriyor mu?
Bu arada, bu "gösterge" tanımına giriyor mu?
Aksine, bu bir durumdur.) Ama burada
x bir göstergedir. Momentum denir.))