GKS :

Konuyla ilgili yorumlarınızı okuyarak sonuca vardım - Projenin betasını ne zaman görmek istiyorum? ve ayrıntılı bir açıklama içeren bir makale.

Tanrım. Eşlik eden hafif tahrişe rağmen şimdiden biraz suçlu hissetmeye başladım.

Öğleden sonra, yürüyüş escho.

joo :
Yani, bazı yerlerde geri bildirim olabilir mi?

Gecikme operatörlerinin hücreleri geri bildirimlerden sorumludur, bunlar çıkış dizisinin kendisinden alınarak kaydırılır.

Tek rahatsızlık, gecikme operatörünün her bir kademesi için, tüm matris için bellek ayırmanız gerekecek, ancak bu zaten bir optimizasyon meselesi.

 
Ukrayna :

İsimler altında yükleme şablonları yapmak mümkün olacaktır, örneğin "MLP" şablonu tüm nöronların tiplerini "algılayıcı" olarak belirtir.

Elbette. Diyorum ki - kolaylık korunur. Keşke yapabilseydim. :)
 

Pekala, fikir açık olduğu için, her şeye başladığım için ana soruyu tekrarlayacağım:

Rakipler, bu model tarafından tarif edilemeyecek bir ızgara türü sunmaya davet ediliyor!!!

bu, fikrin bir geleceği olup olmadığını anlamak için gereklidir, aksi takdirde bir sürü kod yazacağız ve ardından birçok ağ seçeneğini uygulamanın temelde imkansız olduğu ortaya çıkıyor.

 
Ukrayna :

Rakipler, bu model tarafından tarif edilemeyecek bir ızgara türü sunmaya davet ediliyor!!!

Sana yazdım. Neden tepki vermiyorsun?
 
MetaSürücü :
aynı "ızgara tipinden" soyut - bakarsanız, oldukça yapay bir kavram.
Avon bükülmüş... Ve sinapslar büyüyüp kopar. Ve milyarlarca nöron var. Ve ormanın kendisi kesilir ve yığılır (c)
 
TheXpert :
Avon bükülmüş... Ve sinapslar büyüyüp kopar. Ve milyarlarca nöron var. Ve ormanın kendisi kesilir ve yığılır (c)

Pekala, evet. ))


 
TheXpert :
Sana yazdım. Neden tepki vermiyorsun?
Görünüşe göre her şeyi cevapladı, belki bir şeyi kaçırdı, zorlanmazsanız, cevaplamadıysam tekrarlayın.
 

İlk başta biraz konu dışı. Caltech, PolyWorld'de böyle bir proje vardı. Projenin amacı, sanal yaratıklardan oluşan iki boyutlu bir dünya yaratmak, onlara basit bir beyin - bir ağ ve görme, hareket etme, yiyecek bulma, çarpma, birbirini öldürme yeteneği (yiyecek miktarı sınırlıdır) vermektir. , vb. hayatta kalma amacıyla. Beyin ağı, belirli bir girdi-çıktı işlevine sahip birkaç nörondan ve nöronlar arasında plastik (öğrenilebilir) sinapslardan oluşuyordu. Doğumda, nöronlar arasındaki bağlantılar rastgeledir. Projenin amacı bu sanal dünyanın evrimini gözlemlemekti. İlgilenenler bu projeyle ilgili bir konferansı buradan izleyebilirler (ilginç şeyler 16. dakikada başlar):

https://www.youtube.com/watch?v=_m97_kL4ox0

Şimdi konu hakkında. Başlangıçta rastgele ağırlıklar aracılığıyla girdilere ve çıktılara, birbirine bağlı bir nöron ağına genetiği uygulamaya çalışan var mı? Sinapslar, Hebb kuralı veya başka bir denetimsiz öğrenme kuralı uygulanarak görünebilir ve kaybolabilir. Her biri belirli bir başlangıç depozitosuna sahip olan ve bunu diğer tüccarların pahasına artırmaya çalışan, forex üzerinde ticaret yapan bu tür ağ tüccarlarının sanal bir dünyasını yaratıyoruz. Örneğin, bir tüccar karlı bir ticarete her girdiğinde, kar diğer tüccarların fonlarından veya bunun gibi bir şeyden gelir, ancak toplam fonlar sabit kalır. Tüccarlar hayatta kalmak için kendi aralarında rekabet eder, yani. depozitoyu boşaltmayın. Ağları-tüccarları vb. geçme olasılığını tanıtabilirsiniz. Kısacası, pazardaki ağların evrimi için gerçek bir ortam yaratıyoruz.

Polyworld: Using Evolution to Design Artificial Intelligence
Konunun ikinci gününde neler oluyor? yeni mesajlarla ilgili favorilerim yanıyor, içeri giriyorum ve orada her şey eski. Düzenlemeden dolayı mı?
