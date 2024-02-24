Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2104
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Buradaki işlem sayısının dikkate alınmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Ve sadece her işlemden komisyonlu spread'i çıkarın. Bunun gibi bir şey:
orada işe yaramaz, yine de saymalısın
Evet, sürümünüz doğru.
Hayır, seninki doğru!
sonuçta, "daha önce" açılan bir anlaşma (açılış vektörümüze düşmedi)
bu, komisyonun mevcut vektörde değil "daha önce" geri çekildiği anlamına gelir.
ama bunların hepsi küçük ayrıntılar.
2 saat zamanı olanlar için
2 saat zamanı olanlar için
Neyle ilgili?
2 saat zamanı olanlar için
Şizoid fantezileri ve yanlış çıkarımlarıyla gençlerin beyinlerini kirletiyor.
Hayır, seninki doğru!
sonuçta, "daha önce" açılan bir anlaşma (açılış vektörümüze düşmedi)
bu, komisyonun mevcut vektörde değil "daha önce" geri çekildiği anlamına gelir.
ama bunların hepsi küçük ayrıntılar.
İki noktayı hesaba katmazsanız, bunlar gerçekten önemsiz şeyler. Birincisi yürütme hızıdır:
İkinci seçenek 15 kat daha hızlıdır. Ve on binlerce kez denen bir uygunluk fonksiyonuna katılırsa, bu önemli bir zaman kaybıdır.
İkinci an. Al/Sat/ iki durumumuz varsa her şey yolundadır Ama kural olarak, TS üç sinyal üretir - Al/Sat/tut (1, -1, 0). Ve sonra ikinci seçenek çalışmıyor. Ve ilki biraz ince ayar yaptı
İlk seçenek (yavaş da olsa) doğru sonucu gösterecek ve ikincisi, pozisyondan çıkmayı yanlış olan bir ticaret olarak değerlendirecektir.
İki noktayı hesaba katmazsanız, bunlar gerçekten önemsiz şeyler. Birincisi yürütme hızıdır:
tamamen katılıyorum...Fitness işleviyle ağları veya ormanları eğitmenin yolları var mı?
tamamen katılıyorum...Fitness işleviyle ağları veya ormanları eğitmenin yolları var mı?
Uygunluk fonksiyonu, optimizasyon işlemi sırasında optimizasyon kriterinin değerini hesaplar. Modeli eğitmekle ilgisi yok.
"ticaret yapma" eklemek için catboost multiclass'ı metac'a ayrıştırmanız gerekir
strateji yelpazesi artacak
uygunluk fonksiyonuna, dengeyi hesaplamak ve komisyonu hesaba katmak için yeni bir fonksiyon eklendi ...
Yol boyunca öğrenmek daha da kötüleşti, neden? Sanırım artık algoritma komisyondan tasarruf etmek için işlem sayısını en aza indirmeye çalıştığı için ... sonuç olarak daha az deneyim sonucu daha az işlem ..
İşte grafikler, eğitim sırasında birkaç işlem olduğunda eğitimin başarısız olduğu doğrudan görülebilir...
gri renkte, bu eğitim TRAIN 1500 puan
siyah TEST 500 puandır
BURADA birkaç işlem vardı, algo hiçbir şey öğrenmedi, çok düşük frekans ..
Giriş noktalarını 2 gün önceden bilmek güzel))
Ama hepsini nasıl test edeceğimi bilene kadar sürekli olarak yeniden eğitmek muhtemelen daha iyidir.