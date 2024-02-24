Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 592
evet, bu konuda neyin ilginç olduğunu görmek için her türlü makaleyi inceledim :) MLP'ye göre ana avantaj, anladığım kadarıyla hız ve minimum ayar (burada hiç yok) ve bu ızgaraların neredeyse hiç yeniden eğitilmediği gerçeği
Gauss f-I kullanılıyor, öğrenci değil. Her girdi için bir f-inci yoğunluk ver. oluşturulur, ardından çıktı sonuçları doğrusal olarak toplanır
Bu arada PNN ve GRNN mql formatında mevcut ama henüz denemedim ve MLP ile karşılaştırmadım.
https://www.mql5.com/en/code/1323
Sonunda bu MKL el sanatlarına tükür. Binlerce kullanıcı tarafından test edilmiş profesyonel bir yazılım var ve onu kullanıyor. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Desteklerim.
Maxim'in yerine, onun tüm ilginç araştırmalarını makaleler halinde hazırlardım ve Kâse'nin belirli bir drenajı için Vissim veya buna benzer bir şey kullanırdım.
Sonunda bu MKL el sanatlarına tükür. Binlerce kullanıcı tarafından test edilmiş profesyonel bir yazılım var ve onu kullanıyor. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Tamamen TS için kendim yapıyorum :) tekrarlayan (küçük) gibi bellek öğeleri (gecikmeler) bile olacak :) her şey orada, herhangi bir ızgara mimarisi yapma anlamında, backprop yapmak daha zor -type çözücü, ancak ağırlıklar Küçükse optimize edicide mümkündür
bu sadece bir örnek, kodu orada backprop'un nasıl uygulandığını ve NS'nin kendisini görebilirsiniz.
Eh, IMHO, amatör radyoya girmeye gerek yok - başka bir zaman. Bunu ne sen ne de ben profesyonel olarak yapmayacağız. hazır kullanın.
Bir arkadaşla uydu iletişim sistemlerini onarıyoruz. Üstelik Rusya Federasyonu'nda neredeyse tek. Eh, asla (yapım anlamında) böyle bir şey yapmayın... Radyo amatörlerinin devri geçti. geri dönülmez şekilde.
şimdi tüm robotlar yapıyor :) robotlar yapmalısın ki onlar da bir şeyler yapan robotlar yapsınlar
evet, açık, sadece birkaç fikir var, yaratıcılık gibi .. nasıl doğru yapılacağına dair belirli bir görev yok
Yaratıcılıktan bahsetmiyorum. Ancak içinde el sanatları değil profesyonel yazılım kullanın. Ancak. ısrar etmem. Aferin davası.)
Yukarıdaki Python'daki PNN bağlantısını attım. İşe yaramadı gibi görünüyor)
Zaman Gecikmeli Odaklanmış İleri Yayılım Ağları
Yapısal örüntü tanımada (yapısal örüntü tanıma), statik sinir ağlarını kullanmak gelenekseldir. Buna karşılık, zamansal model tanıma, zamanla değişen kalıpları işlemeyi ve yalnızca mevcut değil, aynı zamanda önceki birkaç ero değerine de bağlı olan belirli bir zaman noktasında bir yanıt üretmeyi gerektirir.
Orada hiç? :) Forex'teki bu tür mimarilerin türü teorik olarak işe yarayacaktır .. ama denemeniz gerekiyor. Yapması kolaydır, MLP'ye birkaç "ilginç" nöron eklemeniz veya 2 model bağlamanız yeterlidir.
sadece MLP yerine PNN'yi alın ve gerisini üstten ve yanlardan vidalayın