Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 462
Ve ilgilenmeye başladım, ancak bir analist ve makine öğrenimi uzmanı ekibini yönetmeyi planlıyorum, ne yaptıklarının farkında olmam gerekiyor.
Neden durdun?
Bir trend danışmanı vardı. İçinde rastgele orman , trend tahmininde yer aldı. Ve ileride trendlerin olacağına inanmıyorum. Sapma ticareti yapmanız gerekiyor ve bu GARCH.
Tobish'in son kararı "inan\inanma" üzerine kurulu... Ve siz de GARCH adlı lanet şeye inanıyorsunuz. Eh, inandığın sürece . Ama kendine güvenebilirsin.
Ne yapıyorsun?
Hiçbir şeye inanmıyorum.
Bu nedenle, testten ÖNCE, modelimin test örneğinin DIŞINDA, test edildiğinde olduğu gibi davranacağına dair kanıt elde etmeye çalışırım. GARCH bunun için araçlarla dolu. Gelecekteki davranışları belli olmayan araçlarla ilgilenmiyorum.
Ancak ideoloji temelde MO'dan farklıdır.
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
teorisyenlere ve uygulayıcılara yardımcı olmak için:
Tobish ormanları zaten birkaç yıldır yeterince oynadınız. Şimdi GARCH oyuncağında ustalaşacaksınız - bu oyuncak uzun süre dayanacak.
Ve ideoloji MO'dan ne kadar kökten farklı olursa olsun, bu konuda yardıma ihtiyacınız olacak.
Bunu zaten 500 kez duyduk :) Bir tür resim veya sonuç olması ilginç olurdu, bu modellerde her şey yıllarca üzerlerine bakmak o kadar karmaşık değil, işe yarayıp yaramadığını anlamak için birkaç ay yeterli olmalı. olumsuzluk
veya bu yöntem veya makale üzerinde ayrı bir dal)
Geleceğe yönelik tahminlerin en ateşli hayranı uçup gitti. Kahin başarısız oldu, ancak girişimler devam ediyor.
Tüm makine yöntemleri, geçmişi hatırlamaya ve gelecekte uygulamaya dayanmaktadır. Tarihin tekerrür etmediğini anlamak gerçekten çok mu zor?
Geleceğe yönelik tahminlerin en ateşli hayranı uçup gitti. Kahin başarısız oldu, ancak girişimler devam ediyor.
+
İllüzyonlardan ayrılmak zordur
filozofun taşını arayan simyacılar....
Görünmez savaşın tüm savaşçılarına merhaba!
Henüz kimse forex için bir sinir ağı robotu yapmadı mı?
Ve zaten düşündün. Ancak çok para biriminde bir robot şeklinde.
Hesaplarına göre doları alıp euroyu satmanız gerekiyor.