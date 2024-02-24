Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 358
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha spesifik olmak istiyorum. İki zıt cevap verebilirim.)
İki cevap nerede?
Genel kural:
NN'ler durağan olmayan serileri tahmin edebilir mi? Varsa, durağan olmama türleri nelerdir?
yeni bir maksimum (muhtemelen minimum) ardından yeni bir maksimum - evet, bu da oldu, çizelgelerin hepsi tanıdık. Modelleme - ve hiçbir şey yok - boş. Belki şanslı olacaksın.
bu, kararsız (kalıcı olmayan bir seri) durumundadır.
ve kalıcı (sürdürülebilir) durumda, yeni bir maksimum, yeni bir maksimum tarafından takip edilir.
Buradaki sorun, Mashka'nın düşük bir dönemde güçlü bir şekilde yeniden çizilmesidir, yani. uygulamak mümkün olmayacaktır. Ve n-çubukları geri alırsanız, sinyal zaten kaçırılacaktır.
Buradaki sorun, Mashka'nın düşük bir dönemde güçlü bir şekilde yeniden çizilmesidir, yani. uygulamak mümkün olmayacaktır. Ve n-çubukları geri alırsanız, sinyal zaten kaçırılacaktır.
geçen gün Mashki (basit değil, altın) ile oynadım - 3. dereceden filtreler. 12 Mashki'nin 4 dakikalık bir grup gecikmesi var. EMA ve diğer standart olanlardan bahsetmeyeceğiz bile - genel olarak gecikme tavan yapıyor.
Genelde MA'yı regresyon doğrusu üzerinde bırakmak gerekir. Ancak hesaplamalarda büyük gecikmeler var. 1 dakika için, evet, keneler dikkate alındığında, o zaman ölüm.
Şu sorunun cevabını bilen var mı: NN'ler durağan olmayan girdilerle nasıl ilişkilidir?
sinir ağları umursamıyor - durağan, durağan olmayan veya bir zaman serisi değil. O umursamıyor. Özellikle sınıflandırma söz konusu olduğunda.
sinir ağları umursamıyor - durağan, durağan olmayan veya bir zaman serisi değil. O umursamıyor. Özellikle sınıflandırma söz konusu olduğunda.
girdilerin ve çıktıların kapsam olarak sınırlı olması son derece arzu edilir.
sinir ağları umursamıyor - durağan, durağan olmayan veya bir zaman serisi değil. O umursamıyor. Özellikle sınıflandırma söz konusu olduğunda.
O zaman tüm ihtişamıyla yeniden eğitim sorunu
Daha iyi bir şey yapmam gerekip gerekmediğini bile bilmiyorum, eğer şanslıysanız, 5 dakika içinde açılış fiyatlarında 2,5 ay boyunca% 20.000, 1 bin dolar atın ve bir Bentley sipariş edin. Şanslı değilseniz - küçük bir kayıp)
Daha iyi bir şey yapmam gerekip gerekmediğini bile bilmiyorum, eğer şanslıysanız, 5 dakika içinde açılış fiyatlarında 2,5 ay boyunca% 20.000, 1 bin dolar atın ve bir Bentley sipariş edin. Şanslı değilseniz - küçük bir kayıp)