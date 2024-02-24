Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 358

Yuri Asaulenko :
Daha spesifik olmak istiyorum. İki zıt cevap verebilirim.)


İki cevap nerede?

Genel kural:

  • durağan serilerde tahmin, geçmiş verilerdeki ile aynıdır
  • ön çabalar olmadan durağan olmayan seriler tahmin edilmez
ARMA var, durağan olmayan serileri tahmin edebilen ARIMA var, ancak bu tür durağanlık son derece nadirdir. ARCH var, bir sürü farklı GARCH var - hepsi gelecekteki hareketi tahmin edebilmek için farklı durağan olmama türlerini hesaba katıyor.


NN'ler durağan olmayan serileri tahmin edebilir mi? Varsa, durağan olmama türleri nelerdir?

Yuri Asaulenko :

yeni bir maksimum (muhtemelen minimum) ardından yeni bir maksimum - evet, bu da oldu, çizelgelerin hepsi tanıdık. Modelleme - ve hiçbir şey yok - boş. Belki şanslı olacaksın.


bu, kararsız (kalıcı olmayan bir seri) durumundadır.

ve kalıcı (sürdürülebilir) durumda, yeni bir maksimum, yeni bir maksimum tarafından takip edilir.

Buradaki sorun, Mashka'nın düşük bir dönemde güçlü bir şekilde yeniden çizilmesidir, yani. uygulamak mümkün olmayacaktır. Ve n-çubukları geri alırsanız, sinyal zaten kaçırılacaktır.

 
Maksim Dmitrievski :


Buradaki sorun, Mashka'nın düşük bir dönemde güçlü bir şekilde yeniden çizilmesidir, yani. uygulamak mümkün olmayacaktır. Ve n-çubukları geri alırsanız, sinyal zaten kaçırılacaktır.

geçen gün Mashki (basit değil, altın) ile oynadım - 3. dereceden filtreler. 12 Mashki'nin 4 dakikalık bir grup gecikmesi var. EMA ve diğer standart olanlardan bahsetmeyeceğiz bile - genel olarak gecikme tavan yapıyor.

Genelde MA'yı regresyon doğrusu üzerinde bırakmak gerekir. Ancak hesaplamalarda büyük gecikmeler var. 1 dakika için, evet, keneler dikkate alındığında, o zaman ölüm.

 
San Sanych Fomenko :
Şu sorunun cevabını bilen var mı: NN'ler durağan olmayan girdilerle nasıl ilişkilidir?
sinir ağları umursamıyor - durağan, durağan olmayan veya bir zaman serisi değil. O umursamıyor. Özellikle sınıflandırma söz konusu olduğunda.
 
Vladimir Perervenko :
sinir ağları umursamıyor - durağan, durağan olmayan veya bir zaman serisi değil. O umursamıyor. Özellikle sınıflandırma söz konusu olduğunda.
Cevaplardan biri olarak demek istediğim buydu.))
 
Vladimir Perervenko :
sinir ağları umursamıyor - durağan, durağan olmayan veya bir zaman serisi değil. O umursamıyor. Özellikle sınıflandırma söz konusu olduğunda.
girdilerin ve çıktıların kapsam olarak sınırlı olması son derece arzu edilir.
 
birleştirici :
girdilerin ve çıktıların kapsam olarak sınırlı olması son derece arzu edilir.
Bu tür sorunlar Ulusal Meclis'e girmeden önce çözülmelidir. NN'ler genellikle ham verileri yemezler.
 
Vladimir Perervenko :
sinir ağları umursamıyor - durağan, durağan olmayan veya bir zaman serisi değil. O umursamıyor. Özellikle sınıflandırma söz konusu olduğunda.

O zaman tüm ihtişamıyla yeniden eğitim sorunu
Daha iyi bir şey yapmam gerekip gerekmediğini bile bilmiyorum, eğer şanslıysanız, 5 dakika içinde açılış fiyatlarında 2,5 ay boyunca% 20.000, 1 bin dolar atın ve bir Bentley sipariş edin. Şanslı değilseniz - küçük bir kayıp)


 
Maksim Dmitrievski :

Daha iyi bir şey yapmam gerekip gerekmediğini bile bilmiyorum, eğer şanslıysanız, 5 dakika içinde açılış fiyatlarında 2,5 ay boyunca% 20.000, 1 bin dolar atın ve bir Bentley sipariş edin. Şanslı değilseniz - küçük bir kayıp)

Kelimeleri yazın.)) Bentley olmasa da en azından silahlı bir Peugeot istiyorum.)
