Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 355
Paket kaynak kodu. İndirin, düzeltin, derleyin. Bazen işe yarıyor, bazen çalışmıyor. Belki düzeltilmesi gereken sadece 2 satır vardır, belki de cehenneme.)
Tehdit En kolay seçenek, R'nin önceki sürümünü indirmektir.
install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat:::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")
bu şekilde ayarlanmıştır)
Girişte ve çıkışta nereye sürükleneceğinizi bulmak için kalır ve eğlenebilirsiniz
Görsel stüdyoda R ile nasıl çalışılacağını bulmak daha da ilginç olurdu, daha da ilginç olurdu
Kalibrasyon, "sert" bir sınıflandırıcıdan "yumuşak" bir sınıflandırıcı yapar ......
ve ona analiz etmesi için porno dosyaları verirseniz, tekrar sertleşir...
R'de böyle bir soru, sürümler nasıl uyumlu hale getirilir?
Ve daha önce mümkündü. Hem R'de hem de internette kopyalarla dolu. Birkaç h dosyası ve iş. Eski moda ise, Rcpp paketini yüklemeniz gerekir.
Koy - deneyimi paylaşın. İlginç. RStudio'nun neden daha iyi olduğunu anlayamıyorum.
Rstudio set, ayrıca ne verdiğini anlamadı. yıkıldı.
MS-R ile - Ne tür bir hayvan olduğunu bilmiyorum. Grafikler ölçeklenebilir mi? R ile ilgili en rahatsız edici şey, grafiği yeniden oluşturmadan esnetememesidir.
PS VS'de R ile ilgili MS resimlerine baktı. Ah layık. Bunu koymak istedim, ancak görünüşe göre bir sonraki güncelleme ile VS 2017 çöktü. Düzeltmeye çalıştım, düzeltmiyor - çöküyor.
Kaldırıldı. Paragraf VS2017 artık koyulmuyor. Yükleyici bir hata veriyor. Vardık.))
LSTM hakkında bir makale boru hattında.
Şimdi darch_0.12'nin (vaat edilen) yeni versiyonundaki makaleyi ve ondan sonra iki makaleyi bitireceğim:
1. Makine öğrenimi otomasyonu (TPOT::Python kullanarak)
2. LSTM - nasıl çalışır (R/Python)
Zaman çok yetersiz
Girişte ve çıkışta nereye sürükleneceğinizi bulmak için kalır ve eğlenebilirsiniz
1. R'deki mxnet ve diğer makine öğrenimi paketleri arasındaki temel fark, Python için geliştirilmiş olması ve daha sonra R'de API'nin buna eklenmesidir. R'de veriler "sütun yönelimli" (colmagor) olduğundan ve Python'da satır yönelimli (rowmagor)
veri hazırlama özeldir. mxnet_0.9.4'ün en son sürümünde bu, otomatik olarak tanınıyor gibi görünüyor, ancak gerçekten kontrol etmedim.
Bu arada, birçok uygulama örneği var.
2. Rstudio'yu neden sevmiyorsunuz? Tam özellikli IDE, gelişen ve bakımlı.
Ama senin için uygunsa.
İyi şanlar
Rstudio set, ayrıca ne verdiğini anlamadı. yıkıldı.
MS-R ile - Ne tür bir hayvan olduğunu bilmiyorum. Grafikler ölçeklenebilir mi? R ile ilgili en rahatsız edici şey, grafiği yeniden oluşturmadan esnetememesidir.
1. Rstudio, komut dosyalarının yazılması ve hatalarının ayıklanmasından belgelerin hazırlanmasına kadar tüm çalışma döngüsünü tamamlamayı mümkün kılar.
2. Grafiklerin nesi var? Nasıl bir ölçeklendirmeden bahsediyoruz? Şuna bir bak, yardımcı olabiliriz.
İyi şanlar
Microsoft'tan R'yi koymak gerekir - MRO Microsoft R Open. Zamanın gerisindeler ama aynı zamanda paket versiyonlarını da takip ediyorlar. O zaman sabitleyebilir ve kendinizi ilerlemeden koruyabilirsiniz.
MRO iyidir.
Komut dosyalarında kullanılan paketleri ve sürümlerini kontrol etmek için kendi paket kontrol noktalarını kullanıyorum/ / İyi çalışıyor.
İyi şanlar