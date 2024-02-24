Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3371

mytarmailS #:
Bana ticaretini göster.
Bu büyük laflar da neyin nesi?

Saat gibi işleyen yüz yıllık bir teoriye göre TS'nizin nasıl çalıştığını görelim...
Oh, hadi ama.

Böyle sorular herkesin başını döndürür.

Okul gibi.

Uzaktan başlamalı ve basit sorular sormalısınız.

Hangi çiftte işlem yapıyorsunuz?

Ve son ticareti, giriş çıkışını tüm parametrelerle gösterin.

Ve sonra, günde kaç işlem yapıyorsunuz ve bu yerde bir duraklama var.

P.Z.

İkiden fazla soru sormamalısınız.

Ustaları rahatsız edebilirsiniz. Peki ya bunu yapmaya başlarsanız?

P.Z.

Spartak'ı destekliyorum.

 
Birçok satır konusunda haklısınız.

Başa dönelim: rastgele ormandaki bir örüntü nedir?

Tek bir ağaçtır. İşte RF'den böyle bir ağacın örneği:

    left daughter right daughter split var split point status prediction
1               2              3         2  0.34154125      1          0
2               4              5         2  0.28238475      1          0
3               6              7         4  0.37505155      1          0
4               0              0         0  0.00000000     -1          2
5               8              9         5  0.64235664      1          0
6               0              0         0  0.00000000     -1          2
7              10             11         1  0.45438075      1          0
8              12             13         1  0.46271469      1          0
9              14             15         3  0.25803691      1          0
10             16             17         2  0.51942328      1          0
11             18             19         1  0.48839881      1          0
12             20             21         3  0.45243581      1          0
13              0              0         0  0.00000000     -1          2
14              0              0         0  0.00000000     -1          2
15             22             23         6  0.62789488      1          0
16             24             25         2  0.34224983      1          0
17             26             27         4  0.53845361      1          0
18             28             29         3  0.39207978      1          0
19             30             31         3  0.03596312      1          0
20             32             33         7  0.49380156      1          0
21              0              0         0  0.00000000     -1          2
22              0              0         0  0.00000000     -1          2
23             34             35         6  0.76472904      1          0
24              0              0         0  0.00000000     -1          1
25              0              0         0  0.00000000     -1          2
26             36             37         5  0.87588550      1          0
27             38             39         1  0.31089209      1          0
28             40             41         2  0.39193398      1          0
29             42             43         1  0.47068628      1          0
30             44             45         7  0.76420940      1          0
31             46             47         2  0.38380954      1          0

 [ reached getOption("max.print") -- omitted 185 rows ]

Toplam satır sayısı = 166+185! Hepsi uymadı

Benim modelimde böyle 150 ağaç var.

split var - это номер переменной, всего их в модели 8
split point - лучшее значение конкретной переменной, которое использовалось для разделения.
 
Kaç yaprak olduğunu bilmiyoruz.

Ağaç sayısı, eğitim için minimum örneklem boyutunu elde etmek üzere değiştirilebilen bir parametredir.

50 ağacın yeterli olduğunu görüyoruz, bu nedenle bir ağacı bir örüntü olarak düşünmek uygundur.

 
Ağaç her duruma/sıraya bir yaprak/desen ile yanıt verir. Diğer durumlarda yanıt diğer yapraklardan/desenlerden gelecektir.
 
Görünüşe göre sadece yaprak değil, ağaç da hiçbir şeyi çözmüyor.

Burada son sınıflandırıcı için formülü buldum




Nerede

  • N - ağaç sayısı;
  • i - ağaçlar için sayaç;
  • b - belirleyici ağaç;
  • x - verilerden oluşturduğumuz örnek.

Ayrıca, sınıflandırma görevi için çözümü çoğunluk oylamasıyla seçtiğimizi, regresyon görevinde ise çözümü ortalamaya göre seçtiğimizi belirtmek gerekir.

 
Neden çözülmüyor? Nihai cevaba (1/150) katkıda bulunur.

Her ağaçtan bir aktif yaprak/desen oylamaya katılır (ortalama).

Ormanın cevabı tüm ağaçların (veya aktif yaprak/desenlerin) cevaplarının ortalamasıdır - bu formül bunu sayar. İkili sınıflandırma için çoğunluk, ortalama >0,5 ise 1, aksi takdirde 0 olacaktır.
Ancak 0,5 sınırı muhtemelen en iyi seçenek değildir, paket ortalamanın değerine erişim sağlarsa, farklı sınırlarla deney yapabilirsiniz.

 
Siz neden bahsediyorsunuz, ağaç modeli uzmanları?

 
Yeni bir şey mi söylediniz? Söylemediysen, senin hesabına göre bu da saçmalık.
