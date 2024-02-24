Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3276
Bu doğru... nasıl?
Oops, işte bu
Selamlar, makine dairesi!
Ben de güçlü bir sinir ağı oluşturdum.
Pounddoll ve normal uçuş için eğittim.
İşlemleri görebilmek için işlem geçmişini görebilir miyim?
İşlemleri görebilmek için işlem geçmişini görebilir miyim?
Pounddoll'da eğitim aldım ve gayet iyi. Ama fazla geçmişi yok.
Ama sevindim.
Şimdi sinir ağının işlem yaptıkça kendini eğitmesini sağlıyorum.
Yani, akıllı bir botumuz olmalı ve onu her hafta eğitmek zorunda kalmamalıyız.
Bu bir demo mu? (5-10 pip durdur)
Anlıyorum.
ama 100 4 haneli puanlık pipleri yiyecek şekilde nasıl eğitilir, bu mümkün mü?Yani, piplerden uzaklaşmak için.
strateji̇ ansables hakkinda
İhtiyacımız olan tek şey stratejinin yeni veriler üzerinde çalışıp çalışmayacağını bilmek için bir strateji yeniden eğitim ölçütüdür, diğer her şey çözülebilir....
Aşırı antrenmanı tespit etmek için birkaç yaklaşım benimsemek gibi bir fikrim var, benimki auto.arima, Prado "PBO" ya dayanıyor. Aşırı antrenmanı tespit etmek için birkaç yaklaşım benimsemek gibi bir fikrim var, benimki auto.arima, Prado "PBO", belki başka bir şeye dayanıyor, bunları tahmin ediciler olarak atıyor ve AMO'ya aşırı antrenman olasılığını tahmin etmeyi ve bunu bir metrik haline getirmeyi öğretiyor.
Alternatif olarak.
Son derece ilginç. Aşırı eğitim MO'nun ikinci ayağıdır. Birincisi, tahmin edicileri çöplerden temizlemektir, en basit olanı. Ama üçüncü bir ayak daha var, ileriye bakmak. Burada hiç düşünme yok.