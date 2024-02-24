Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3274
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bilançosu negatif olan hedge fonunuzun benzetmesi
Bu arada, hangi eylemler kursta negatif bakiyeye neden olur?
Bu konuda endişelenmenize gerek yok.
yatırdığınızdan daha fazlasını çektiğinizde ;)
ve marj henüz sıfır olmadığından, ticaret devam ediyor (ücretsiz !!!), garip değil mi? ;)))
bilançosu negatif olan hedge fonunuzun benzetmesi
Neira'nın ne tür bir fonksiyon bulduğu sonunda birilerinin kafasına dank etsin diye yazdım.Testçinin kasesi olarak adlandırılan bir fonksiyon buldu, yani bir kısa durak fonksiyonu!
Bu arada, hangi eylemler kursta negatif bakiyeye neden olur?
Endişelenmene gerek yok.
yatırdığınız miktardan daha fazlasını çektiğinizde ;)
ve marj henüz sıfır olmadığından, ticaret devam ediyor (ücretsiz !!!), garip değil mi? ;)))
zaman içinde takas edilen çok sayıda pozisyon
Kilitte zaman içinde takası tüketen çok sayıda pozisyon var.
Bunu bir önceki sonuçla karşılaştırın.
Buna finansal matematik deniyor.
Matematiğiniz iyiyse, takas bir nevi yoldan çıkar (hesaba katılır).
önceki sonuçla karşılaştırın
Bu hiç ilginç değil. Ya konuyla ilgili ya da en azından önemli bir şey yazarsınız ya da özetlere gidersinizKimse bunu okumakla ilgilenmiyor.
İlginç değil. Ya konuyla ilgili yazarsın, ya da en azından önemli bir şey yazarsın, ya da özetlere bakarsın
Bu konuda yazmıştım.
tester grail neden bunun hakkında konuşuyorsun?
Yukarıda söyledim, pip yapmayın.
işlemler bir haftadan itibaren olmalı, diyelim.
o zaman okumak ilginç olacak.
Ayrıca, negatif bakiyemden kendiniz bahsettiniz, ben de cevap verdim.
ve iç çamaşırı alışverişine gitmelisin, ben değil.
Ben iyiyim; ))))
Konuyla ilgiliydim.
tester grail neden araya giriyorsun?
Yukarıda söyledim, pip yapmayın.
işlemler bir hafta içinde olmalı, diyelim ki
o zaman okumak ilginç olacak.Ayrıca, negatif bakiyemden siz bahsettiniz, ben de cevap verdim.
Tamam, efendim.
forex'i nasıl batırdığınıza dair anılarınızı yazmaya başlayın ve onları satın, kendinizi boşa harcamayın.
Neden?
Bu bir hobi, sadece kendiniz için.
Ayrıca, mevduatınızı 1000 kat artırma hedefine henüz ulaşılmadı.
Neden?
Bu bir hobi, tamamen kendim için.
Ayrıca, mevduatta 1.000 kat artış hedefine henüz ulaşılamamıştır.
Bazı nedenlerden dolayı, hobinizin en heyecan verici olduğunu düşünüyorsunuz.