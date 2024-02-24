Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3166
Sadece sinir bozucusun, guru! Beni bilmem ama siz biliyorsunuz - pazarınıza bakın!
Etrafınızdaki dünyanın acı verici algısı ve paketlerdeki kutsal inançtan başka bir şeyiniz kaldı mı, yoksa kumbara tükendi mi? )
Her gün hakkında hiçbir şey bilmediğiniz paketler hakkında bir şeyler okuyorum.Yoksa Groundhog Day mi?
Rastgele verilerde kalıplar bulmaya çalışan bu destansı çabayı sona erdirmenin zamanı geldi.
Evet.
ya da ataleti düşünmeyi bırakıp sonuçlara ayık bir şekilde bakmanın zamanı geldi.
Korse yoluyla öğrenmenin sonuçları genellikle kötü değildir
10 ila 21. yıllar arasında %30 oranında bir korse bulunmuştur (bu alandaki rastgele geçmişin %30'u öğrenmeye katılmıştır), diğer yıllar genellikle saf OOS
Terminalde şu şekilde görünür
Koreseti belirlemek için birçok yöntem vardır. İşte en popüler yöntemlerden bazıları:
Tüm makine öğrenimi görevleri için uygun bir çekirdek kümesi elde etmenin evrensel bir yolu olmadığına dikkat etmek önemlidir. Çekirdek kümesi elde etme yönteminin seçimi, özel göreve ve mevcut hesaplama kaynağına bağlıdır.
*Ozan
Altı aydan bir yıla kadar süren düşüş dönemleri de var. Buna hazır mısınız? Özellikle de düşüş gerçek anlamda lansmandan hemen sonra başlarsa?
Altı aydan bir yıla kadar süren düşüş dönemleri de var. Buna hazır mısınız? Özellikle de gerçek anlamda başladığınızda düşüş hemen başlarsa?
Genellikle çeşitlendirin.Sadece en büyük kurtarma faktörünü yaratacak bir araç portföyü oluşturmanız gerekir
Bu grafikler diğer enstrümanlarda da kârlı olacaktır. Ve eğer hepsinin genel eğilimi sunulan grafikteki ile aynı olacaksa, bu garantili bir yatırım istikrarıdır.
Ben 20 yıl üzerine bahse girmeye hazır değilim :) bu daha çok bir vaka çalışması.
10 yıllık eğitimle iyiyim - 1 yıllık OOS, tamam.
ancak çok fazla gürültü var, bazen model neredeyse tüm örnekleri işe yaramaz olarak atıyor, 3 işlem kalıyor
Normalde asla tahmin edilemeyen tarih parçaları da var.
Sonuç olarak, çok ödüllendirici bir faaliyet değil.
Eski alıcıyı döndürmek ve yanlışlıkla gürültülü bir dalgaya çarpmak gibi.
Bir kez daha tahmin yapmak için bir modele ihtiyacınız olduğuna ikna oldum.
Model gereksiz olanı (gürültüyü) ortadan kaldırarak gerekli olanı (sinyali) bırakır, mümkünse gerekli olanı (sinyali) güçlendirir, ayrıca model daha deterministiktir, modellerde daha fazla tekrarlanabilirlik....
örnek olarak.
yüksek-düşük minutka fiyatları.
Ayrıca fiyatın en basit basitleştirmesini oluşturuyoruz (bir model oluşturuyoruz).
Daha sonra boyut azaltma için bilinen basit bir algoritma yardımıyla fazlalıkları kaldırıyoruz (modeli iyileştiriyoruz), model daha tekrarlanabilir hale geliyor.
ve son olarak belki de dekoratif bir dokunuş.
MO'nun bu tür veriler üzerinde nasıl eğitileceğini merak ediyorum.
Bu bir test örneği.
Daha önce hiç böyle rakamlar gördünüz mü?
Tam adı ne? Yoksa ev yapımı mı?
Uzun yıllardır farklı "ahşap" modeller kullanıyorum ve hiç böyle bir şey görmedim.
Ne demek ev yapımı? Teorik bir gerekçe, iyi bir makale var. RLTv3.2.6 diye bir paket var. İyi çalışıyor. Sürüme dikkat etmelisiniz.
Python'da ahşap modeller için ONNX hakkında. Bakınız skl2onnx paketi.
Desteklenen scikit-learn modelleri. Desteklenen son seçenek kümesi 15'tir.
İyi şanslar