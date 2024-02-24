Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3017
Bağlamı bildiğinizde, hareketli ortalamalarda bile ticaret yapabileceğinizi kim düşünebilirdi)))
giriş ve çıkış fiyatı mashka ve ohlc tarafından hesaplanır ve başka hiçbir şey, kim düşünebilirdi? Kesinlikle yapmadım. ama her şey deneyimle gelir.
Beyin (şimdiye kadarki) en güçlü MO'dur, bunu unutmayın.
Uçtan uca mı?...
Tamamen yakışıksız. En azından birkaç puan düştü.
İfrattan tefrite mi?...
Tamamen uygunsuz. En azından birkaç puan düşmüş.
Trend nedir? Kendime sordum.
Her şeyden önce, hangi bakış açısından?
TA açısından, diğer akımlarla karşılaştırıldığında en güçlü olan belirli bir akımdır.
Biçimlendirilebilir ve programlanabilir mi? Pek değil, her şey göreceli, ifadeler çok iyi değil, çok fazla bilgi taşımıyor....
Eğer ortada karmaşık bir olgu varsa ve bunu anlamak o kadar da kolay değilse, o zaman
1) daha basit parçalara ayırmak gerekir.
2) olgunun kendisini değil, olgunun basitleştirilmiş bir modelini oluşturmak ve modeli incelemek.
Ben her ikisini de yapacağım.
Yani piyasa modeli üç sinüzoid olacak - genel eğilim(yavaş hareket), ortalama hareket ve hızlı hareket.
Bunun gibi.
Artık teknik analizde olduğu gibi baskın hareketleri belirleyebiliriz.
Peki bu model açısından trendler nelerdir?
Trend, tüm dalgaların aynı yönde sıralanmasıdır.
Bazı insanlar için bu çok açık, ama bence bunun hakkında düşünmek faydalı.
Hareketlerin parametreleriyle oynamak isteyen varsa R kodu.
Sorun, ağacın bir kar maksimizasyonu koşuluna göre değil, paket programlama için uygun bir kayıp fonksiyonuna göre oluşturulmasıdır.
Yani hoş olmayan bir seçeneğiniz var - ya karmaşık, zor bir paketi yeniden yapılandırmaya çalışın ya da sıkışık bir bisiklet inşa edin. Bu iki seçeneği "başarıyla" birleştirmek de mümkündür)
IMHO, ağaçlar üzerinde mevcut bir paketle oynamayı seçerseniz, budama (budama) kullanmayı denemelisiniz - örneğin ileride kar maksimizasyonu koşuluyla. Kurallarla elle oynamaktan kaçınmak mümkün olabilir.
Yandex benzer bir şey yazdı https://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml
Bana yaklaşık 15 yıl önce tanınmış bir akademiyi hatırlattı. Fakültelerden biri de benzer bir fikir geliştirmiş ve bundan para kazanmıştı.
Bu fenomene fiyatın "rezonansı" adını verdiler. Daha yüksek bir dalga seviyesinin düzeltmesi sona erdi ve aynı seviyenin sözde dürtüsü başladı, ardından düzeltme daha küçük bir VU'da sona erdi ve sözde dürtü başladı ve daha da küçük bir VU'da aynı şey oldu. Sonunda, fiyat rezonansa girer ve göze aşina olan yön hareketini (trend) oluşturan büyük bir dürtüye girer. Ve mesele, aralıkları, düzeltmeleri, düz noktaları göz ardı ederek bu tür koşulları sabırla beklemekti.
Bu yüzden potansiyel olarak çalışan bir şemadır.
Bu olguya "rezonans" fiyatlandırması adını verdiler.
Bu büyük bir fenomen.
Tarihin üzerinde ....
Ve monitörün sağ tarafının arkasında karanlık ve şeytanlık var.
Ücretli yardım konusunda, sorunun yanıtlanmasını bekliyorum.
