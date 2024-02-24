Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3016
Öte yandan ağaçlar bağımsız olarak inşa edilir ve daha sonra cevaplar yapraklarda tartılır. Ben bir ormanla değil, tek bir ağaçla çalıştım. Genetik üzerine bir orman hiç duymadım.
Doğru, o zaman Forest'ı kullanmanın bir anlamı yok.
ve genetik ağaç ile normal ağaç arasındaki fark nedir, avantajları nelerdir?
Bir ormanınız var, modeli oluşturduktan sonra yeniden ağırlıklandırıyor musunuz? Yoksa sadece aktif yaprakların ortalama değerini mi alıyorsunuz?
İşte bu noktada, bir yaprak seçerken, tarih boyunca yanıt dağılımının istikrarını ve tekdüzeliğini dikkate alıyorum. İki boyutlu göstergeler oluşturuyorum ve bunları toplu olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla, yanıt vermeyen yapraklar benim için son derece nadir bir olaydır.
Bana öyle geliyor ki yaprakları kolayca saklayabilir, binlerce ağaç yaratabilir ve sadece onlarla çalışabilirsiniz.
Tüm ağaçların ortalaması gerekli olandan fazlaysa, denge hesaplamaları için bunu kullanıyorum.
.
Tekdüzeliği nasıl ölçüyorsunuz? İlk ve son denge noktaları arasında düz bir çizgiden sapma mı? Ve muhtemelen toplam denge ile çarpılmalı mı?
En iyi tahminci bölünmesini değil, en iyinin farklı varyantlarını kullanmaya çalışarak farklılık gösterir. Bu şekilde bölmeler sırayla yapılır vealgoritmayı doğru anladıysam, değerlendirmenin başarısı yaprak üzerinde yapılır.Başarılı nesilden itibaren, yaprağa daha yakın olan tahmin ediciler kesilir ve yapı yeniden denenir. Algoritmanın kendisini ayrıntılı olarak analiz edemem - yazarı ben değilim. Ancak, fikre göre, bu yaklaşım teoride rastgeleleştirmeden daha iyi.
Evet. Bazen hız için 1 ağaç kullanıyorum. Şimdi genellikle birkaç ağaç kullanıyorum.
Tüm ağaçların ortalaması > istenirse, denge hesaplamaları için kullanıyorum.
Tekdüzeliği nasıl ölçüyorsunuz? İlk ve son denge noktaları arasında düz bir çizgiden sapma mı? Ve muhtemelen toplam denge ile çarpılmalı mı?
Hatırladığım kadarıyla, örneklem yıllara bölünüyor ve finansal göstergelere göre bir bilanço oluşturuluyor, her bilanço söylediğiniz konu da dahil olmak üzere farklı metriklerle değerlendiriliyor, tolerans kriterleri var ve tüm bölümler (benim durumumda yıllar) her şey iyiyse, yaprak yaprak tabanına kabul ediliyor.
Hatırladığım kadarıyla, örneklem yıllara bölünüyor ve finansal göstergelere göre bir bilanço oluşturuluyor, her bilanço, söylediğiniz konu da dahil olmak üzere farklı ölçütlerle değerlendiriliyor, kabul kriterleri var ve tüm parseller (benim durumumda yıllar) için her şey iyiyse, yaprak yaprak tabanına kabul ediliyor.
Bunun tek bir yaprakla ne ilgisi var? Yapraktaki örnekler tüm yılı eşit olarak tanımlamaz, ancak örneğin Ocak ayında 2, Şubat ayında 27 ve Aralık ayında 555 örnek.
Tüm yaprakların denge çizgisini temel alırsanız, bu yaprak için Aralık ayında ana büyüme olacağı ve düz bir çizgiden sapmanın çok güçlü olacağı açıktır.
Sadece bu 1 yaprağın denge çizgisini temel alırsak, tekdüzelik elde edilebilir, ancak genel tekdüzeliğe katılımı belirlemek zordur.
Elbette aralıklarla uğraşıyoruz ve ne kadar küçük alırsak, son derece az örnek olma şansı o kadar artar. Bu konuda bir miktar makuliyet dengesi olması gerekiyor, bu noktada sayfanın etkinliğini göstermesi için bir yılın optimum olacağına karar verdim. Özellikle üst TF'leri tanımlayan tahmin ediciler varsa, bazı aylarda hiç sinyal olmaması genellikle normaldir.Yaprakları topluluklar halinde birleştirmek ayrı bir görevdir.
Halk bilgeliğine göre ağaçlar için ormanı göremezsiniz. Ama acaba yaprakların arasından bakarak ağacı görebilir misiniz? Ormanı sormuyorum.
Bildiğiniz tek algoritma bu mu? Ya da en verimlisi mi? Neden buna takılıyorsun?
Geçici bir düşünce.
İyi şanslar.
1) kurallar ahşap olanlardan çıkarılabilir ve her birinin istatistikleri hesaplanabilir, HC'lerden değil
2) Ahşap insanlar çabuk öğrenir, NS ise öğrenemez.
Bağlamı bildiğinizde hareketli ortalamalarda bile işlem yapabileceğinizi kim düşünebilirdi)))))
Giriş ve çıkış fiyatları mashka ve ohlc tarafından hesaplanır, başka bir şey değil, kimin aklına gelirdi? Ben kesinlikle düşünmedim... ama her şey deneyimle gelir.
Beyin en güçlü MO'dur (şimdiye kadar), bunu unutmayın.