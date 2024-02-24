Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3014
Anladığım kadarıyla, kişi aynı belirli kütüphaneleri çalıştırmak için bir ortam/küme oluşturmayı başaramıyor.
Herhangi bir kodun kümelenmemiş başka bir bilgisayarda çalıştırılmak üzere aktarılabileceğini iddia ediyorsanız, bunu somut bir örnek üzerinde gösterin - benim kodum.
O zaman mutlu ve minnettar olacağım.
Yapraklar hakkında, işte 2014'ten 2019'a kadar olan verilerden derlenmiş eski bir EA. 2020'de bir şeyler atılmış olabilir (hatırlayamıyorum), bu nedenle 2021 + 2022 ayı üzerinde test edildi.
İşte her sayfanın kârındaki durum. Ortalama değer -14 ruble. 48'i olumlu bir sonuç gösteriyor.
2021'deki en iyi yaprağın grafiği
Aşağıda, eklenme sırasına göre yaprakların dengesi yer almaktadır.
Belirgin eğilimler görebilirsiniz, bu da büyük olasılıkla ağaç oluşturulurken kök tahmincinin seçiminde bir hata olduğunu gösterir.
Size 100000 nesil genetik olduğunu ve her birinin ağacı oluşturduğunu/değiştirdiğini hatırlatmama izin verin. Sonra kök tahminciyi örnekten çıkarıyorum ve işlemi tekrarlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa, bu şekilde yaklaşık 100 döngü gerçekleştirdim. Şu anda eğilimlerin hangi eğitim döngüsünden ortaya çıktığını hızlı bir şekilde belirlemek mümkün değil, ancak bu bilgi daha sonra elde edilebilir - düşünmek için.
Şimdi kodda her sinyal sayfasına filtre olarak 4 sayfa daha olduğunu gördüm :) Bu yüzden onları kapattım ve şimdi grafikleri tekrar ediyorum.
İşte her sayfanın karındaki durum. Ortalama değer +34 ruble. 50 olumlu bir sonuç gösteriyor.
Kâra göre en iyisi
Ve tüm yaprakların dengesi
Burada durum daha iyi görünmektedir, ancak eğilimler de vardır ve bunun nedeni muhtemelen daha önce belirtilmiştir.
Yaprakların filtreleme için çok niteliksel olarak seçilmediği ortaya çıkmıştır.
Bir tahta tabakasının bazen tahtadan daha iyi sonuç vermesi gibi mi?
en az hazır tc