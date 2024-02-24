Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2642
Diğer yöntemlerle birleştirildiğinde bir işe yarayabilir.
Ne oldu?
Ben de böyle bir işaret aldım. İlişkilendirin, çünkü taban birbirine yakın büyüklükteki artışlardır.
örnek formül: fiyat - MA(n) * std(n) * coef, burada MA ve std - hareketli ortalama ve keyfi düzenin standart sapması ve seviyelendirme katsayısı, ne kadar büyükse - seri o kadar durağan olur. Bu durumda, 50000'dür.
bazı nedenlerden dolayı MO'm istikrarı sadece artışlardan daha iyi gösteriyor
coef 20 ile.
Kesirli farka benzer bir şey olduğu ortaya çıkıyor, ancak anında sayılıyor.
Belki birisi başka seçenekler düşünebilir
Ben de böyle bir işaret aldım. İlişkili, çünkü taban birbirine yakın büyüklükteki artışlar
Bu eğriler genel olarak nedir?
Maxim Dmitrievsky #:
belki birisi başka seçeneklerle gelir
İşte başlıyoruz, sembolik gerileme kurtarmaya
Bu falsolu toplar da neyin nesi?
Sembolik regresyon imdadımıza yetişti.
Formül şu şekilde yazılır
Bir şey atacağım, size SR olmadan daha basit bir örnek göstereceğim.
Sadece bir şeyler atacağım ve size SR olmadan daha basit bir örnek göstereceğim.
SR ile kodlama ve planlama daha fazla zaman alıyor, bu yüzden basitlik, hız ve netlik için basitleştirdim...
Gerçek zamanlı olarak bir formül oluşturmak yerine, bir "formül sonucu" - bir eğri oluşturuyorum ve ardından bunu model için bir hedef olarak kullanıyorum.
Fiyat ile model çıktısı arasındaki korelasyonu maksimize eden bir uygunluk fonksiyonu oluşturuyorum, ancak model çıktısının bir sınırlaması var: sadece -1 ile 1 arasında olabilir.
Yani, fiyatla korelasyon göstermesi gereken, ancak statik değerlerin sınırları içinde "sıkıştırılmış" bir seri elde ediyoruz. Dickie Fuller ve benzerlerine göre gerçek bir durağanlığa ihtiyacınız varsa, uygunluk fonksiyonunu ihtiyacınız olan şekilde değiştirmeniz yeterlidir.
veri oluşturun ve modeli genetik ile eğitin
modeli test edin.
Dikey çizgiler eğitme, test etme ve doğrulama ayrımlarıdır.
Resimde görebileceğiniz gibi, model fiyatı girdi olarak almayı öğrenmiştir ve çıktı, fiyatla ilişkili istatistiksel bir seridir.
Daha iyi anlaşılması için model çıktısının kümülatif bir toplamını yapabiliriz.
bunun gibi )))) Ve hiçbir şey icat etmenize gerek yok, her şey otomatik olarak yapılabilir.
İlginç, daha sonra düşünmeye çalışacağım, bugün kanlı bir mary içiyoruz, düşünmek zor.
Python'da kaç satır alacağını merak ediyorum.....
µl'de muhtemelen binlerce))))))))))))))))))))))))))))