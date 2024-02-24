Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1305

Yeni yorum
 

0/1 sınıflandırması için "olasılık" eşiğinin 0,45'ten 0,65'e kaymasına bağlı olarak göstergelerdeki değişiklik

Esasen doğruluk

Kar hakkında söylenemez, sınıflandırma için olasılık eşiği kaydırıldığında sınıflandırma doğruluğundaki artışın oldukça düzgün bir şekilde gerçekleştiği histogramlardan görülebilir.

Sadece sınıflandırma etkinliğinin değil, kârın kurallar (yapraklar) arasında nasıl dağıtıldığını ve bunlar için duyarlılık eşiğinin ne olduğunu da hesaba katmak gerektiği ortaya çıktı. Onlar. kim ne derse desin ama ayrı kurallar çıkarmak ve onlara bir değerlendirme yapmak gerekiyor.

[Silindi]  
elibrarius :
görmüştü)
Genel olarak, terminoloji ile karışıklık

Çapraz doğrulama ne olacak? tüm alt kümeler oraya katılır, bu nedenle doğrulama bir testten daha doğrudur

Kısacası, evet, siktir et. Testim alt kümenin 2. kısmı, ancak o zaman ona doğrulama diyeceğim

 
Alexey Vyazmikin :

0/1 sınıflandırması için "olasılık" eşiğinin 0,45'ten 0,65'e kaymasına bağlı olarak göstergelerdeki değişiklik

Esasen doğruluk

Kar hakkında söylenemez, sınıflandırma için olasılık eşiği kaydırıldığında sınıflandırma doğruluğundaki artışın oldukça düzgün bir şekilde gerçekleştiği histogramlardan görülebilir.

Sadece sınıflandırma etkinliğinin değil, kârın kurallar (yapraklar) arasında nasıl dağıtıldığını ve bunlar için duyarlılık eşiğinin ne olduğunu da hesaba katmak gerektiği ortaya çıktı. Onlar. kim ne derse desin ama ayrı kurallar çıkarmak ve onlara bir değerlendirme yapmak gerekiyor.

Karlar 0,65'te daha küçüktür çünkü daha az işlem de vardır. Örneğin, 100 yerine 10 işlem olacaktır. çok artırabilirsiniz

[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

0/1 sınıflandırması için "olasılık" eşiğinin 0,45'ten 0,65'e kaymasına bağlı olarak göstergelerdeki değişiklik

Esasen doğruluk

Kar hakkında söylenemez, sınıflandırma için olasılık eşiği kaydırıldığında sınıflandırma doğruluğundaki artışın oldukça düzgün bir şekilde gerçekleştiği histogramlardan görülebilir.

Sadece sınıflandırma etkinliğinin değil, kârın kurallar (yapraklar) arasında nasıl dağıtıldığını ve bunlar için duyarlılık eşiğinin ne olduğunu da hesaba katmak gerektiği ortaya çıktı. Onlar. kim ne derse desin ama ayrı kurallar çıkarmak ve onlara bir değerlendirme yapmak gerekiyor.

eşiği yükseltin, model bozulduğunda, o zaman yeni veriler üzerinde daha az işlem olacak, olasılıklar sıfıra dönecek, bu yeniden eğitim için iyi bir zaman

eşikleri yükseltmek için hatanın düşük olması gerekir, aksi takdirde hiç sinyal olmaz
 
elibrarius :

Karlar 0,65'te daha küçüktür çünkü daha az işlem de vardır. Örneğin, 100 yerine 10 işlem olacaktır. çok artırabilirsiniz

İşlem sayısı ve karlı işlemler oldukça düzgün bir şekilde değişir (bir işlem, MT mantığına göre işlemdir / 2'dir)

Durdurma kaybı sabit olmadığından, kayıp ticaret başına sabit değildir.

 
elibrarius :
görmüştü)
Genel olarak, terminoloji ile karışıklık

Terminolojimi sunuyorum (şimdilik buna bağlı kalacağım):

1. Eğitim örneği - modelin oluşturulduğu örnek

2. Test örneği - eğitim durakları da dahil olmak üzere model eğitiminin kalitesini kontrol etmek için kullanılır

3. Sınav örneği - eğitimden bağımsız, ortaya çıkan modelin kalitesini değerlendirmek için kullanılır

 
Maksim Dmitrievski :

eşiği yükseltin, model bozulduğunda, o zaman yeni veriler üzerinde daha az işlem olacak, olasılıklar sıfıra dönecek, bu yeniden eğitim için iyi bir zaman

eşikleri yükseltmek için hatanın düşük olması gerekir, aksi takdirde hiç sinyal olmaz

Evet, bu anlaşılabilir. Özellikle toplam aktivasyon bölümünün çoğu 0,5 civarında dönüyorsa ve 0,1 + 0,05 + 0,08 + 0,25 + 0,03 toplamı gibi görünüyorsa, yapraklardaki bağlantıların yeniden üretilmemesi nedeniyle kaybolan sinyaller tam olarak budur. miktarlar düştü ve bu kadar, aktivasyon gerçekleşmez.

[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Evet, bu anlaşılabilir. Özellikle toplam aktivasyon bölümünün çoğu 0,5 civarında dönüyorsa ve 0,1 + 0,05 + 0,08 + 0,25 + 0,03 toplamı gibi görünüyorsa, yapraklardaki bağlantıların yeniden üretilmemesi nedeniyle kaybolan sinyaller tam olarak budur. miktarlar düştü ve bu kadar, aktivasyon gerçekleşmez.

bu, algoritmanın yeni verilere iyi genelleme yapmadığı, bükülüp daha fazla döndürülmesi gerektiği anlamına gelir) kabaca - yeniden eğitilmiş

 
Maksim Dmitrievski :

~10k örnek için test ve eğitim başına %10 hata, artışla birlikte sorunsuz büyür

böyle bir hata ile modeller yeni veriler üzerinde çalışmaya başladı

doğrulamada farklı şekillerde, seçenekleri sıralamanız gerekir

Artık algoritmaları ifşa etmiyorum, sadece iletişim kuruyorum

Ö! Işte burada! Neredeyse benimki gibi! Fsyaky Alyosha ve büyücüleri dinlemene gerek yok dedi :)

 
Maksim Dmitrievski :

bu, algoritmanın yeni verilere iyi genelleme yapmadığı, bükülüp daha fazla döndürülmesi gerektiği anlamına gelir) kabaca - yeniden eğitilmiş

Yani dönüyorum, kendimi aldatmak istemiyorum :)

Şimdi yeni bir doz tahmin edici ekleyeceğim...

1...129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312...3399
Yeni yorum