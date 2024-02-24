Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2558
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
niye ya?
olmayan birden fazla doğru döngü (sinüzoid) aramanız yeterlidir.
ve birkaç basit döngü (sinüzoidler), bunların toplamı sinüzoidal olmayan karmaşık bir şekle sahip döngüümüzü yaratacaktır (eklemek için kelimeden karmaşıktır)
Alexey, hmm'de iyi misin?
İşin özünü az çok anladım ama fiyatlara uygun bulmadığım için detaylı uygulama yapmadım.
Neden trendden çıkmamız gerekiyor? Trendleri aramamız gerekiyor. Bunun yerine, gürültüyü kesmeniz gerekir)
Gürültünün ters eğilime dönüştüğü anı kaçırmamak için)
İşin özünü az çok anladım ama fiyatlara uygun bulmadığım için detaylı uygulama yapmadım.
SMM'yi öğretmek istiyorum, ancak alışılmadık bir şekilde, ancak bir uygunluk fonksiyonu aracılığıyla, genetik veya başka bir şekilde..
Karoch Durum geçiş matrislerini kendim yapmak istiyorum.. Bir paket var, bu matrisler var ama tam olarak neyi ve nerede değiştireceğimi tam olarak anlamadım bu konuda yardımcı olur musunuz?
Düzenlilik neden düzenlilik olarak adlandırılamaz?
"Düzenlilik" için zaten bir tanım olmasına ve sizinkiyle örtüşmemesine rağmen ..
mantığın birinci yasasını ihlal ediyor
Düzenlilik neden düzenlilik olarak adlandırılamaz?"Düzenlilik" için zaten bir tanım olmasına ve sizinkiyle örtüşmemesine rağmen
Benim değil, bir makaleden.
yazar mantığın birinci yasasını ihlal ettiği için bir tür sahte bilimsel makale ..
Düzenlilik kavramı zaten alınmış olsa bile, düzenliliğe düzenlilik diyemezsiniz..
ne profesyonel..
Ancak durağanlık tahmin yeteneğini etkilemez
tahmin yeteneği - ne??
seri durağan ise tabi ki etkiler
yazar mantığın birinci yasasını ihlal ettiği için bir tür sahte bilimsel makale ..
Düzenlilik kavramı zaten alınmış olsa bile, düzenliliğe düzenlilik diyemezsiniz..
ne profesyonel..
tahmin yeteneği - ne?
seri durağan ise, o zaman elbette etkiler
Durağan bir seri düzenli veya tekil olabilir. Belki aramanıza yardımcı olur :)
cehenneme giden bir yol mu arıyorsunuz? :)