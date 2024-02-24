Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2558

mytarmailS # :

niye ya?

olmayan birden fazla doğru döngü (sinüzoid) aramanız yeterlidir.

ve birkaç basit döngü (sinüzoidler), bunların toplamı sinüzoidal olmayan karmaşık bir şekle sahip döngüümüzü yaratacaktır (eklemek için kelimeden karmaşıktır)

Eh, bu, herhangi bir varyantta bunun gibi bir çeşitliliktir.
 
mytarmailS # :

Alexey, hmm'de iyi misin?

İşin özünü az çok anladım ama fiyatlara uygun bulmadığım için detaylı uygulama yapmadım.

 
elibrarius # :

Neden trendden çıkmamız gerekiyor? Trendleri aramamız gerekiyor. Bunun yerine, gürültüyü kesmeniz gerekir)

Gürültünün ters eğilime dönüştüğü anı kaçırmamak için)

Muhtemelen genel kabul görmüş basit tanımlara dönmeliyiz.
Trend, mevsimsellik, döngüler ve gürültüye ayrıştırma . Farklı derecelerde başarı ile yukarıdakilerden herhangi birini tahmin etmeye çalışabilirsiniz.
Durağanlık - ortalamanın ve varyansın değişmezliği, piyasada gözlenmez.
Düzenlilik - tekrarlanabilirliğin varlığı, bazı 2B döngü analogları veya kalıcılık, belirli bir sinyal seviyesi. Spekülasyon için fırsatlar taşımak gibi bir şey. Daha iyisi için SB'den farklıdır.
 
Alexey Nikolaev # :

İşin özünü az çok anladım ama fiyatlara uygun bulmadığım için detaylı uygulama yapmadım.

SMM'yi öğretmek istiyorum, ancak alışılmadık bir şekilde, ancak bir uygunluk fonksiyonu aracılığıyla, genetik veya başka bir şekilde..

Karoch Durum geçiş matrislerini kendim yapmak istiyorum.. Bir paket var, bu matrisler var ama tam olarak neyi ve nerede değiştireceğimi tam olarak anlamadım bu konuda yardımcı olur musunuz?

 
Maksim Dmitrievski # :
Düzenlilik - tekrarlanabilirliğin varlığı, bazı 2B döngü analogları veya kalıcılık, belirli bir sinyal seviyesi. Spekülasyon için fırsatlar taşımak gibi bir şey. SB'den farklıdır.

Düzenlilik neden düzenlilik olarak adlandırılamaz?

"Düzenlilik" için zaten bir tanım olmasına ve sizinkiyle örtüşmemesine rağmen ..

mantığın birinci yasasını ihlal ediyor

mytarmailS # :

Düzenlilik neden düzenlilik olarak adlandırılamaz?

"Düzenlilik" için zaten bir tanım olmasına ve sizinkiyle örtüşmemesine rağmen
Benim değil, bir makaleden. Pek çok insan durağanlığı ve düzenliliği karıştırarak, durağanlığı durağan olmayan bir dizide olmayan bazı tahmin yetenekleriyle donatıyor. Ancak durağanlık, ortalamaya dönüş dışında tahmin yeteneğini etkilemez. Ancak orijinal dizi farklılaştırıldığında aynıysa, bu artık orijinal dizi değildir.

Düzenli - zaman ve uzayda tekrarlayan. normal tanım. Ya da bir tür sıralı bilgi taşıyor.
 
Maksim Dmitrievski # :
Benim değil, bir makaleden.

yazar mantığın birinci yasasını ihlal ettiği için bir tür sahte bilimsel makale ..

Düzenlilik kavramı zaten alınmış olsa bile, düzenliliğe düzenlilik diyemezsiniz..

ne profesyonel..

Maksim Dmitrievski # :
Ancak durağanlık tahmin yeteneğini etkilemez

tahmin yeteneği - ne??

seri durağan ise tabi ki etkiler

mytarmailS # :

yazar mantığın birinci yasasını ihlal ettiği için bir tür sahte bilimsel makale ..

Düzenlilik kavramı zaten alınmış olsa bile, düzenliliğe düzenlilik diyemezsiniz..

ne profesyonel..

tahmin yeteneği - ne?

seri durağan ise, o zaman elbette etkiler

Durağan bir seri düzenli veya tekil olabilir. Belki aramanıza yardımcı olur :)
 
Maksim Dmitrievski # :
Durağan bir seri düzenli veya tekil olabilir. Belki aramanıza yardımcı olur :)

cehenneme giden bir yol mu arıyorsunuz? :)

