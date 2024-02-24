Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1192
ilk defa buldum
Evet, teşekkürler, zaten indirdim)
kafanın etrafındaki istatistikler ya da her neyse.. kısacası, istatistikleri bulmak için bir çerçeve. sinir ağına neyin fazla sığacağını bulmak gibi kalıpların daha sonra karıştırılması gerekecektir.
Bir zamanlar Quantopian hakkında yazmıştın. İlginç bir şeyleri var mı?
uzun süredir girmiyorum. Eh, tüccarlar var, eğer buna diyebilirseniz, buradan daha fazla sorun, farklı makaleler var.
Ve yaklaşımın kendisi - her şey tek bir ortamda ve analiz ve ticarette olduğunda? Pratikte nasıl göründüğü ilginç.
Pekala, pratikte çeşitli borsalar ve DC'ler için api'ler var, neden olmasın .. özellikle kripto borsaları artık popülerse, o zaman bir pitondan kaybolmanın genellikle kolay olduğunu düşünüyorum
benim için yazı yazmak için harika bir dil. Ayrıntıların incelenmesi gerekiyor, şimdilik Moskova Bölgesi'ndeki sistemimi arıyorum
Pekala, pratikte çeşitli borsalar ve DC'ler için api'ler var, neden olmasın .. özellikle kripto borsaları artık popülerse, o zaman bir pitondan kaybolmanın genellikle kolay olduğunu düşünüyorum
Ben de detaylı incelemedim. Bana öyle geliyordu ki, çevrelerinde keyfi bir paket bağlamak imkansız - sadece onaylanmış olanlar. Peki ya alıntılarını beğenmezsen?
Artılarının eksilerinden ne kadar ağır bastığından emin değilim.
Ben de detaylı incelemedim. Bana öyle geliyordu ki, çevrelerinde keyfi bir paket bağlamak imkansız - sadece onaylanmış olanlar. Peki ya alıntılarını beğenmezsen?
ortamları da bir paket, test cihazı temelde orada ve bence tırnak yükleyici. Sitede herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.
evet xs, tabii ki bir araç yapmak için başka bir dile geçmek bir angarya, MO yüzünden tamamen benim için, çünkü nra
Maxim, MO için C# .net kitaplıklarını aradın mı?
bir şey olsa güzel olurdu , MT5'te .net desteği var, Windows'un kendisinde NET Framework desteği uzun süredir var, şimdi googled Simple C# derleyici makalesine baktım - Windows'a hiçbir şey yüklemeden, "Merhaba" yı aldım Konsolda "Kelime" ... harika, ancak teknoloji!
burada prensipte sorun nedir, eğer Metaquotes çalışmalarını bu yönde hareket ettiriyorsa, o zaman destek olacak veya daha doğrusu zaten var ve Sharp'ta bir model almak ve dans etmeden MT'ye bağlamak uygun olacaktır. bir tef ile
;)
Maxim, MO için C# .net kitaplıklarını aradın mı?
c ++ veya tüm MO'da keskin için Accord-framework.net var, artık bilmiyorum
MO için özel tip bir dil yapmışlar..ne dendiğini unutmuşlar..keskin bir şey var..ama aslında bir bug var, konu gelişmiyor çünkü herkes piton
görünüşe göre haklısın, googled, her şey sadece bir blogdan:
Python'da yazmaya başladığımda... önce betikler, sonra ilk "büyük" programım... Hemen çalışma kodu yazmaya başladım. Bazen nasıl çalıştığını bile anlamadım ama çalışan bir senaryo yazdım ve aldım. Bu komut dosyalarını kendi ihtiyaçlarım için kullandığım için bu özellikle sevindiriciydi. Başlangıçta, siteden veri alan küçük bir kazıyıcı yazdım ve daha sonra zaten Lazarus'ta yazılmış bir programda işledim (ne kadar uzun zaman önceydi ...). Dili gerçekten bilmiyordum, ancak komut dosyası, belgelerdeki ve Google'daki örnekler sayesinde nano'da neredeyse körü körüne yazılmıştı.
ML üst düzey bir aktivitedir, python üst düzey bir dildir.. daha uyumlu ne olabilir. ... çalışan bir model oluşturmak ve hatta daha fazlasını keşfetmek için her türlü dll ile
mql5 için de... ama burada iyi bir test cihazı ve temel var :)