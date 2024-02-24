Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2383
10 yıl boyunca M5 teklifleri üzerinde test ... Aile bütçesi için sorun yaratana kadar terminali gizlemek için tam tersi gereklidir.
Hayati, yardıma ihtiyacın var mı?)
Hayır, en son 2015'te optimize ettim, o zaman hala çok az deneyim vardı ve kendini aldatmanın özellikle farkında değildim. Ve hepsi MT4'teydi, şimdi MT4'te optimize etmem bana komik geldi.
Hem trende hem de testte çalışan bu tür kurallar oluşturmanın bir yolunu buldum, sonunda FUCK ....
aracım , trenim ve testim
Acenteniz SİZİN verileriniz ve 9 yıl boyunca test geçer !!
Kase bulundu!!!!!!
İşin komik yanı yarın forumdan bir aylığına bir yerlerde kaybolacağım, çok talihsiz (Paylaşmak istiyorum ama zaman kalmadı, ne zaman ve nasıl yapacağımı yazabileceğim zaman..
Rahat ticaret için, bu tür kuralları ( veya isterseniz kalıpları ) 200-400'e çıkarmanız gerekir.
Ölçeği anlamak için şunu söyleyeceğim, zayıf dizüstü bilgisayarım günde 5-8 kural madenciliği yapabilir
Her nasılsa denedim, birkaç gün)))) Komisyoncuya bağlı, ama dürüst olmak gerekirse, 10 yıl boyunca 4k'da meta alıntılar indirmeyi başaramadım. Sadece 5 veya 6 yıl.
Geri dön) kuralların daha fazla katına ihtiyacı var. İlk başta doğru yolu gösterecek olsa da)
Sadece bir danışman aracılığıyla. Gerçek kene modunda. Birkaç denemeyle. Uygunsuz, ancak istediğiniz herhangi bir çıktı biçimini yapabilirsiniz.
Teorik olarak, tüm keneleri veritabanında saklamanız ve periyodik olarak yenilerini oraya yüklemeniz gerekir, ancak şu ana kadar hiçbir şey olmadı ...)
genel olarak farklı insanların her zaman birçok kişisel çözülmemiş sorunu vardır, bunları paylaşmak hiç gerekli değildir)
Evet ve büyük bir ortalama ile Mashka yardımcı olur. Bazen sınırların dışına çıksa da, bekleyin ve her şey ortaya çıkıyor.
Teorik olarak, meta alıntılardan alınan normal dakika veritabanlarına duyulan ihtiyaç uzun süredir olgunlaşmıştır ve yılda en az bir kez güncellenir. O kadar pahalı değil.)
Meta alıntılar hakkında paylaşmak istedim. Hizmeti müşterilere daha sadık hale getirebilirdi)
4 uzun süredir geliştirilmiyor bilmiyor musun