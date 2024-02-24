Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1815
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
naif değil. bu böyle, eğlence için ....)))) Burada, modelin özelliklerinin tahmin edicileri hakkında, burada formül yok)))))) ayrıca, gizli kase harikası yok))))) Paspas modellerinde sır yoktur, anlamaları yeterlidir.))))))
Ne? Normal. Güney, Polonyalıların dediği gibi, tüm sırlarınız öğrenildi, ne yazık ki yeni bir şey değil.
Evet beyler, Millet Meclisini eğitebilirsiniz. Ancak tarih üzerinde (kesinlikle) veya yalnızca piyasanın gelecekte size sağlamamaya çalışacağı istisnai ideal koşullar üzerinde iyi çalışacaktır.
Bu tür fiyat davranışlarını en iyi nasıl tahmin edeceğimi bilmiyorum.
Umarım şimdiki an olduğunu anlarsın.
Evet beyler, Millet Meclisini eğitebilirsiniz. Ancak tarih üzerinde (kesinlikle) veya yalnızca piyasanın gelecekte size sağlamamaya çalışacağı istisnai ideal koşullar üzerinde iyi çalışacaktır.
NS çok değişkenli bir optimizasyondur!!
Optimizasyondan ne istiyorsunuz? böylece uzaya uçtu ve ondan önce kendisi bir uzay gemisi mi yaptı?
Bir kişi programda kalıpları kendisi bulamıyorsa, o zaman Millet Meclisinden ne istiyorsunuz?
NS'de ortalama 100 ila 1000 nöron vardır ve insan beyni 86 milyar nöron içerir , farkı hissediyor musunuz???
Basitçe söylemek gerekirse, olağan optimizasyonu yapay zeka ile karıştırıyorsunuz/karşılaştırıyorsunuz, dolayısıyla tüm hayal kırıklıklarınız, sorun Millet Meclisi'nde değil, sizde !! (Kişisel olarak sizi kastetmiyorum, buradaki çoğu insan öyle düşünüyor)
Millet Meclisi zaten çok şey yapmayı biliyor, inanılmaz şeyler yapıyorlar ...
Karoch. Özetle, kuru kalıntı - örneğin, pozitif girdilerin %70'ini veren bir sisteminiz varsa, o zaman NS pozitif girdilerin %90-95'ini oluşturmaya yardımcı olur, sisteminiz 50/50 verirse, NS ile 45/55 verin ve % 45 pozitif girdi olacak!
Evet, evet, hoş olmayan, aptalca... Peki optimizasyondan ne istediniz? girişte çöp var mı? Mucize? Eh, buradaki herkes bunu istiyor, egzoz belli ...
NS çok değişkenli bir optimizasyondur!!
Optimizasyondan ne istiyorsunuz? böylece uzaya uçtu ve ondan önce kendisi bir uzay gemisi mi yaptı?
Bir kişi programda kalıpları kendisi bulamıyorsa, o zaman Millet Meclisinden ne istiyorsunuz?
NS'de ortalama 100 ila 1000 nöron vardır ve insan beyni 86 milyar nöron içerir , farkı hissediyor musunuz???
Basitçe söylemek gerekirse, olağan optimizasyonu yapay zeka ile karıştırıyorsunuz/karşılaştırıyorsunuz, dolayısıyla tüm hayal kırıklıklarınız, sorun Millet Meclisi'nde değil, sizde !! (Kişisel olarak sizi kastetmiyorum, buradaki çoğu insan öyle düşünüyor)
Millet Meclisi zaten çok şey yapmayı biliyor, inanılmaz şeyler yapıyorlar ...
Karoch. Özetle, kuru kalıntı - örneğin, pozitif girdilerin %70'ini veren bir sisteminiz varsa, o zaman NS pozitif girdilerin %90-95'ini oluşturmaya yardımcı olur, sisteminiz 50/50 verirse, NS ile 45/55 verin ve % 45 pozitif girdi olacak!
Evet, evet, hoş olmayan, aptalca... Peki optimizasyondan ne istediniz? girişte çöp var mı? Mucize? Eh, buradaki herkes bunu istiyor, egzoz belli ...
En az bir muhatabın konuşmaya hazır olduğuna zaten sevindim.
Neden hepsi bu? NN'ye çöp yüklenirse, beklenen çıktı nedir? Muhtemelen tahmin et.
Ve böylece bilimsel bir görünüme sahip tüm güzel yazılar.
En az bir muhatabın konuşmaya hazır olduğuna zaten sevindim.
Neden hepsi bu? NS'ye çöp yüklenirse, beklenen çıktı nedir? Muhtemelen tahmin et.
Ve böylece bilimsel bir görünüme sahip tüm güzel yazılar.
Bu yazınızı okudum ve tekrar okudum.
Basitçe söylemek gerekirse, olağan optimizasyonu yapay zeka ile karıştırıyorsunuz/karşılaştırıyorsunuz, dolayısıyla tüm hayal kırıklıklarınız, sorun Millet Meclisi'nde değil, sizde !!
Optimize etmeye değmez bence.
Hikayeyi yalnızca optimize edebilirsiniz, ancak zaten gerçeklikten uzaktır.
Gelecek için pek çok ipucu var ve sadece bunlar kullanılmalıdır.
AI'nın gerekli olduğu yer burasıdır ve tarihte değil)))
Evet beyler, Millet Meclisini eğitebilirsiniz. Ancak tarih üzerinde (kesinlikle) veya yalnızca piyasanın gelecekte size sağlamamaya çalışacağı istisnai ideal koşullar üzerinde iyi çalışacaktır.
Bu tür fiyat davranışlarını en iyi nasıl tahmin edeceğimi bilmiyorum.
Umarım şimdiki an olduğunu anlarsın.
Fiyat hareketinin mutlak kaos olduğuna dair sabit kanaat nereden geliyor? "Tüccar" diye bir meslek vardır, tüccar oradaki kalıpları kullanır ve böylece hayatını kazanır. Sinir ağı da bu kalıpları bulur. Evet, görev önemsiz değil, ancak çözülebilir ve bunun örnekleri var.
Başka bir pervaneli, her şey iyi çalışıyor ve normal şekilde tahmin ediyor. Elbette mükemmel değil, ancak ortalama bir tüccar düzeyinde.
Fiyat hareketinin mutlak kaos olduğuna dair sabit kanaat nereden geliyor? "Tüccar" diye bir meslek vardır, tüccar oradaki kalıpları kullanır ve böylece hayatını kazanır. Sinir ağı da bu kalıpları bulur. Evet, görev önemsiz değil, ancak çözülebilir ve bunun örnekleri var.
Tamam, gidip bir bira alacağım, sonra cevaplayacağım.)
Evet beyler, Millet Meclisini eğitebilirsiniz. Ancak tarih üzerinde (kesinlikle) veya yalnızca piyasanın gelecekte size sağlamamaya çalışacağı istisnai ideal koşullar üzerinde iyi çalışacaktır.
Sinir ağının doğası öyledir ki, uzun bir tarih boyunca iyi öğrenmişse, farklı koşullarda iyi çalışır ve koşullar çok değiştiyse, o zaman tahmin etmeyi bırakır ve piyasa ona aşina olana kadar bekler. Yeniden. Bu, sinir ağlarının "insan" stratejilerine göre büyük bir avantajıdır.
Bu yazınızı tekrar dikkatlice okudum.
Basitçe söylemek gerekirse, olağan optimizasyonu yapay zeka ile karıştırıyorsunuz/karşılaştırıyorsunuz, dolayısıyla tüm hayal kırıklıklarınız, sorun Millet Meclisi'nde değil, sizde !!
Optimize etmeye değmez bence.
Hikayeyi yalnızca optimize edebilirsiniz, ancak zaten gerçeklikten uzaktır.
Gelecek için pek çok ipucu var ve sadece bunlar kullanılmalıdır.
AI'nın gerekli olduğu yer burasıdır ve tarihte değil)))
Lütfen optimizasyon kelimesini eşanlamlı olarak almayın - stokastik periyod ayarlandı ..
Kalıplarınızı analiz ettiğinizde ve kaliteli giriş noktalarını izole etmeye çalıştığınızda, diyelim ki bir alış kalıbı, bir satış kalıbı ve bir hurda...
Senin yaptığın? Sınıf hatasını en aza indirirsiniz ( bu optimizasyondur ) ve "satın al", "sat", "bekle" üç sınıfımız vardır - bu, makine öğreniminde bir sınıflandırma görevidir
Piyasa durumlarını kalıplara ayırdığınızda ve onlara sayılar verdiğinizde - bu, makine öğreniminde kümelemenin görevidir.
optimal desen sayısını bulun, bu aynı zamanda optimizasyondur
Görüyorsunuz, uzun süredir makine öğrenimi ile uğraşıyorsunuz ve bundan şüphelenmiyorsunuz bile, sadece en uygun araçlarla değil, bu boş ..
Gelecek için pek çok ipucu var ve sadece bunlar kullanılmalıdır.
AI'nın gerekli olduğu yer burasıdır ve tarihte değil)))
Kendinle çelişiyorsun.
Ve bunun geleceğin bir ipucu olduğunu nereden biliyorsun? muhtemelen eskisi gibi gördükleri için ama öncesinde hikaye gibiydi)
Sinir ağının doğası öyledir ki, uzun bir tarih boyunca iyi öğrenmişse, farklı koşullarda iyi çalışır ve koşullar çok değiştiyse, o zaman tahmin etmeyi bırakır ve piyasa ona aşina olana kadar bekler. Yeniden. Bu, sinir ağlarının "insan" stratejilerine göre büyük bir avantajıdır.
Pekala, hikaye her an değişebilir ve sinir ağı fiyat hareketinin doğasını değiştirmeyecek. Hayal bile etme. Ve yıllarca bekleyebilirsin. ge-gee