Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1817

Yeni yorum
 
Uladzimir Izerski :

Anlamın en iyi anlamlarını araştırmadım ama özü aynı. Demek istediğim, AI, mevcut durumu anlama ve geleceği görme yeteneğine sahip bir yazılım ürünüdür.

Biraz doğru değil. AI, dahili bir sinir ağına hizmet eden bir dizi koddur. Yani, AI'nın bir parçası olarak, kodların ön ve son işlenmesiyle hizmet verilen bir sinir ağı vardır. Yani, her AI'nın bir NS'si vardır, ancak her NS bir AI olamaz. Bir sinir ağı temel olarak bir polinomdur, eğer bu polinom ek bir kod seviyesi tarafından sunuluyorsa, yani verilerin ön işlenmesi, eğitim setinin eğitimden önce zor bir dökümü, sonuçların analizi, o zaman genel olarak bu sistem, NN'nin sadece küçük olduğu ancak tüm bu projenin çok önemli bir organı olduğu AI olarak adlandırılabilir. NS, AI'sız olabilir, ancak AI, NS'siz olamaz... Burada bilimkurgu diye bir şey yok, sadece bir kod olarak sıradan varoluş, başka bir şey değil. Ve yapay zekaya çok fazla yüklenmeyin, çünkü en önemli şey yapay zekanın ne yapıp ne yapamayacağını anlamaktır.... ÖNEMLİ!!!!
 
Michael Marchukajtes :
Biraz doğru değil. AI com'dur

Micah sho saçma sapan mı konuşuyorsun? Yine orayı yumrukluyor musun? :))

 
mytarmailS :

Micah sho saçma sapan mı konuşuyorsun? Yine orayı yumrukluyor musun? :))

Dostum, şimdiye kadar bunu bilmiyorsan beni şaşırtıyorsun…. Daha dikkatli olalım, insanlar bize bakıyor…
 

İnanması zor, ancak fiyat, saatin belirli yerlerde tam olarak nasıl ortaya çıktığıdır.

Bu, bu sürecin kodda tanımlanıp uygulanabileceği anlamına gelir. Bu AI olacak. AMA büyük AMA. Bu sırrı açar açmaz herkes onu kullanmaya çalışacak. Ve büyük bir zilch olacak.

F2

 
Uladzimir Izerski :

İnanması zor, ancak fiyat, saatin belirli yerlerde tam olarak nasıl ortaya çıktığıdır.

Bu, bu sürecin kodda tanımlanıp uygulanabileceği anlamına gelir. Bu AI olacak. AMA büyük AMA. Bu sırrı açar açmaz herkes onu kullanmaya çalışacak. Ve büyük bir zilch olacak.


Hatta daha fazlasını anlatacağım. Tüccarlar tarafından alınıp satılabilen veya alınamayan opsiyon seviyeleri vardır. Bu seviyeler piyasada iyi bilinmektedir. Spesifikasyondaki her seçenek için grevler tarafından belirlenirler, yani Amerika'yı burada keşfetmediniz .... Belki sizin için açtım ... Öyleyse devam edin ...
 
Michael Marchukajtes :
Hatta daha fazlasını anlatacağım. Tüccarlar tarafından alınıp satılabilen veya alınamayan opsiyon seviyeleri vardır. Bu seviyeler piyasada iyi bilinmektedir. Spesifikasyondaki her seçenek için grevler tarafından belirlenirler, yani Amerika'yı burada keşfetmediniz .... Belki sizin için açtım ... Öyleyse devam edin ...

Benimle, bir ördeğin sırtından akan su gibi. Ve daha da fazlası seninle))

 
Uladzimir Izerski :

Benimle, bir ördeğin sırtından akan su gibi. Ve daha da fazlası seninle))

Mdya .... üzücü .... kampanyanın yeterliliği burada zor. Tamam .... gerçekten ne var ... sorun değil, asıl şey endişelenmemek, her şey yoluna girecek :-)
 
Michael Marchukajtes :
Mdya .... üzücü .... kampanyanın yeterliliği burada zor. Tamam .... gerçekten ne var ... sorun değil, asıl şey endişelenmemek, her şey yoluna girecek :-)

Ağlamak sorun değil. Her şey iyi olacak.

Temas çemberi o kadar daraldı ki "AU" diye bağırmak gerekiyor. Ve hala harikasın.

 
Uladzimir Izerski :

Ağlamak sorun değil. Her şey iyi olacak.

Temas çemberi o kadar daraldı ki "AU" diye bağırmak gerekiyor. Ve hala harikasın.

Esasen, orada ne var?
 
Michael Marchukajtes :
Esasen, orada ne var?

Mutlaka yiyin. Ve kendimi hangi korkuyla burada buldum??

Burada ilginç zeki insanlar onlarla birçok sorunu çözebilir.

1...181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824...3399
Yeni yorum