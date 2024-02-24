Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1425
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
fakir dikkat yetmez.. gel))
yemin ederim.. ah av)))
Peki ya veri seti?
Akurasım var %57.3 logoluyum 0.688
Ana şey, kara kutunun oos'ta aynı şeyi göstermesi ve kullanan gibi değil.
Öğretmenin bespontovyh çıngıraklarının satışı için bir reklam broşürü olarak forum)))
Ana şey, kara kutunun oos'ta aynı şeyi göstermesi ve kullanan gibi değil.
Öğretmenin bespontovyh çıngıraklarının satışı için bir reklam broşürü olarak forum)))
beğenmedin mi %3 kar
Bence sen reklam yap, ben tamamen özgürüm. makalelere erişim, aptal hahaha))bespontovy yanlış önemsizlik, aynı zamanda aptalca)
Ana şey, kara kutunun oos'ta aynı şeyi göstermesi ve kullanan gibi değil.
Öğretmenin bespontovyh çıngıraklarının satışı için bir reklam broşürü olarak forum)))
tamam, bu tamamen yanlış - ne sen ne de ben ticaretin izlenmesini halka açık erişimde yayınlamadık, ama birini tartışmak için, nasıl? sadece hiçbir şey yapmayanlar yanılmaz mı? )))
Bağla ya da izlemeni göster? ;)
Ne ekersen onu biçersin demeleri boşuna değil.
Ne ekersen onu biçersin demeleri boşuna değil.
bir tane daha çizildi)) siz orada hangi konveyörde ürettikleri bilge adamlarsınız
bu "insanlar" ile herhangi bir şeyi nasıl tartışabilirsin)) bu yüzden konu öldüML hakkında normal konuşmak istedim ama burada sadece Petrosyanların olduğu ortaya çıktı.
bir tane daha çizildi)) siz orada hangi konveyörde ürettikleri bilge adamlarsınız
bu "insanlar" ile herhangi bir şeyi nasıl tartışabilirsin)) bu yüzden konu öldüML hakkında normal konuşmak istedim ama burada sadece Petrosyanların olduğu ortaya çıktı.
Bir şeyi normal bir şekilde tartışmak istiyorsanız, o zaman hangi nedenlerle kafanızı konuya soktunuz ve tüm konunun yıkıldığından emin oldunuz. Bu güzel değil.
Ama senin seviyene inmeyeceğim.
Bir şeyi normal bir şekilde tartışmak istiyorsanız, o zaman hangi nedenlerle kafanızı konuya soktunuz ve tüm konunun yıkıldığından emin oldunuz. Bu güzel değil.
Ama senin seviyene inmeyeceğim.
Herkesin güzellik anlayışı farklıdır.
Bana sinir ağının nesi olduğunu söyle? Yerel sitede NeuroPro programından bir sinir ağının bir Uzman Danışmana aktarılmasıyla ilgili bir makale okudum. Her şeyi anlatıldığı gibi yaptım, aynı sonucu aldım
Ama kelimenin tam anlamıyla bir sonraki çubuktan, hemen, ileri gider gitmez veya tam tersi, önceki çubuklar, eğitimli dönemin ötesine geçer geçmez, tek bir yaşam belirtisi değil, saf kaos başlar, kâr ya hemen uçar. alt veya düz, karda sistematik bir artışa dair tek bir ipucu olmadan, en azından biraz.
Sinir ağı tarihe uygun mu? Veya karlı bir şeye benzer bir şeyin başlaması için bir şeyi değiştirmeniz (nereyi dürtmeniz) gerekir. Ama sonra tam olarak neyin değiştirilmesi gerekiyor (program içinde veya belki kullanılacak başka bir program içinde).
Bu sadece son derece şaşırtıcı, algoritmada test aracında olduğu gibi kasıtlı bir ayar yok, yani. danışman geleceğe bakmaz, ancak işin püf noktası, ayarlarda "tahmin 50 puandan azsa bir anlaşma açma" seçeneğini belirlediğinizde, ardından yeniden test ettiğinizde ... sadece açılan anlaşmalar çoğu haber mumundan hemen önce, doğru yönde ve istenen kar marjında (tüm dürtü). Her ne kadar Expert Advisor'da, yüzlerce gerçek sayı kümesi - sinir ağı ağırlıkları ve toplama formülleri dışında, artık ticaret mantığı yoktur.