Sigmund Freud'un çalışmaları, uzmanlarla tartışılmazlarsa çok kışkırtıcı konulardır, çünkü görüşleriyle sakince çalışmanıza ve bilinçsizce kendinize aktarmanıza, saldırganlığa girmenize izin veren bir düzeyde anlayış, bilgi ve deneyim gerektirirler. Burası kesinlikle bu tür tartışmaların yeri değil.)
Bu arada, Psikoloji hakkındaki ana mesajım, onu anlamadan tam teşekküllü bir AI yaratmanın imkansız olduğuydu, çünkü iki bilim onun üzerinde kesişiyor - programlama ve psikoloji.
Sadece 100 trilyon nöron bağlantısıyla nöro-süreçlerin "mekaniğini" tam olarak tekrarlamak gerçekçi görünmüyor.
Genel olarak, Sigmund Freud'un bilinçaltının keşfindeki değeri (tanımı ve tezahürünün gerçeklerinin toplanması) ve araştırma için bir araç sağlayan ve mümkün kılan bir bilinç yapısı modelinin geliştirilmesi. insanın iç dünyasını anlamaya daha da yaklaşmak.
AI hakkında, bir kişi kendi imajında ve benzerliğinde çok şey yaratır, aynı pekiştirmeli öğrenme yöntemleri tamamen psikolojiden alınmış bir fikirdir. Bu zihin, sağlıklı bir psişenin temeli olan yaşam enerjisinin bir birikim dönemi olarak, özellikle çocukluk olmak üzere, insani gelişme yolundan geçmeden insan zihnine bir benzerlik hayal edemiyorum. Yeni ilkeler üzerine bir bilgisayar yapmak - bence mümkün, ama bu insan bilinci olmayacak. Genel olarak, modern psikoloji yöntemleri (şu anda kullanılan) istatistiklere çok takıntılı, hatta kalıpları ortaya çıkarma umuduyla makine öğrenimi yöntemleri kullanılmaya başlandı, ancak bu yöntemlerin arkasında her bireyin benzersizliği kayboluyor.
Tamamen işlevsel olması için yapay zekanın insan ortamına entegre edilmesi ve insan davranışını anlamak için öğretilmesi gerekiyor. Yani, onun içindeki temel insanı yeniden yaratmanız gerekiyor. Aksi takdirde, toplumdan "düşecek" ve tam teşekküllü bir AI olmayacak. İnsanları doğru dürüst anlayamıyor. Sonuç olarak, insan sorularının bir yazılım taklidi elde ediyoruz - zaten orada olan zeka yerine cevaplar - cevaplar.
Zekanın özelliği, ondan istediğini giymesidir, çünkü bu konuda kendi görüşü vardır.
buna göre, kendi kendine öğrenecek ve istediği şey olacak bir şey doğurmak gerekir. Güçlü bir yapay zeka olması için, insan beyninden daha güçlü, güçlü bir sinir ağı, internete erişim ve dolaşmak için bir tür dokunaç gerekir. Önümüzdeki on yılların sorusu.
Bunun evrimin bir sonraki adımı olduğunu anlıyorsunuz .. kemik torbaları atık madde olarak unutulmaya yüz tutacak .. veya daha gelişmiş canlılar için bir arka plan olarak kalacak.
Ve kaçınılmaz bir yüzleşme olacak. Tüm evrimler gibi. Ve sadece barbar Konon insanlığı kurtaracak.
1. Bir zamanlar Freud'un fikirlerinin hayranıydı. Psikoloji anlayışımı büyük ölçüde etkiledi. Bu güne kadar ona saygı duyuyorum.
2. Genel olarak katılıyorum.
Maxim, aslında, herhangi bir görünüme sahip AI tanımı hiçbir şekilde bağlantılı değildir. Go oynuyor, araba kullanıyor, telefonda soruları yanıtlıyor ve Tanrı'ya şükrediyor.
bu yüzden her şey olabilir diyorum
ama biz barbar Conon'un koruması altındayken - psikolojik bir sakinlik var, ama yine de biraz rahatsız edici
Şüphesiz. Freud sadece bilinçdışını keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda bilinç üzerindeki etkisini de tanımladı. Daha doğrusu, gizli mekanizmalar aracılığıyla bilinçdışının çeşitli şekillerde ve etki biçimlerini, anlamını ve içeriğini ortaya koydu. Şu anki bakış açıma göre içerik biraz tek taraflı ama temel çıktı. Bilincin kendisini derinlemesine araştırmadı. Psikolojideki rolü kesinlikle "bilimsel ve eğitici"dir.
Bu arada kızı Anna Freud da çocuk psikanalizi üzerine kitaplar yayınlayarak psikolojiye önemli katkılarda bulunmuştur. Çok ilginç bir çalışma.
Pekala, psikoloji hakkında yeterli.
....
Makine Zekası ne olabilir, Stanislav Lem'in "Fiyasko" romanını okuyarak çok iyi bir fikir edindim. Muhtemelen insanlar bir gün bunu böyle yapacak. okumanı tavsiye ederim.
not. AI insan zihninin bir kopyası olmayacak, belki de bu imkansız. Bilinçdışının (ve tam teşekküllü Bilincin) yeniden üretilememesi muhtemeldir, bu da yazılımının insan benzeri hafıza, düşünme ve konuşma mekanizmalarını destekleyeceği anlamına gelir. Duygulardan, hislerden ve bireyselliğin temellerinden yoksun, tamamen rasyonel bir mantıksal motor bırakarak zihinsel aktiviteyi gereksiz olarak azaltın. AI'nın daha fazla karmaşıklığı, etkinliğinde bir azalmaya yol açacaktır, çünkü insan benzerliği uğruna, pratik bir bakış açısıyla haklı çıkmayabilecek kaynaklarını alacaktır. Bu nedenle, evet, büyük olasılıkla AI'nın gelişimi, soru-cevap sistemi ile ölü bir bilgi tabanı aşamasında duracaktır.((
Yapay zekanın ne olduğunu hiç anlamıyorsunuz, sizinki bir “çekirdek motor” ve diğer sıradan şeyler, bir tür tasarım ve her türlü dış çöp, ticaret stratejileri bile değil.
Bu nedenle, evet, büyük olasılıkla AI'nın gelişimi, soru-cevap sistemi ile ölü bir bilgi tabanı aşamasında duracaktır. (((
Zaten orada olan budur. Örneğin, ormanın MT'de uygulanması, tüm eğitim örneklerini tamamen hatırlayacaktır.
lütfen bilim dalından çıkın, aptal satanistler "psikoneurologlar")))
psilosibin tutuldu veya holotropik solundu