Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1320
Doktor büyük olasılıkla yaşıyor, sadece sayılara ve bitrex'te bitcoin sızdırdığı gerçeğine gücendi, ancak Alyosha ve Yura büyük olasılıkla gerçekten diğer dünyada ve muhtemelen şiddetli koşullar altında oradaydılar. İşte size bir Forex reklamı... Biri, piyasanın hem aptal hem de akıllı, hem korkak hem de umutsuz gözüpek çocukları nasıl yükselttiği ve kırdığı hakkında bir şey söylese, konuyla ilgili olurdu, Makareivich'in "Bir gün dünya eğilecek" gibi bir şey altımızda
Herşey olabilir. Ayın altında kimse sonsuz değildir.
Alyoshenka'nın arkasındaki mesajları silmiş olması üzücü. Ne Alyosha, ne de başyapıt yazıları, nöro-Kase'ye sevgiyle nüfuz etti, evde beslendi... Ehhh... Her nasılsa zaten bir gözyaşı döktüm...
Sözcükler fizik değil, şarkı sözleridir, bu yüzden muhtemelen topluluğa çağrılarınız ifade ve şiirle doludur, ancak motivasyon ve teknik anlam değildir.
Örneğin, BP bellek analizi, bölümlerin tahsisi vb. ile bu tür bir çalışmayı gerçekleştirmek için, sorunun normal bir ifadesine ihtiyacınız vardır ve bir yazarın yokluğunda dahili bir formatta birinin "az pişmiş" dosyalarına bir bağlantıya değil. , kimden bir şey isteyebileceğiniz ve orada bir şey tahmin etmek için bir davetiye.
En iyi ihtimalle, her şeyi zaten tahmin ettiğini söyleyen ve ekran görüntülerini zaman zaman göstergeler veya denge tablolarıyla tanıtan bir maceracı buna göz atabilir.
Ancak amaç bu değilse, normal kaynak verileri, örneğin ek ile özel MT5 sembollerine yüklemek için CSV dosyaları sunun. Sonuçları kontrol edebileceğiniz, açık, net bir görev formüle edebileceğiniz ve çalışmayı örneğin bir test veya MO modellerinin yarışması olarak düzenleyebileceğiniz ileri testler için gizli setler.
Bence insanların piskomerstvo'ya olan tutkusu ve senin aydınlatma yeteneğin yerel toplumu eritebilir :)
Alexey, bugün araştırma için en iyilerinden biri olan en kötü catboost'tan çok uzak olanı seçti. Örneğin, CERN'de kuantum rastgeleliği ile ilgilenen bir çarpıştırıcının sonuçlarını analiz etmek için kullanılır.)
Burada daha fazla ayrıntı lütfen. Catbust, Yandex'in bir ürünü gibi. Yoksa yanılıyor muyum?
Burada daha fazla ayrıntı lütfen. Catbust, Yandex'in bir ürünü gibi. Yoksa yanılıyor muyum?
bu bir şeyle çelişiyor mu?
Doc'tan görevi bir kez daha alıntılıyorum
Burada, model görevle başa çıktı ve bu mesaja eklenen yapay satırlardan birinden kâr elde etti. Modeliniz bunu nasıl yapacağını bilmiyorsa, gerçek VR'ı almak için çok erken olabilir mi?
İlk farklılıklarla çalıştı - inceltilmiş gerçek VR'deki artışlar ve başka bir şey (elbette bana her şeyi söylemedi). Modeli bir sonraki artışın işaretini öngördü ve sinyali pozitifti.
Öyleyse neden buradaki herkes başarılı tüccarların deneyimine tükürüyor ve burada her şeyi yeniden icat ediyor, gençleri bir tür sulakla korkutuyor?! Anlamıyorum. Anlamayı reddediyorum.
Hafıza iyidir.
Ama zamanla kaybolur.
Piyasa aynı.
Yani görev daha da zor.
Essessno'yu çözüyoruz.
bu bir şeyle çelişiyor mu?
Yapmalı? m.b. Neyin tehlikede olduğunu anlamıyorum, açıklığa kavuşturmak istiyorum.
Yapmalı? m.b. Neyin tehlikede olduğunu anlamıyorum, açıklığa kavuşturmak istiyorum.
neyi açıklığa kavuşturmak? Yandex ürünü evet
:))) Düşüneceğim.
Bu arada, bir kez daha, bir nöron üzerinde çalışırken gördüğüm şey:
1. Artışlar, inceltilmiş bir kene satırında kullanılır.
2. İnceltme, kurnaz bir algoritmaya göre gerçekleştirilir: a) Ardışık iki değer arasındaki fark, yayılımı aşmalıdır, b) Artış dağılım yoğunluğu, mümkün olduğunca simetrik olmalıdır, yani. herhangi bir örnek için çarpıklık faktörü =0 olmalıdır.
3. Artışların otokorelasyon katsayısı da önemlidir.
4. Bir sonraki artışın işareti tahmin edilir
Gördüğünüz gibi, en zor görev 2 numara. Sınırsız bir ilgiye ihtiyacı var.
Diğer her şey saçmalık ve saçmalık.
Bugün için ikinciden başka noktalarla mı yoksa gerçeklerden benim durumumla mı ilgili?
buradan git
amca ben sana yazmadım
size sorulmayan yerlere gitmeyin veya iletişime incelik katmayınyoksa tekrar İhlal düğmesine basmaya başlayacağım