İnatçılık, anlam olarak sebat etmeye yakındır. Umarım MO'da fikirlerinizin başarılı bir şekilde uygulanmasına ulaşmanıza yardımcı olurlar. Araştırmacılar için bunlar yararlı niteliklerdir. ;-)Not: Yaprak seçimi için sisteminiz için bir isim buldum: "Herbaryum" - ağaçlardan, ormanlardan, kütüklerden, ormanlardan yöntem koleksiyonunu yenileyin.
Taşlanmak her zaman verimli olmuyor ama kalitemi takdir ettiğiniz için teşekkürler.
Herbaryuma gelince, bu terminolojiyi zaten kullanıyorum, fikri desteklediğiniz için teşekkürler
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Trend stratejileri ile ilgili olarak ML (Karar Ağacı / Orman) geliştirmek için bir ekip topluyorum
Alexey Vyazmikin , 2018.06.27 16:42
Umut verici gördüğüm yönler hakkında biraz:
1. Genetik yöntemler üzerinde çalışın - burada, yavruları tohumlarken ve yetiştirirken de dahil olmak üzere mantıksal özellik grupları oluşturmaya çalışmak istiyorum.
2. Uygunluk fonksiyonları üzerinde çalışın - burada sadece sınıflandırmanın sonuçları değil, ticaretin gerçek sonuçları hakkında da geri bildirim sağlamak gerekir.
3. Kütüklerden yetiştirme üzerine çalışma - ağacın tabanı bilindiğinde veya tek tek dallar bilindiğinde ağaç üretmek için yarı otomatik bir yöntem.
4. Ortaya çıkan ağacı değerlendirmek için bir yöntem üzerinde çalışın.
5. Ağacı Expert Advisor algoritmasına entegre etmenin uygun ve hızlı bir yolu üzerinde çalışmak.
6. Orman oluşturmak için bireysel kurallar çıkararak bir sulak oluşturma üzerinde çalışın .
7. Sınırları / aralıkları hariç tutmayan, ancak tahmin edicideki tüm değerlere çözümler vermeye çalışan bir ağaç oluşturma yöntemi üzerinde çalışın (öngörücünün hazırlanmasında nicemleme (alt gruplara ayırma) halihazırda kullanıldığında geçerlidir).
Grafik çizerken biraz anladım, artık script durumuna göre önceden seçilmiş modellere görsel olarak hızlıca bakabiliyorum, şimdiye kadar sadece grafikleri eğitim dışında saklamaya karar verdim.
Bu bir gif, ancak sadece üzerine tıkladığımda çerçeveleri gösteriyor - nedeninin ne olduğunu bilmiyorum ...
Daha küçük bir boyut yapın. Genişlik 750 pikselden fazla olmamalıdır.
Daha küçük bir boyut yapın. 750 pikselden fazla değil.
Tamam, bir dahaki sefere bunu aklımda tutacağım, teşekkürler.
Grafik çizerken biraz anladım, artık script durumuna göre önceden seçilmiş modellere görsel olarak hızlıca bakabiliyorum, şimdiye kadar sadece grafikleri eğitim dışında saklamaya karar verdim.
Bir yıl boyunca OOS'unuz varsa, o zaman yaklaşık altı ay boyunca bir düşüşte veya 0 civarında bir gevezelik içinde oturmak tamamen psikolojik olarak zor olacaktır ve yatırımcılar varsa, çoğu bu süre içinde kaçabilir.
Grafik 3 - böyle bir sıkıntı olmadan.
Eh, gif üzerinde farklı seçenekler var ve bunlar bile başarılı bir model göstermek için değil, sadece öğrenme döngüsünü otomatikleştirmek için bir projenin geliştirilmesi hakkında. Evet, neredeyse bir yıl oldu ama bu parayı sıfıra indirebileceğimi düşünüyorsanız, o zaman küçük bir kâr elde edip çalışmaya devam etmek daha iyidir. Ayrıca ideolojimde aynı anda farklı modeller kullanıyorum - her model için sabit bir hacim olacak - aynı anda iki hesap üzerinde çalışacağım - alım satım.
Şimdi (yakında, - umarım) tahmin edicileri bitireceğim ve üzerlerinde başka stratejiler deneyeceğim, ancak şu ana kadar listeleri uzun değil.
Ve aynı modellerin sınıflandırma hatası dengesi böyle görünüyor, yani. 1 doğru sınıflandırıldıysa, +1, 1 sınıflandırıldıysa, ancak sıfır varsa, o zaman -1.
Herkes ilk lyama'dan (minimum) temiz bir kâr elde ettikten sonra, bir MOshnikov kongresi düzenlemenin zamanı geldi
Sanırım bir yıl içinde bazıları zaten sahip olacak
bir konferans odası kiralayacağız, üzgünüm .. Tanrım, Hennessy, sonra bir yat turu
Herkes ilk lyama'dan (minimum) temiz bir kâr elde ettikten sonra, bir MOshnikov kongresi düzenlemenin zamanı geldi
Hedeflerim çok mütevazı - açlıktan ölmemek için bu yıl 200 bin ruble kazanmak ideal olurdu ...
peki, o zaman çıldırmak zorunda değilsin, elbette sanatçının aç olması gerektiğini anlıyorum, ama o zaman bunu boş zamanlarında yapmak daha iyi)bir seçenek olarak, işe gitmekle ilgili herhangi bir sorun yoksa, şimdi iyi veri bilimcilerinin gerekli olduğu birçok yer var.