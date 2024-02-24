Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 130
kısaca ilgilenen varsa...
sadece kendim için basit temel verilerle kümelemede DTW algoritmasını kullanmayı denedim ..
fiyatını alıp RF'yi kayar pencere şeklinde bölümleri üzerinde eğitmiş, ardından yine aynı fiyatı ve aynı bölümleri kayar pencere şeklinde alıp DTW algoritması ile kümelendirmiş ve ardından RF'yi eğitmiştir.
DTW algoritması ile eğitimdeki ve yeni verileri tanımadaki hata %2-4 oranında daha azdı
çok sayıda tahminci eklerseniz, hatanın çok daha fazla azaltılabileceğini düşünüyorum, ancak algoritma çok yavaş
Giriş fiyatı... Giriş tahmin edicileri...
Atlı sirk!
Vadim, özünde söyleyecek bir şeyin varsa söyle...
Ve sadece 5. sınıf düzeyinde bir açıklama yaparsanız, sessiz kalmak daha iyidir ...
en azından daha sonra okuyacaklara saygımdan...
Tahmin edicinin ne olduğunu biliyor musun?
Neden ağa bir fiyat göndermelisiniz?
1) peki, evet, ağın öğreneceği veriler
2) fiyattan daha objektif olan nedir? yani neden olmasın?
Kısacası, RF eğitimi bağlamında neden zaman serisi kümeleme yapılır?
Kısa olmak istersen resimle cevap vereyim...
aynı uzunlukta ve aynı desene sahip iki satırımız var, ancak bir model diğeriyle indeksleri tam olarak eşleştirmiyor ve bu nedenle DTW algoritmasının özü, kümeleme sırasında bunun aynı model olduğunu anlayacak olmasıdır, ancak RF anlamayacak
hepsi açıkça konuşuyor tabii
İyi şanlar. :)
