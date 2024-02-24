Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 130

kısaca ilgilenen varsa...

sadece kendim için basit temel verilerle kümelemede DTW algoritmasını kullanmayı denedim ..

fiyatını alıp RF'yi kayar pencere şeklinde bölümleri üzerinde eğitmiş, ardından yine aynı fiyatı ve aynı bölümleri kayar pencere şeklinde alıp DTW algoritması ile kümelendirmiş ve ardından RF'yi eğitmiştir.

DTW algoritması ile eğitimdeki ve yeni verileri tanımadaki hata %2-4 oranında daha azdı

çok sayıda tahminci eklerseniz, hatanın çok daha fazla azaltılabileceğini düşünüyorum, ancak algoritma çok yavaş

mytarmailS :

Giriş fiyatı... Giriş tahmin edicileri...

Atlı sirk!

 
Vadim Şişkin :

Giriş fiyatı... Giriş tahmin edicileri...

Atlı sirk!

Vadim, özünde söyleyecek bir şeyin varsa söyle...

Ve sadece 5. sınıf düzeyinde bir açıklama yaparsanız, sessiz kalmak daha iyidir ...

en azından daha sonra okuyacaklara saygımdan...

Tahmin edicinin ne olduğunu biliyor musun?

Neden ağa bir fiyat göndermelisiniz?

 
Vadim Şişkin :

1) Bir tahmin edicinin ne olduğunu biliyor musunuz?

2) Neden ağa bir fiyat gönderelim?

1) peki, evet, ağın öğreneceği veriler

2) fiyattan daha objektif olan nedir? yani neden olmasın?

 
mytarmailS :

Özetle, RF eğitimi bağlamında neden zaman serisi kümeleme yapılır?
 
Alexey Burnakov :
Kısacası, RF eğitimi bağlamında neden zaman serisi kümeleme yapılır?

Kısa olmak istersen resimle cevap vereyim...

aynı uzunlukta ve aynı desene sahip iki satırımız var, ancak bir model diğeriyle indeksleri tam olarak eşleştirmiyor ve bu nedenle DTW algoritmasının özü, kümeleme sırasında bunun aynı model olduğunu anlayacak olmasıdır, ancak RF anlamayacak

hepsi açıkça konuşuyor tabii

dtw
İyi şanlar. :)
 
Vadim Şişkin :
İyi şanlar. :)
Teşekkür ederim
 
DTW algoritması o kadar evrensel bir şey değildir, sadece iki zaman serisini mutlak değerlerle karşılaştırır, yani. dikey eksen boyunca kaydırma ve ölçeğin önceden normalleştirilmesine ihtiyacınız vardır ve çoğu, belirli uygulamaya bağlıdır. Örneğin, burada https://www.mql5.com/ru/code/10755 2 adet sabit uzunlukta karşılaştırma için alınmış ve birinin daha uzun, diğerinin daha kısa olabileceği dikkate alınmamış ve hesaplama miktarı önemli ölçüde azaltılabilir, vb. d. DTW'ye özgü parametrelere göre kümeleme hakkında konuşabiliriz - sadece iki parçanın "benzerlik derecesini" değil, aynı zamanda yatay ölçeklerin oranını da hesaplayabilirsiniz.
