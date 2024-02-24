Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 132
Diyebileceğin başka bir şey var mı? Sonuçları sabırsızlıkla bekliyor musunuz?
Ne söyleyebilirim? Evrişimsel bir ağla hiç çalışmadıysam. Ben senin için Sanych değilim ....
Söyleyebileceğim tek şey ilginç...
Youri Tarshecki ve yazınız nereye gitti???
Neden böyle bir ihtiyaç var? Modelin tarihte bir analojisi varsa, o zaman süre olarak da karşılık gelmelidir. En azından bir kalıp araması yaptığımda orantılı alanlar arıyordum.
Böyle bir kavram konusunda bilgiliyim, tarihteki mevcut "B" kalıbından, "A"ya benzer bir kalıp arıyoruz. dtw algoritmasını kullanarak benzerliğe bakıyoruz...
Üzücü olan şu ki, aramanın sonucunun hem "B" hem de "A" ne boyutta olabileceğini bilmiyoruz ve bu nedenle çok fazla baş ağrısı var,
aramanın yanı sıra, bu kalıpları sürekli olarak dinamik olarak yaymanız / daraltmanız gerekir ...
Böyle bir aramanın mümkün olduğunca verimli bir şekilde nasıl yapılacağına dair herhangi bir fikri olan varsa, ilgiyle dinleyeceğim ...
Yani burada sadece beden yok, bir kalıp var ve bir kalıp aramanız gerekiyor.
Şahsen ben bu oran ve ekstremum dizisi için kullanıyorum.
Olayın süresini de kullanmama rağmen, ancak benzersiz bir anlamda değil, tam tersine ortalama olarak. Onlar. süre ortalamanın üzerindeyse, giriş şansını arttırıyorum ve tam tersi.
Ancak bu, tabiri caizse, tarihte bir arama değil, en yakın kalıplardan öğrenmektir.
nasıl olmaz? amacını anlamadım...
boyutlar var, ancak onları yalnızca "A" ve "B" kalıplarını bulduğumuzda tanıyacağız ve yukarıdaki resmi örnek olarak alırsak, o zaman "B" nin 13 mumdan oluşacağı ortaya çıkıyor ve 53 "A"
Bu yüzden sadece oynaklığa göre ayarlıyorum. Daha yüksek oynaklık - ortalamadan daha fazlasını bekliyoruz. Ve tam tersi.
Ama kalıbın kendisi (benim algıladığım kadarıyla) belirli bir uçlar dizisidir . Bu kısaca eğer.
Bir zamanlar bu tür dizilerle çok deney yaptım ve yalnızca en basit kalıpların işe yaradığı sonucuna vardım AMA aynı anda hem seviyeleri hem de seviyelerin varlığının süresini ve volatilitesini ve korelasyonunu hesaba katmanın gerekli olduğu sonucuna vardım. Sonra bir şeyler olmaya başlar.
Örneğinizde, bu kalıpları güvenilir bir şekilde tanımlamayı öğrenseniz bile, kalıp çok karmaşık olduğu için (yakalamak oldukça kolay olsa da) fiyat mutlaka noktalı çizgiye doğru gitmeyecektir!
(son ikisi basitçe ikiye bölünür ve bir ekstremum değil, bunun yerine sadece bir tür katsayı alabilirsiniz -))
Ve sözlerinin anlamı ne yolcu? Denemek istemiyorsun ya da yolunu. Ben kendim kendi görevim üzerinde çalışıyorum ve ilgileniyorum.
Kim denedi? Meslektaşlarım ve ben bir evrişimsel sinir ağı eğitmek istiyoruz. Özellik eşleme gider. Umut ediyoruz.
Bu amaçlar için, LSTM daha uygundur.
sizi anlıyorum .... ama tüm modeliniz, örneğin 1 ... 5 dalgalarından herhangi birinin içindeki rastgele bir zikzak dalgası tarafından kolayca bozuluyor, insan gözü onu görmezden gelecek, dtw ve böylece görüntüyü kurtaracak, ancak algoritmanız tam orada "baş ve omuzlardan" başka bir şey yapacak ...
ps Beklentilerimi karşılamadığı için dtw'den yavaş yavaş vazgeçiyorum
ama algoritmanız hemen "baş ve omuzlardan" başka bir şey yapacak ...
Yani bu, yazımın "patosu" idi. -) Biz insanlar bazı semboller ve işaretler görüyoruz. Ama onları basit kurallara resmileştirirsek, o zaman onlar
1. Çoğunlukla tanınabilir örüntüler olarak algımızdan kaybolur.
2. Az ya da çok doğru bir şekilde tespit edilebilseler bile, karmaşık kalıplar insanların beklediği gibi çalışmadığından, bunun hiç işe yaramayacağı ortaya çıkacaktır. Kalıplara inanç, insan psikolojisinin bir olgusudur. Piyasanın efsanelerinden biri.
Bu arada, bu, belirli bir alanda belirli grafik özelliklerini bulma sorununu ortadan kaldırmaz - Örneğin, bu, ileri atlama optimizasyonu için yararlı olabilir.
Kalıplara inanç, insan psikolojisinin bir olgusudur. Piyasanın efsanelerinden biri.
MT'deki standart "Bill Williams Fraktalları" göstergesi de belirli bir model için ve dtw olmadan, ancak yalnızca çubuklarla yapılan bir aramadır. Popülarite nedeniyle birleşene kadar oldukça iyi çalışıyordu (kar minimum olsa da, D1'deki bazı sembollerde hala kullanılabilir).
Ancak bu gösterge ile ticaret stratejisi "1 bar ile al/sat" dan daha karmaşıktır. Gecikmeler, tp ve sl kullanırlar, bu nedenle kalıpları aramaya ek olarak, uygulanabilir oldukları ticaret stratejilerini de aramanız gerekir.