Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1268
:))) Kesha'nın torunu Alyosha'yı tamir etmiş olarak düşünsün ve buradaki her şeyi Kıyamet Günü'ndeki gibi temizlesin. Ve aptalca onların emirlerini paraya çevireceğim. Güzellik!
Inet, ağızdan ağıza dolaşan haberlerin hızla yayıldığı büyük bir köydür, bu nedenle kümülatif ve
bir Hindu tarafından bir hindi yaratılmasına yol açtı ve Mesih'imizin RL'nin yardımıyla ruhları kurtarma konusunda sızlanması şubenin yazarını kayıtsız bırakmadı)))
Medium.com/@alexeybnk/improving-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency-and-reward-shaping-b9e0ee095c8b
Alexey Vyazmikin
Alyosha, bir ızgara ve parametreler değil, bir ızgara üzerinde hiperparametreler, rastgele vb. Ama nasıl doğrulayacağınızı düşünmeniz gerekiyor,
nasıl kontrol edilir (gerekirse) ve sadece nasıl ve ne için değil, aksi takdirde oyun muma değmez ...
Efendim, bu teraryumdaki parametreler ve hiperparametreler arasındaki fark nedir? Kütüphanenin adı uygun olur...
Amacım, python'da GPU'daki performansı ve komut satırındaki küçük model boyutları - 10-30 catbust ağaçları ile test etmektir.
Evet. Pekala, onu DFSPlitR'de çoğaltın, böylece regresyon ormanları da benzer işlevselliğe sahip olur
farklı değerler koy
qcnt=15;
qmin=1;
qmaks=5;
vb., dosya boyutu değişmiyor, hata da çok değil gibi görünüyorbelki iyi anlamadım çünkü bir Zamanlar
RL'ye uygun gürültü eklenmesi, tren bölümündeki sonucu OOS ile eşitler, tabii ki tren bölümüne de gürültü ekler. DQN ile bu makale örneğini takip ederek, ancak daha önce uyguladım
https://habr.com/ru/post/436628/
bir sinüzoid ile, elbette, çok ileri gitti, öğrenmek için çok basit bir işlev, ancak normların mantığında hatalar bulmak için
LSTM hücrelerini "kendi ellerimle" nasıl ekleyeceğimi merak ediyorum, beyin fırtınası yapmam gerekecek
Yazmadan önce, çift duyarlık gerekmiyorsa veriler Float'a dönüştürülebilir (benim için gerekli değil).
İhtiyacım olduğunda muhtemelen kendim yapacağım.
Şimdi RNN ve LSTM moda, biri onları Metatrader'a bağlamayı denedi mi? Teorik olarak, fiyat zaman serilerini temsil eden dizilerle çalıştıkları ve " ekonometrinin beygir gücü" olan olağan regresyon yalnızca Gauss nokta bulutlarıyla normal bir dağılımla çalıştığı için faydalı olmaları gerekir.
İster R'den ister Python'dan olsun, R.mqh kitaplığını ve keras/tensorflow kitaplıklarını kullanın. Sorunsuz ve tam işlevsellik ve her zevke uygun bir örnek denizi mevcuttur.
İyi şanlar
Vladimir, izlemen varsa, lütfen bağlantıyı kişisel bir mesajla gönder.
Benimkini izlemiyorum, başkalarını tanımıyorum. Yukarıda belirtilen makale, kodu yeniden oluşturmak ve fazla karmaşık hale getirmek için yeterli bilgiden yoksundur. Her şeyin R6 kullanmadan paketlerden standart katmanlarla uygulanabileceğini düşünüyorum.
İyi şanlar