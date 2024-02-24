Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1198

Alexey Vyazmikin :

İletişime ihtiyacım var - görüntülü buluşuyor, tartışmıyorum.

Bu yüzden, hesaplamaları kümelere bölme sorununu hala çözemedim - R'nin bir kitaplığı var, ancak kodun özel bir yeniden çalışması olmadan onu nasıl etkinleştireceğimi anlamadım ve bunu yapacak birini bulamadım. ..

Bu tür eğrileri nasıl tarif edeceğine dair bir fikri olan var mı? Her şey tahminciler oluşturmakla ilgili....

genel olarak, bu eğrilere bakarak, tüm önemli göstergelerde bir gelişme sağlayacak yarı otomatik bir cihaz yapmak istiyorum - öğrenmeyi yavaşlatıyoruz ve bir ağaç inşa etmek için rastgele bir tahmin edici seçimi ile durma noktasından başlıyoruz ve bu yüzden yinelemeler 1000 ve onlardan en iyi seçeneği seçiyoruz, aksi takdirde bu öğrenme yaklaşımı, diğer göstergelerin grafiğine bakıldığında mantık üzerine kurulu doğru görünmüyor.

 
Maksim Dmitrievski :

Ne olduğunu hiç anlamadım - kısıtlı bir grup insan ...

Alexey Vyazmikin :

Ne olduğunu hiç anlamadım - kısıtlı bir grup insan ...

seninle zor)

 
Maksim Dmitrievski :

seninle zor)

Bu doğru :)

 
San Sanych Fomenko :

Yarım yıl boyunca biraz bitiremiyorum - bir şey ilgi gördü.

Yani bensiz, en azından şimdilik.

İllüzyonlar. Ve sen onu anlıyorsun. Bu yüzden faiz düştü.

 
Alexey Vyazmikin :

Bu tür eğrileri nasıl tarif edeceğine dair bir fikri olan var mı? Her şey tahminciler oluşturmakla ilgili....

tarif etmek ne demek? yükselmeli mi düşmeli mi? onlardan ne istiyorsun

Yuri Asaulenko :

İllüzyonlar. Ve sen onu anlıyorsun. Bu yüzden faiz düştü.

+
 
mytarmailS :

tarif etmek ne demek? yükselmeli mi düşmeli mi? onlardan ne istiyorsun

+

Bazı göstergeler büyür ve bazıları düşer ... maksimum düşüşü kontrol etme ve büyümenin 2 / 3'ündeki noktaları sayma fikri ortaya çıkana kadar - bunların hepsi eğitim dinamiklerinin sonunu / bozulmasını gösterecektir. Zaman yüzdesi ve belki bir eğim faktörü olarak ekstremum noktaları ekleyeceğim ... başka ne yapabilirim?

 
Alexey Vyazmikin :

Bazı göstergeler büyür ve bazıları düşer ... maksimum düşüşü kontrol etme ve büyümenin 2 / 3'ündeki noktaları sayma fikri ortaya çıkana kadar - bunların hepsi eğitim dinamiklerinin sonunu / bozulmasını gösterecektir. Zaman yüzdesi ve belki bir eğim faktörü olarak ekstremum noktaları ekleyeceğim ... başka ne yapabilirim?

Yardımcı olur mu bilmiyorum! Korelasyon deneyebilirsin. İhtiyacınız olan eğri şeklinde almak istediğiniz ideal sonucu hayal edin, ardından en iyi modeli bulma sürecinde korelasyonu hesaplayarak mevcut sonucu ideal (sizin için ideal eğri) ile karşılaştırın. İdeale en yakın korelasyona sahip model, hedeflediğiniz modele en yakın olan olacaktır.

 

