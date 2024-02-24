Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1198
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İletişime ihtiyacım var - görüntülü buluşuyor, tartışmıyorum.
Bu yüzden, hesaplamaları kümelere bölme sorununu hala çözemedim - R'nin bir kitaplığı var, ancak kodun özel bir yeniden çalışması olmadan onu nasıl etkinleştireceğimi anlamadım ve bunu yapacak birini bulamadım. ..
http://ods.ai/
peki ya uyumsuz grup, bu arada aktivite var mı? uzun zamandır ziyaret yok
Bu tür eğrileri nasıl tarif edeceğine dair bir fikri olan var mı? Her şey tahminciler oluşturmakla ilgili....
genel olarak, bu eğrilere bakarak, tüm önemli göstergelerde bir gelişme sağlayacak yarı otomatik bir cihaz yapmak istiyorum - öğrenmeyi yavaşlatıyoruz ve bir ağaç inşa etmek için rastgele bir tahmin edici seçimi ile durma noktasından başlıyoruz ve bu yüzden yinelemeler 1000 ve onlardan en iyi seçeneği seçiyoruz, aksi takdirde bu öğrenme yaklaşımı, diğer göstergelerin grafiğine bakıldığında mantık üzerine kurulu doğru görünmüyor.
http://ods.ai/
Ne olduğunu hiç anlamadım - kısıtlı bir grup insan ...
Ne olduğunu hiç anlamadım - kısıtlı bir grup insan ...
seninle zor)
seninle zor)
Bu doğru :)
Yarım yıl boyunca biraz bitiremiyorum - bir şey ilgi gördü.
Yani bensiz, en azından şimdilik.
İllüzyonlar. Ve sen onu anlıyorsun. Bu yüzden faiz düştü.
Bu tür eğrileri nasıl tarif edeceğine dair bir fikri olan var mı? Her şey tahminciler oluşturmakla ilgili....
tarif etmek ne demek? yükselmeli mi düşmeli mi? onlardan ne istiyorsun
İllüzyonlar. Ve sen onu anlıyorsun. Bu yüzden faiz düştü.
tarif etmek ne demek? yükselmeli mi düşmeli mi? onlardan ne istiyorsun+
Bazı göstergeler büyür ve bazıları düşer ... maksimum düşüşü kontrol etme ve büyümenin 2 / 3'ündeki noktaları sayma fikri ortaya çıkana kadar - bunların hepsi eğitim dinamiklerinin sonunu / bozulmasını gösterecektir. Zaman yüzdesi ve belki bir eğim faktörü olarak ekstremum noktaları ekleyeceğim ... başka ne yapabilirim?
Bazı göstergeler büyür ve bazıları düşer ... maksimum düşüşü kontrol etme ve büyümenin 2 / 3'ündeki noktaları sayma fikri ortaya çıkana kadar - bunların hepsi eğitim dinamiklerinin sonunu / bozulmasını gösterecektir. Zaman yüzdesi ve belki bir eğim faktörü olarak ekstremum noktaları ekleyeceğim ... başka ne yapabilirim?
Yardımcı olur mu bilmiyorum! Korelasyon deneyebilirsin. İhtiyacınız olan eğri şeklinde almak istediğiniz ideal sonucu hayal edin, ardından en iyi modeli bulma sürecinde korelasyonu hesaplayarak mevcut sonucu ideal (sizin için ideal eğri) ile karşılaştırın. İdeale en yakın korelasyona sahip model, hedeflediğiniz modele en yakın olan olacaktır.
Harika blog!!
Herkese https://smart-lab.ru/my/egenui/blog/all/ adresine bakmalarını tavsiye ederim.