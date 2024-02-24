Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 114
Elle yapıyorum, sadece bir döngü içinde modeller oluşturuyorum.
Komitenin oluşturulması ve test edilmesi:
Orijinal sınıfların faktör türünde olması ve matristeki sonucun faktörlere karşılık gelen sıra sayılarına dönüştürülmesi sorunu vardır. Bu nedenle, sonunda karşılaştırma as.numberic() üzerinden yapılır.
Faktörlerle her şeyin yolunda gitmesi için data.frame olarak tahminMatrisi oluşturmanız gerekiyor, ancak bundan sonra rbind işlevim uyarılar verdi, başka bir şeyi değiştirmeniz gerekiyor, orada neyin yanlış olduğunu anlamadım.
teşekkür ederim
Pekala, konunun devamında, daha önce ortaya çıkan sinyalin oldukça işe yaradığı ortaya çıktı. Doğru, orada çok fazla kar yok, ancak dizi tarafından yapılan son satın alma, mavi nokta, ağ tarafından “Bilmiyorum” olarak tanındı, bu, her durumda karlı olabileceğini veya belki de olmayacağını gösterir. , iki modelin görüşleri farklıydı. Bu yüzden hiçbir şey yapmıyoruz ve hacimleri izlemeye devam ediyoruz....
Geçişim BU tarafından bozuldu, gördüğün gibi... Sadece vitamin almaya gittim, riske atmadım, BU'ya aktardım ama bir kum tanesi gibi BU, BU koydun ve anladın. Kanun işe yarıyor...
Algoritma Cuma günü nasıl işlem gördü?
Söylesene... Ve eğer bu verileri makine öğreniminde çalıştırırsan... Ne ortaya çıkabilir?
# - ticaret numarası, SL - zararı durdur boyutu, takip eden durdurma - takip eden durdurma, kırmızı - zararla kapatma, yeşil - kârla kapatma, tire - zararı durdurmayla kapatma,
artış - alınabilecek hareket miktarı, 0 - hareket yoktu (bu anlaşmada alınabilecek olası kar). Her şey listeleniyor...
Kâr Al - eksik.
Bu üç değişken eğrisinin MatLab veya Statistica üzerinden yürütülüp yürütülmediğini bilen biri varsa - hangi veriler elde edilebilir?
Söylesene... Ve eğer bu verileri makine öğreniminde çalıştırırsan... Ne ortaya çıkabilir?
hangi veriler elde edilebilir?
soru doğru ayarlanmamış, soru bu verilerden ne elde etmek istiyorsunuz?
Sorunuzun cevabı hiçbir şey
1) bir korelasyon matrisi oluşturabilirsiniz
2) Düşüşün gelecekteki harekete bağımlılığını inşa etmek muhtemelen gereklidir
3) trendi tahmin eden ve içindeki değişkenlerin önemini gören bir model oluşturun
ps sadece bunu sizin için yapmamı istemeyin .. sorularınızın net olmamasına bakılırsa, mash'a aşina değilsiniz. eğitim bu yüzden önce Google'ı kullanmanızı ve yukarıda bahsettiğiniz programlardan en azından bazılarını öğrenmenizi veya programlamaya girmenizi tavsiye ederim.