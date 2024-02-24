Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 113
Verilerimle benzer bir yaklaşım denedim. Komitede 2 modelim yok, daha fazlası var. Onlardan oybirliği ile bir cevap alamadım, ancak modellerin en az %80'i cevapla aynı fikirdeyken ticaret yaparsanız, ticaret sonucu daha iyidir, denemenizi tavsiye ederim.
şüpheli....
ne kadar daha iyi?
Artık model parametrelerinin ve tahmin edicilerin seçimi başlatıldı, oradan ara sonuçlar aldım. Komitenin kendisi hala zayıf, parametreleri daha fazla seçmek gerekiyor, tahmin doğruluğu yaklaşık %55, bu yayılmanın üstesinden gelmek için yeterli değil. %90 rıza şartı eklendi (üçüncü tablo) - kâr arttı.
Grafikler - son altı ayda d1'de işlem gören eurusd puanlarında kar.
Güzel...
Acaba bunu RF ile yapmak mantıklı mı yoksa aynı modele ağaç eklemekle aynı şey mi?
Tamamlandı
ve dahası, bu komiteler nasıl yapılıyor?, paket var mı yoksa manuel mi?
Bunu bilmiyoruz ve işte bu yüzden.
Gerçek şu ki, Mikhail hiç operamızdan değil: gelecek hakkında hiçbir kanıtı yok. Onun için ağ, TS'nin bir parçasıdır ve NS'den alınan kararların TS'nin diğer unsurlarıyla birbirine bağlı olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla, NS'nin etkinliğini izole etmek mümkün değildir ve onun için de ilginç değildir.
Bu, TA için yaygın bir TS'dir, ancak fiyonklu ve fırfırlıdır ve ana sorunu çözmez: gelecekle ilgili tam belirsizlik. Evet, her çubuğu/gün/haftayı optimize ediyoruz ve her şey yolunda. TS'ye tam olarak güvenir güvenmez, bir sonraki düşüş bir düşüş olmayacak, bir tahliye olacak.
Bir sınıflandırıcı ile bir tahmin edici arasındaki farkı anlayamazsınız. Örneğin, bugün ayrı bir alış, sabah benim için ayrı bir satış eğitimi verdim ..... Bugünkü sonuç, şanslı olmam oldukça olası, ama nasıl :-)
Sistemleriniz özellikle tahmincilere atıfta bulunsa da, bunu bilmiyorum .......
Makalenizi hiç yazmadınız, sınıflandırma ile regresyon ve tahmin arasındaki fark nedir? Bekleriz ;)
ve dahası, bu komiteler nasıl yapılıyor?, paket var mı yoksa manuel mi?
Komiteyi her zaman rf ile deneyebilirsiniz. Bence kullanılan paket önemli değil, komitedeki modeller zaten yeni verileri tahmin etme yeteneğine sahip olduğu sürece, aksi takdirde oy yüzdesine göre bu filtre işe yaramaz (doğru değilse neden çoğunluğu dinleyelim? : )
Makalenizi hiç yazmadınız, sınıflandırma ile regresyon ve tahmin arasındaki fark nedir? Bekleriz ;)