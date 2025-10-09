Göstergeler: Awesome Oscillator (AO)
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
iTC, 2014.04.21 08:41 AM.
Williams olmadan bu mümkün değil. Onun Süper AO'su gerçek bir kase göstergesidir. Dalgaları saymak çok basittir. Açık kurallar vardır. Sadece takip edilmeleri gerekiyor.
Elliott dalgalarını sayarken AO (Müthiş Osilatör) göstergesinin üç ana uygulaması.
1. Herhangi bir zaman diliminde herhangi bir düzenin 3. dalgasının zirvesini belirlemek.
2. Dalga 4 için minimum koşulların karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için (Histogramın üçüncü dalganın zirvesinden sonra sıfır çizgisini geçmesi).
3. Fiyat ve momentum arasında bir sapma olup olmadığını belirlemek ve piyasa momentumunun şu anda ne olduğunu göstermek.
AO'yu kullanarak 3. dalganın zirvesini belirleme.
Dalga 3, 100-140 barlık AO üzerinde en yüksek zirveye sahip olacaktır.
iTC, 2014.04.21 08:44İlk dalgayı bulmak oldukça basittir. Satın alma örneğini kullanarak. Grafiğin sol tarafındaki önceki yüksek seviyenin kırıldığını ve AO'nun sıfırın üzerinde olduğunu görmeliyiz. Daha sonra AO ikinci dalgada kırmızıya dönüşür ve ardından yeşil "MAVİ" renk değişimi piyasayı üçüncü dalgaya götürür.
iTC, 2014.04.21 08:59 pm.İlk dalga ile karışıklığı önlemek için, önceki 140 çubuğa bakmanız gerektiğini eklemeliyim. Bundan önce beş dalga döngüsü var mıydı, yok muydu? Göremezseniz, yan yollar sıradandır ve ticaret yapmamalısınız. Yani orada ilk dalga yok.
iTC, 2014.04.21 09:24 AM.
İşte geçen günkü birinci ve ikinci dalganın bir örneği. İkinci dalgayı daha küçük TF'lerin alt dalgalarına tersine çevirebilir ve hedef seviyeye ulaştıktan sonra yukarı doğru momentum arayabilirsiniz. Şekil 2'ye bakınız.
iTC, 2014.04.22 13:38
Sıradan bir AO göstergesine sahip olmak, grafiği görmeden bile ne alacağınızı veya satacağınızı bilebilirsiniz, göstergenin histogramına bakalım. İşte işaretleme.
iTC, 2014.04.22 13:38
Awsome Osilatör'ün çeşitli yerlerde göstergelerin nasıl kodlanacağına ilişkin belgelerde referans verildiğini gördüm, ancak kod örneğinin bir gösterge oluşturmak için en uygun olabilecek kadar kolay tanımlanabilir işlevler sağladığını düşünmedim. Daha yapılandırılmış bir kodlama örneği sağlamak için bu yeniden yazımı yaptım - belki MLQ5'te kodlamaya yeni başlayan diğerlerine yardımcı olur ve - belki okuyucular yorum yapar ve gerçekten iyi bir örnek haline getirmek için kendi fikirlerini sunarlar. Optimal olarak, terminalle birlikte dağıtılan örnekler, kod stili ve işlevi açısından en iyi örnekler olacaktır.
Buradaki gibi mql5 programları için gerçek bir stil kılavuzu görmedim: https://google.github.io/styleguide/cppguide.html. Sitedeki en iyi geliştiricilerden bazılarının kodlama stillerinde bu kılavuzdan farklı ve benim kişisel tercihlerimden farklı bir dizi tercih fark ettim, örneğin
- Küme parantezleri daha az kodlama satırı ile sonuçlanan daha sıkıştırılmış stili takip eder ve parantez doğrudan ilk karakterin altındadır - örneğin bir for döngüsündeki f'nin hemen altında.Eğer tarz buysa bu iyi bir şey, ancak şahsen bunun insan gözünün kod bloklarının başını ve sonunu bulma süresini artırdığını düşünüyorum.
- Yukarıdaki kılavuzda üye değişken adlarının önünde m_ bulunurken, bu kılavuzda alt çizgi bulunmaktadır. m_'yi daha çok sevdim.
- numaralandırmalar makro adlandırma stilinde ve baştaki k ile adlandırılmıştır - görsel olarak makro adlandırma stilini tercih ediyorum, ancak teknik olarak github dokümanında olduğu gibi baştaki k'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Son tam başarılı çalıştırmayı takip etmek için AO örneğine bir last_prev_calculated değişkeni ekledim ve bunu sıfır yerine geri dönüş değeri olarak kullandım, bunun gereksiz bir tam baştan başlatmaya neden olacağını düşünüyorum - bu iyi bir kod uygulaması mı?
Henüz bulamadığım bir forum tartışması var mı?
Awesome Oscillator (AO):
Bill Williams'ın Awesome Oscillator (AO) göstergesi, periyodu 5 olan basit hareketli ortalamadan (çubukların (H+L)/2 orta noktalarından çizilen) çıkarılan, periyodu 34 olan basit hareketli ortalamadır (çubukların (H+L)/2 orta noktalarından çizilen). Mevcut durumda piyasanın itici gücüne neler olduğunu oldukça açık bir şekilde gösterir.
Yazar: MetaQuotes