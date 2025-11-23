"Yeni Başlayanlar için MQL5’te Uzman Danışman Yazmak İçin Adım Adım Açıklamalı Kılavuz" makalesi için tartışma - sayfa 30
Test Cihazı - "Desteklenmeyen dolum modu"
3 farklı brokerda denedim. Sorun nedir?
SYMBOL_FILLING_FOK öğesini SYMBOL_FILLING_IOC ile değiştirmeyi deneyin.
Saygılarımla, Vladimir.
Herkese merhaba (Özellikle sevgili yazara)
Bu makale ile birlikte kodladım. Çok keyif aldım ve çok şey öğrendim.
Böyle bilgilendirici bir makale yazdığınız için teşekkür ederiz.
Ancak bir sorunum var. EA'm herhangi bir emir vermedi. Yazarın kodunu indirdim ancak herhangi bir sipariş de vermedi.
Makale 13 yaşında olduğu için kodun artık güncelliğini yitirdiğini varsayıyorum. Biri bana yardım edebilir mi?
Kodum aşağıdaki dosyadadır. Şimdiden herkese teşekkürler.
Doğru indirme olan çevrilmemiş İngilizce sayfayı ziyaret edin.
Bu sayfadan indirin: Yeni Başlayanlar İçin MQL5'te Uzman Danışman Yazmaya Yönelik Adım Adım Kılavuz - MQL5 Makaleleri
https://www.mql5.com/en/articles/100
Sevgili millet;
Alttaki bu makaleden, indirmek için mlq5 kodunun tamamı var.
İşlevi kontrol etmek için indirdim ve programın yanlış algoritmaya sahip olduğunu gördüm.
Kurulum EURUSD, M1,100USD 2025/01/01 ile 2025/01/31 arasında başlar
İlk sipariş satış siparişidir, daha sonra birçok Satın Alma siparişi vardır.
Kavram sadece bir sıraya sahip olmalıdır ancak 165. satırdan itibaren ortaya çıkmaktadır
Şimdi sipariş verilip verilmediğini kontrol etmek için bayrak 2 bayrak değişkeninde ayrıdır (Buy_opned,Sell_opened).
şu anda zaten satış emri varsa, 216. satırda (Ordersend) şu anda satış emri olsa bile yeni satın alma emri oluşturacaktır.
Bir sonraki mumu bekleyin 172. satırın ifadesindeki Buy_open bayrağı tekrar açık olarak ayarlanamaz Neden? Çünkü ilk emir satış, ikinci emir alış.
Ve evet Bir sonraki mum yine 216. satırdaki (Ordersend) Satın alma emri gerçekleşecek ve devam edecek, para kalmayana kadar birçok sipariş satın alma emri gerçekleşecek.
Grafiğe buradan bakabilirsiniz.
Sipariş listesine bakınız.
Teşekkür ederim.
Niwath Jeamphue.
Netleştirme hesabı kullanmadığınız sürece PositionSelect(_Symbol) kullanmamalısınız.
Bir hedging hesabında, PositionGetTicket() veya PositionSelectByTicket() ile pozisyonunuzu doğru bir şekilde seçmeniz gerekir. Belgeleri kontrol edin.
Netleştirme hesabı kullanmadığınız sürece PositionSelect(_Symbol) kullanmamalısınız.
Bir hedging hesabında, PositionGetTicket() veya PositionSelectByTicket() ile pozisyonunuzu doğru bir şekilde seçmeniz gerekir. Belgeleri kontrol edin.
Yorumunuz için teşekkür ederim. Ancak herkese kaynak kodun bu makalenin son halinden olduğunu söylemek istiyorum.
https://www.mql5.com/tr/articles/download/100/my_first_ea.mq5
Lütfen kendiniz deneyin, ana fikrimi anlayacaksınız.
Teşekkür ederim.
Bu makale 2010 yılına aittir, o zamanlar TÜM hesaplar Forex dahil MT5'te netleştirme hesaplarıydı.
2016'da tanıtılan riskten korunma hesapları: https: //www.mql5.com/en/articles/2299
Niwath Jeamphue #:
Lütfen kendiniz deneyin, bakış açımı anlayacaksınız.
Teşekkür ederim.
Merhaba. Bakış açınızı anlıyorum. Ekteki dosyada Uzman Danışmanın kaynak kodunu değiştirdim, böylece hangi hesabı kullanırsanız kullanın - netleştirme veya hedge - yalnızca bir pozisyon açılır.
Saygılarımla, Vladimir.
Hedge Hesabı, MrBrooklin. Teşekkür ederim. Ama çok fazla sipariş değil, sadece sipariş almayı tercih ederim.
Algo'yu değiştirdim. orijinalden
Alım ve Satım açık bayrağını temizleyin
Eğer (PositionSelect(_Symbol)==true)
Alış pozisyonu olduğu tespit edilirse Buy_opened bayrağı ayarlanır
Else Satış pozisyonu olduğu tespit edilirse Sell_opened bayrağı ayarlanır
Bölge1 : Buy_opened koşulunda ve işaretinde Buy emri açmaya çalışın
Bölge2 : Koşullu Satış emri açmayı deneyin ve !flag Sell_opened
Yeni algoya. ve şimdi iyi çalışıyor.
If (PositionsTotal() > 0) return
Alım ve Satım açık bayrağını temizleyin
Alış pozisyonu olduğu tespit edilirse Buy_opened bayrağı ayarlanır
Else Satış pozisyonu olduğu tespit edilirse Sell_opened olarak ayarlanır
Bölge1 : Buy_opened koşulunda ve işaretinde Buy emri açmaya çalışın
Bölge2 : Koşullu Satış emri açmayı deneyin ve Sell_opened işaretleyin