timmytrade #:

Test Cihazı - "Desteklenmeyen dolum modu"

3 farklı brokerda denedim. Sorun nedir?

SYMBOL_FILLING_FOK öğesini SYMBOL_FILLING_IOC ile değiştirmeyi deneyin.

Saygılarımla, Vladimir.

 
Merhaba Samual, makaleniz harika. Ve gösterge hareketli ortalama ve ADX kullanma tekniği harika çünkü 2010.01.01 -2010.07.01 ve 2017.01.01-2017.07.01 tarihlerinde EUR / USD H2 döviz çifti ile test ettim. Bu harika bir şey. Hummer Hanging Man + Stochastics göstergesini kullanmaktan daha iyidir. Ve ThreeEMA Göstergesinden daha iyidir. Teşekkürler. Şimdi kodunuz üzerinde çalışıyorum.
 
mirac baver ozturk #:

Herkese merhaba (Özellikle sevgili yazara)

Bu makale ile birlikte kodladım. Çok keyif aldım ve çok şey öğrendim.

Böyle bilgilendirici bir makale yazdığınız için teşekkür ederiz.

Ancak bir sorunum var. EA'm herhangi bir emir vermedi. Yazarın kodunu indirdim ancak herhangi bir sipariş de vermedi.

Makale 13 yaşında olduğu için kodun artık güncelliğini yitirdiğini varsayıyorum. Biri bana yardım edebilir mi?

Kodum aşağıdaki dosyadadır. Şimdiden herkese teşekkürler.

Bu kod zaten çalışıyor.
 

Doğru indirme olan çevrilmemiş İngilizce sayfayı ziyaret edin.

Bu sayfadan indirin: Yeni Başlayanlar İçin MQL5'te Uzman Danışman Yazmaya Yönelik Adım Adım Kılavuz - MQL5 Makaleleri

https://www.mql5.com/en/articles/100

 

Sevgili herkes;

Alttaki bu makaleden, indirmek için mlq5 kodunun tamamı var.

İşlevi kontrol etmek için indirdim ve programın yanlış algoritmaya sahip olduğunu gördüm.

Kurulum EURUSD, M1, 100USD 2025/01/01 ile 2025/01/31 arasında başlar

İlk emir satış emridir, daha sonra birçok Alış emri vardır.

Kavram sadece bir sıraya sahip olmalıdır ancak 165. satırdan itibaren ortaya çıkmaktadır

Şimdi sipariş olup olmadığını kontrol etmek için bayrak 2 bayrak değişkeninde (Buy_opned,Sell_opened) ayrıdır.

şimdi zaten satış emri varsa, 216. satırda (Ordersend) şimdi satış emri olsa bile yeni satın alma emri verecektir.

Bir sonraki mumu bekleyin 172. satırın ifadesindeki Buy_open bayrağı tekrar açık olarak ayarlanamaz. Çünkü ilk emir satış, ikinci emir alış.

Ve evet Bir sonraki mum yine 216. satırdaki (Ordersend) Satın alma emri gerçekleşecek ve devam edecek, para kalmayana kadar birçok sipariş satın alma emri gerçekleşecek.

Buradaki Grafiğe bakın.



Sipariş listesine bakınız.


Teşekkür ederim.

Niwath Jeamphue.

 
Niwath Jeamphue #:

Sevgili millet;

Alttaki bu makaleden, indirmek için mlq5 kodunun tamamı var.

İşlevi kontrol etmek için indirdim ve programın yanlış algoritmaya sahip olduğunu gördüm.

Kurulum EURUSD, M1,100USD 2025/01/01 ile 2025/01/31 arasında başlar

İlk sipariş satış siparişidir, daha sonra birçok Satın Alma siparişi vardır.

Kavram sadece bir sıraya sahip olmalıdır ancak 165. satırdan itibaren ortaya çıkmaktadır

Şimdi sipariş verilip verilmediğini kontrol etmek için bayrak 2 bayrak değişkeninde ayrıdır (Buy_opned,Sell_opened).

şu anda zaten satış emri varsa, 216. satırda (Ordersend) şu anda satış emri olsa bile yeni satın alma emri oluşturacaktır.

Bir sonraki mumu bekleyin 172. satırın ifadesindeki Buy_open bayrağı tekrar açık olarak ayarlanamaz Neden? Çünkü ilk emir satış, ikinci emir alış.

Ve evet Bir sonraki mum yine 216. satırdaki (Ordersend) Satın alma emri gerçekleşecek ve devam edecek, para kalmayana kadar birçok sipariş satın alma emri gerçekleşecek.

Grafiğe buradan bakabilirsiniz.



Sipariş listesine bakınız.


Teşekkür ederim.

Niwath Jeamphue.

Netleştirme hesabı kullanmadığınız sürece PositionSelect(_Symbol) kullanmamalısınız.

Bir hedging hesabında, PositionGetTicket() veya PositionSelectByTicket() ile pozisyonunuzu doğru bir şekilde seçmeniz gerekir. Belgeleri kontrol edin.

 
Alain Verleyen #:

Netleştirme hesabı kullanmadığınız sürece PositionSelect(_Symbol) kullanmamalısınız.

Bir hedging hesabında, PositionGetTicket() veya PositionSelectByTicket() ile pozisyonunuzu doğru bir şekilde seçmeniz gerekir. Belgeleri kontrol edin.

Yorumunuz için teşekkür ederim. Ancak herkese kaynak kodun bu makalenin son halinden olduğunu söylemek istiyorum.

https://www.mql5.com/tr/articles/download/100/my_first_ea.mq5

Lütfen kendiniz deneyin, ana fikrimi anlayacaksınız.

Teşekkür ederim.

 
Niwath Jeamphue #:

Yorumunuz için teşekkür ederim. Ancak herkese kaynak kodun bu makalenin son halinden olduğunu söylemek istiyorum.

https://www.mql5.com/tr/articles/download/100/my_first_ea.mq5

Lütfen kendiniz deneyin, ana fikrimi anlayacaksınız.

Teşekkür ederim.

Bu makale 2010 yılına aittir, o zamanlar TÜM hesaplar Forex dahil MT5'te netleştirme hesaplarıydı.

2016'da tanıtılan riskten korunma hesapları: https: //www.mql5.com/en/articles/2299

Niwath Jeamphue #:

Lütfen kendiniz deneyin, bakış açımı anlayacaksınız.

Teşekkür ederim.

Merhaba. Bakış açınızı anlıyorum. Ekteki dosyada Uzman Danışmanın kaynak kodunu değiştirdim, böylece hangi hesabı kullanırsanız kullanın - netleştirme veya hedge - yalnızca bir pozisyon açılır.

Saygılarımla, Vladimir.

Dosyalar:
my_first_ea_av_1z.mq5  23 kb
 
MrBrooklin #:

Merhaba. Bakış açınızı anlıyorum. Ekteki dosyada Uzman Danışmanın kaynak kodunu değiştirdim, böylece hangi hesabı kullanırsanız kullanın - netleştirme veya hedge - yalnızca bir pozisyon açılır.

Saygılarımla, Vladimir.

Hedge Hesabı, MrBrooklin. Teşekkür ederim. Ama çok fazla sipariş değil, sadece sipariş almayı tercih ederim.

Algo'yu değiştirdim. orijinalden

Alım ve Satım açık bayrağını temizleyin

Eğer (PositionSelect(_Symbol)==true)

Alış pozisyonu olduğu tespit edilirse Buy_opened bayrağı ayarlanır

Else Satış pozisyonu olduğu tespit edilirse Sell_opened bayrağı ayarlanır

Bölge1 : Buy_opened koşulunda ve işaretinde Buy emri açmaya çalışın

Bölge2 : Koşullu Satış emri açmayı deneyin ve !flag Sell_opened

Yeni algoya. ve şimdi iyi çalışıyor.

If (PositionsTotal() > 0) return

Alım ve Satım açık bayrağını temizleyin

Alış pozisyonu olduğu tespit edilirse Buy_opened bayrağı ayarlanır

Else Satış pozisyonu olduğu tespit edilirse Sell_opened olarak ayarlanır

Bölge1 : Buy_opened koşulunda ve işaretinde Buy emri açmaya çalışın

Bölge2 : Koşullu Satış emri açmayı deneyin ve Sell_opened işaretleyin

