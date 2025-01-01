MathCumulativeDistributionT

Bir rassal x değişkeni için t-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionT(

const double x,

const double nu,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionT(

const double x,

const double nu,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için t-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipt() fonksiyonunun analoğu

bool MathCumulativeDistributionT(

const double& x[],

const double nu,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için t-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini nu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathCumulativeDistributionT(

const double& x[],

const double nu,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu

[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

tail

[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.