MathCumulativeDistributionT

Calcula la distribución de Student con el parámetro nu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionT(

const double x,

const double nu,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula la distribución de Student con el parámetro nu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionT(

const double x,

const double nu,

int& error_code

);

Calcula la distribución de Student con el parámetro nu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pt() en R.

bool MathCumulativeDistributionT(

const double& x[],

const double nu,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula la distribución de Student con el parámetro nu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionT(

const double& x[],

const double nu,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

nu

[in] Parámetro de distribución (número de grados de libertad).

tail

[in] Bandera de cálculo. Si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.