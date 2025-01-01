MathCumulativeDistributionT

무작위 변수 x에 대한 뉴 매개변수를 사용하여 학생의 t-분포 함수 값을 계산합니다 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double MathCumulativeDistributionT(

const double x,

const double nu,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionT(

const double x,

const double nu,

int& error_code

);

무작위 변수 x[] 배열에 대한 뉴 매개변수를 사용하여 스튜던트의 t-분포 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 pt()의 아날로그.

bool MathCumulativeDistributionT(

const double& x[],

const double nu,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

무작위 변수 x[] 배열에 대한 뉴 매개변수를 사용하여 스튜던트의 t-분포 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.

bool MathCumulativeDistributionT(

const double& x[],

const double nu,

double& result[]

);

매개변수

x

[in] 무작위 변수의 값.

x[]

[in] 무작위 변수 값이 있는 배열.

nu

[in] 분포 매개변수(자유도).

tail

[in] 계산 플래그. true인 경우 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다.

log_mode

[in] 값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 계산됩니다.

error_code

[out] 오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out] 확률 함수의 값에 대한 배열.